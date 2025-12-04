ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

ผู้สื่อข่าวรายงาน โลกออนไลน์ มีการแชร์เอกสาร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งปิดงานงดจ้าง ออกโดยบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีย์ ประเทศไทย
เรียน 1. สหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรัตนรังษี 2. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง 1. ข้อเรียกร้องบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 2. ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรัตนรังษี ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2568 3. หนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรัตนรังษีและการเจรจากันแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานโดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานมาโดยตลอด มีการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ทั้ง 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงขอยุติการเจรจาเมื่อเวลา 12:00 น. แล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถหาข้อยุติได้และกลายเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงกันได้
โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทฯ จึงแจ้งมายังสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรัตนรังษีและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบว่า บริษัทฯ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้างกับสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรัตนรังษีและสมาชิกสหภาพที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทั้งนี้ “ปิดงานงดจ้าง” คือการที่ นายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีข้อพิพาทแรงงาน มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างยอมรับข้อเรียกร้องของนายจ้างหรือถอนข้อเรียกร้องของลูกจ้าง เป็นการใช้สิทธิของนายจ้างฝ่ายเดียว และลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงที่ถูกปิดงาน
