ข่าว

“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ไรเดอร์รุมโพสต์-ลูกค้าแห่รอทำโซเชียลวุ่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 16:32 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 16:37 น.
64
ไลน์แมนล่ม วันพ่อ
ภาพ Facebook @DramaAdd

ไลน์แมน (Line Man) ระบบล่ม ไรเดอร์บ่นอุบ-คนสั่งอาหารโวยลั่นผ่านโซเชียล ลูกค้าออเดอร์ของเราทำเสร็จ ไรเดอร์มารับของ ระบบล่มไม่สามารถไปส่งของได้

วันนี้ (5 ธ.ค.68) ได้มีผู้ใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชั่นของไลน์แมน (Line Man) ซึ่งหลายคนต่างพากันสอบถามเป็นเสียงเดียวกันจำนวนมากว่า เวลานี้ระบบล่มหรือไม่ ? โดยในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “เราขับ LINE MAN Rider ชลบุรี” มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าไปสอบถามว่า “ล่มหรอครับ..แบบนี้ มาถึงร้านกดถึงร้านขึ้นแบบนี้เลย ทางร้านก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกัน กดส่งออเดอร์ไม่ได้.. ถ้าเป็นแบบนี้นานๆ”

เราขับ LINE MAN Rider ชลบุรี
ภาพกลุ่มเฟซบุ๊ก เราขับ LINE MAN Rider ชลบุรี

ขณะที่ เพจ Drama-Addict ลงโพสต์พร้อมสอบถามว่า ไลนแมนตอนนี้ล่มปะครับ สั่งข้าวไม่ได้

ต่อมามีการยืนยันว่า ระบบของไลน์แมน (Line man) นั้นล่มจริงๆ โดยลูกค้าสั่งออเดอร์ของร้านค้าจนทำเสร็จแล้ว และ
ไรเดอร์มารับของ แต่พอระบบล่มทุกอย่างจึงเกิดปัญหาหนักเพราะไม่สามารถไปส่งของได้

ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นไรเดอร์จำนวนมากต่างพากันพิมพ์แจ้งปัญหาพร้อมกับฝากไปถึงลูกค้าผ่านโลกออนไลน์ อาทิ “ระบบส่งอาหารของ LINE man ล่มนะคุณลูกค้า#ลูกค้าคนไหนที่สั่งของไว้อาจจะรอนานหน่อย ขอโทษในความไม่สะดวกนะครับ”

ตรวจสอบล่าสุดบนบัญชีเอ็กซ์ เริ่มมีการแจ้งว่าบางพื้นที่ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้บ้างแล้ว “แอป LINE MAN ใช้ได้แล้วค่ะ”

“Line man กลับมาละ ขอบคุณไรด์เดอร์ที่ยังไม่ทอดทิ้งออเด้อชั้น หิ้วไส้กิ่ว”.

lineman ระบบล่ม วันพ่อ
แฟ้มภาพ
lineman ระบบล่ม วันพ่อ 5 ธ.ค. 2568
แฟ้มภาพ
ไลน์แมนล่มเพราะอะไร
ภาพ Facebook @DramaAdd
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลชันสูตร นัทปง ข่าว

ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด

10 นาที ที่แล้ว
ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568 เศรษฐกิจ

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลน์แมนล่ม วันพ่อ ข่าว

“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ไรเดอร์รุมโพสต์-ลูกค้าแห่รอทำโซเชียลวุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายสายหยุด นานา บันเทิง

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท ฟ้องคนหมิ่นประมาท ซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ศักดิ์ศรีองค์กร “กกท.” จ่อฟ้องคนบิดเบือน-วิจารณ์หมิ่น “ซีเกมส์ 2025”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกาเป็นอะไรตาย ไซยาไนด์ ข่าวอาชญากรรม

เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสกโลโซ จดหมายจากเรือนจำ บันเทิง

ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์ ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดราม่าซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ “ไดกิ้น” ปิดงานมีผล 6 ธ.ค. ไม่ใช่เลิกจ้าง เปิดมุมนายจ้าง-พนง.ใครเจ็บสุด?

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

1 วัน ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

1 วัน ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

1 วัน ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

1 วัน ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 16:32 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 16:37 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ทนายสายหยุด นานา

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
กกท ฟ้องคนหมิ่นประมาท ซีเกมส์ 2025

ศักดิ์ศรีองค์กร “กกท.” จ่อฟ้องคนบิดเบือน-วิจารณ์หมิ่น “ซีเกมส์ 2025”

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ณัฐวุฒิปงลังกาเป็นอะไรตาย ไซยาไนด์

เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Back to top button