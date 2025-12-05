“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ไรเดอร์รุมโพสต์-ลูกค้าแห่รอทำโซเชียลวุ่น
ไลน์แมน (Line Man) ระบบล่ม ไรเดอร์บ่นอุบ-คนสั่งอาหารโวยลั่นผ่านโซเชียล ลูกค้าออเดอร์ของเราทำเสร็จ ไรเดอร์มารับของ ระบบล่มไม่สามารถไปส่งของได้
วันนี้ (5 ธ.ค.68) ได้มีผู้ใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชั่นของไลน์แมน (Line Man) ซึ่งหลายคนต่างพากันสอบถามเป็นเสียงเดียวกันจำนวนมากว่า เวลานี้ระบบล่มหรือไม่ ? โดยในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “เราขับ LINE MAN Rider ชลบุรี” มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าไปสอบถามว่า “ล่มหรอครับ..แบบนี้ มาถึงร้านกดถึงร้านขึ้นแบบนี้เลย ทางร้านก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกัน กดส่งออเดอร์ไม่ได้.. ถ้าเป็นแบบนี้นานๆ”
ขณะที่ เพจ Drama-Addict ลงโพสต์พร้อมสอบถามว่า ไลนแมนตอนนี้ล่มปะครับ สั่งข้าวไม่ได้
ต่อมามีการยืนยันว่า ระบบของไลน์แมน (Line man) นั้นล่มจริงๆ โดยลูกค้าสั่งออเดอร์ของร้านค้าจนทำเสร็จแล้ว และ
ไรเดอร์มารับของ แต่พอระบบล่มทุกอย่างจึงเกิดปัญหาหนักเพราะไม่สามารถไปส่งของได้
ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นไรเดอร์จำนวนมากต่างพากันพิมพ์แจ้งปัญหาพร้อมกับฝากไปถึงลูกค้าผ่านโลกออนไลน์ อาทิ “ระบบส่งอาหารของ LINE man ล่มนะคุณลูกค้า#ลูกค้าคนไหนที่สั่งของไว้อาจจะรอนานหน่อย ขอโทษในความไม่สะดวกนะครับ”
ตรวจสอบล่าสุดบนบัญชีเอ็กซ์ เริ่มมีการแจ้งว่าบางพื้นที่ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้บ้างแล้ว “แอป LINE MAN ใช้ได้แล้วค่ะ”
“Line man กลับมาละ ขอบคุณไรด์เดอร์ที่ยังไม่ทอดทิ้งออเด้อชั้น หิ้วไส้กิ่ว”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ
- Facebook แถลงขอโทษกรณีระบบ ล่ม เมื่อวานนี้ นาน 6 ชม.
- ไปดูคลิป นายกเทศบาลสิงหนคร โชว์ระบบล่มให้ดูของจริง-มีปัญหาอะไรบ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: