วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 17:00 น.
59
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง

วิธีลบรูปทุกแพลตฟอร์มผ่าน StopNCII.org ไม่ต้องอัปโหลดไฟล์จริง สกัดกั้นการแชร์ต่อทันที การันตีความปลอดภัย ใช้งานง่ายแค่ 6 ขั้นตอน

“ภาพหลุดเพียงภาพเดียว อาจแลกด้วยลมหายใจของคนคนหนึ่ง”… ประโยคนี้ไม่ได้เกินจริงสำหรับเหยื่อจำนวนมหาศาลทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับฝันร้ายจากการถูกนำภาพส่วนตัวไปเผยแพร่โดยไม่ยินยอม หรือที่เราคุ้นหูในชื่อ Revenge Porn เหยื่อหลายรายต้องทนทุกข์ทรมาน บางคนหมดอนาคตทางการงาน ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนด้วยความอับอาย หรือในเคสที่รุนแรงที่สุด ความเจ็บปวดนั้นผลักดันให้พวกเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง เพียงเพราะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เลยกับภาพเหล่านั้นที่ว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ต

วันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับ StopNCII.org เครื่องมือที่จะคืนอำนาจให้กับเหยื่อเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำให้สามารถลบฝันร้ายเหล่านั้นออกไปได้ด้วยตัวเอง

พารู้จัก StopNCII.org คืออะไร เชื่อถือได้แค่ไหน?

StopNCII.org ดำเนินการโดย Revenge Porn Helpline เป็นส่วนหนึ่งของ SWGfL องค์กรการกุศลระดับโลกที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2000 มีพันธกิจหลักคือการทำให้ทุกคนใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2015 หน่วยงานนี้ช่วยเหลือเหยื่อมาแล้วหลายพันราย สามารถลบภาพส่วนตัวที่ไม่ได้รับความยินยอมออกจากอินเทอร์เน็ตไปแล้วกว่า 300,000 ภาพ

จุดเด่นที่สุดของเครื่องมือนี้คือนวัตกรรมความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ภาพของคุณถูกแชร์ต่อ

วิธีใช้งาน StopNCII แจ้งลบรูปด้วยตัวเอง

หลายคนกังวลว่าต้องอัปโหลดรูปหลุดของตัวเองส่งไปให้คนอื่นดูหรือเปล่า? คำตอบคือ ‘ไม่’ ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวสูงสุด มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ จากนั้นเว็บไซต์ https://stopncii.org/ จากนั้นเลือกไฟล์ในเครื่องของคุณ เลือกรูปภาพหรือวิดีโอส่วนตัวที่คุณต้องการสกัดกั้นหรือลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 2 : สร้างรหัสลับ (Hashing) ระบบของ StopNCII.org จะทำการสร้าง Digital Fingerprint (ลายนิ้วมือดิจิทัล) หรือที่เรียกว่า Hash จากไฟล์ของคุณ สิ่งที่ถูกส่งออกจากเครื่องคุณคือ รหัส Hash เท่านั้น ไม่ใช่รูปภาพหรือวิดีโอต้นฉบับ ไฟล์จริงจะยังคงอยู่ในเครื่องของคุณ ไม่มีการอัปโหลดหรือแชร์ให้ใครเห็นทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 : รับรหัสติดตามเคส เมื่อระบบสร้างเคสสำเร็จ คุณจะได้รับหมายเลขเคส (Case Number) และ รหัส PIN ควรจดบันทึกและเก็บรักษารหัสทั้งสองนี้ไว้ให้ดี เพราะถ้าทำหายจะไม่สามารถกู้คืนได้ และคุณต้องใช้มันเพื่อเช็กสถานะ

ขั้นตอนที่ 4: ระบบค้นหาและลบ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะนำรหัส Hash ที่ได้ ไปสแกนในระบบของตนเอง หากพบว่ามีภาพที่ตรงกับรหัสดังกล่าว (Match) และละเมิดนโยบายแพลตฟอร์มนั้น ๆ จะทำการลบภาพ หรือระงับการอัปโหลดทันที

ขอย้ำว่า StopNCII ไม่สามารถลบรูปจากทั้งอินเทอร์เน็ตได้ แต่จะลบได้เฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นพันธมิตรเข้าร่วมโครงการเท่านั้น เช่น facebook, Instagram, Threads, TikTok, Onlyfans, Pornhub และ X เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 : เฝ้าระวังต่อเนื่อง ระบบจะไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว แต่ StopNCII.org จะคอยตรวจสอบกับแพลตฟอร์มพันธมิตรเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าภาพเหล่านั้นจะไม่ถูกวนกลับมาโพสต์ใหม่

ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบสถานะ คุณสามารถนำหมายเลขเคสและ PIN ที่จดไว้มาเช็กความคืบหน้าได้ตลอดเวลา หรือจะกดยกเลิกเคสเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการ

วิธีใช้ stopncii แจ้งลบรูปหลุด
ภาพจาก : stopncii
แพล็ตฟอร์มพันธมิตร
ภาพจาก : stopncii

ข้อมูลจาก : stopncii

