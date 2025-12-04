ลุ้นข่าวดี! กฟภ. เร่งเคาะมาตรการ ช่วยค่าไฟ เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ คาดใช้งบกลาง

รมว.พลังงาน เผยอยู่ระหว่างถก กฟภ. เคาะมาตรการช่วยค่าไฟน้ำท่วมภาคใต้ เล็งใช้งบกลางเยียวยา แยกกลุ่มบ้านพัก-โรงแรมให้ชัดเจนก่อนเสนอรัฐบาล
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะประเด็นการลดหย่อนหรือฟรีค่าไฟฟ้า ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ปัจจุบัน กฟภ. กำลังเร่งตรวจสอบและจำแนกประเภทของผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งที่เป็นบ้านพักอาศัยของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการพิจารณาสูตรการช่วยเหลือ ไว้หลายรูปแบบ แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในขณะนี้
สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการเยียวยาค่าไฟฟ้าครั้งนี้ คาดว่าจะขออนุมัติใช้จากงบกลาง เช่นเดียวกับมาตรการช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งก่อนๆ ทั้งสถานการณ์อุทกภัยและเหตุความไม่สงบชายแดน ซึ่งหลังจาก กฟภ. ได้ข้อสรุปมาตรการที่ชัดเจนแล้ว จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิปชาวห้วยขัน ได้เยียวยา 9000 รับดีใจรัฐบาลเร่งช่วย
- เช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนรอบ 2 เข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้
- ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: