นานา ไรบีนา สารภาพสิ้น เอาเงินไปทำอะไร? เครียดหนักความดันพุ่ง 180 เกือบช็อก
นานา ไรบีนา เครียดหนัก ความดันพุ่ง 180 จนเกือบช็อก สารภาพหมดเปลือก เอาเงินขนาดนั้นไปทำอะไรบ้าง? ก่อนหมุนไม่ทันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่
ความคืบหน้ากรณีการควบคุมตัว นานา ไรบีนา ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชน ล่าสุดมีรายงานว่า ตลอดช่วงคืนที่ผ่านมา นานา ไรบีนา ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขัง มีอาการเครียดอย่างรุนแรง ความดันขึ้นสูงถึง 180 มีอาการหน้าซีดและมือสั่นจนเกือบช็อก เจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมต้องรีบเบิกตัวออกมาเพื่อระงับสติอารมณ์ ก่อนจะนำยาประจำตัวมาให้กิน เพื่อช่วยให้อาการสงบลง และสามารถนอนหลับได้
นอกจากนั้น แหล่งข่าวยังเปิดเผยผลการสอบปากคำเบื้องต้นว่า นานา ไรบีนา สารภาพหมดเปลือกแล้วว่า เงินทั้งหมดที่ได้จากผู้เสียหายเอาไปใช้เพื่อการส่วนตัว แต่ยืนยันว่ายอดเงินที่ใช้ไม่ได้สูงถึงขนาดที่เป็นข่าว เนื่องจากมีการทยอยใช้คืนไปบ้างแล้ว
สาเหตุที่ทำให้เรื่องบานปลายจนนำไปสู่การฉ้อโกงประชาชน นานา เผยว่า มีการดำเนินการในลักษณะงูกินหาง นำเงินที่ได้มาใหม่ ไปใช้คืนให้กับเจ้าหนี้คนเก่า จากนั้นก็เริ่มหมุนไม่ทัน จนทำให้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนได้ตามที่ตกลงไว้ กระทั่งเกิดความเสียหาย และถูกดำเนินคดีในที่สุด
