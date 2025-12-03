นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!
อย่าหาว่าไม่เตือน นักข่าวดังโพสต์ พี่เสื้อแดง อาศัยจังหวะน้ำท่วมหาดใหญ่ ขโมยไมโครเวฟร้านสะดวกซื้อ รีบนำไปคืนด่วน ลั่นมีหลักฐานพร้อมเอาผิดชัดเจน
อย่างที่ทราบว่าในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าขั้นวิกฤต มีรายงานว่าชาวบ้านบางส่วนได้อาสัยจังหวะนี้ในการขโมยของจากร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงตู้เสบียงรถไฟ จนกลายเป็นประเด็นใหญ่โต
ล่าสุด “อนุวัต เฟื่องทองแดง” นักข่าวขวัญใจชาวบ้าน เจ้าของเพจ “อนุวัต จัดให้” ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพที่เป็นหลักฐานว่ามีคนกำลังแบกไมโครเวฟอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ โดบระบุว่า
“3/12/68 พี่เสื้อแดง เอาไมโคเวฟ ไปคืนร้านเค้าด้วย มีหลักฐานทั้งภาพและคลิป ไมโครเวฟกับตู้แช่ กินไม่ได้ เหตุเกิดซ.เทศาพัฒนา หาดใหญ่ใน สงขลา”
“เอาภาพแบบไม่ชัดนะ ส่วนคลิปชัดเลย ใครบ้างพร้อมส่งให้ตำรวจ มีกรณีเบียเป็นตัวอย่างแล้ว”
ทันทีที่นักข่าวคนดังออกมาโพสต์แบบนี้ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้
“จะออกหน้านี้ไม #รู้เท่าไม่ถึงการณ์”
“คงคิดว่าตัดไฟแล้วกล้องไม่บันทึกน่ะ”
“เขาช่วยขนย้ายขึ้นที่สูงเฉยๆครับ กลัวน้ำท่วมถึง แล้วเสียหายหนัก55555”
“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”
“คนใต้ลักจริง”
