นักข่าวดังเตือน คนขโมยไมโครเวฟ 7-11 น้ำท่วมหาดใหญ่ รีบคืนด่วน คลิปหลักฐานชัด!

อย่าหาว่าไม่เตือน นักข่าวดังโพสต์ พี่เสื้อแดง อาศัยจังหวะน้ำท่วมหาดใหญ่ ขโมยไมโครเวฟร้านสะดวกซื้อ รีบนำไปคืนด่วน ลั่นมีหลักฐานพร้อมเอาผิดชัดเจน

อย่างที่ทราบว่าในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าขั้นวิกฤต มีรายงานว่าชาวบ้านบางส่วนได้อาสัยจังหวะนี้ในการขโมยของจากร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงตู้เสบียงรถไฟ จนกลายเป็นประเด็นใหญ่โต

ล่าสุด “อนุวัต เฟื่องทองแดง” นักข่าวขวัญใจชาวบ้าน เจ้าของเพจ “อนุวัต จัดให้” ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพที่เป็นหลักฐานว่ามีคนกำลังแบกไมโครเวฟอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ โดบระบุว่า

“3/12/68 พี่เสื้อแดง เอาไมโคเวฟ ไปคืนร้านเค้าด้วย มีหลักฐานทั้งภาพและคลิป ไมโครเวฟกับตู้แช่ กินไม่ได้ เหตุเกิดซ.เทศาพัฒนา หาดใหญ่ใน สงขลา”

“เอาภาพแบบไม่ชัดนะ ส่วนคลิปชัดเลย ใครบ้างพร้อมส่งให้ตำรวจ มีกรณีเบียเป็นตัวอย่างแล้ว”

ทันทีที่นักข่าวคนดังออกมาโพสต์แบบนี้ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้

“จะออกหน้านี้ไม #รู้เท่าไม่ถึงการณ์”

“คงคิดว่าตัดไฟแล้วกล้องไม่บันทึกน่ะ”

“เขาช่วยขนย้ายขึ้นที่สูงเฉยๆครับ กลัวน้ำท่วมถึง แล้วเสียหายหนัก55555”

“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”

“คนใต้ลักจริง”

อ้างอิง : Facebook อนุวัต จัดให้

 

