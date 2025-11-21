ข่าวต่างประเทศ

สุดเหลือเชื่อ พบผลไม้อายุกว่า 2,000 ปี ยังคงสภาพเดิม เชื่อมาจากยุคโรมัน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:40 น.
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อนักโบราณคดีค้นพบผลไม้ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีในป้อมปราการโบราณของอังกฤษ

ทางการอุทยานแห่งชาติ Northumberland ประกาศเมื่อปลายเดือนตุลาคมว่า มีการค้นพบวัตถุโบราณและโครงสร้างจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ที่ป้อม Bremenium ใน High Rochester อยู่ห่างจากกำแพง Hadrian’s Wall ไปทางเหนือกว่า 20 ไมล์ (กำแพงโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันอาณาจักรบริทานเนียจากชาวพิคท์)

การขุดค้นล่าสุดได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครและนักศึกษาโบราณคดีกว่า 70 คน โดยพบวัตถุโบราณที่หลากหลาย ทั้ง เครื่องปั้นดินเผานำเข้าจากโรมันหลายชนิด รวมถึงบางชิ้นที่ผลิตในสเปนตอนเหนือ ซึ่งน่าจะใช้สำหรับขนส่งน้ำมันมะกอก, หัวหอก และตะกั่วสำหรับนักเหวี่ยง, อัญมณีแกะสลักขนาดเล็กที่เรียกว่า อินทาโกลิโอ (intaglios) รวมถึงเข็มกลัดหลายชิ้น และชิ้นส่วนสไตล์ “โลมา” ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และหนึ่งในการค้นพบที่น่าใจนั่นก็คือ ผลไม้ที่ถูกเก็บรักษาไว้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกพลัม

คริส โจนส์ เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติ Northumberland กล่าวว่า “การค้นพบเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนในอดีตใช้ชีวิตอย่างไร จากซากที่พวกเขาทิ้งไว้ ซึ่งได้ทิ้งร่องรอยอันยาวนานไว้บนภูมิทัศน์”

บ็อบ แจ็กสัน หัวหน้างานขุดค้น กล่าวว่า วัตถุโบราณที่พบนั้นมีความพิเศษทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยระบุว่า “เครื่องปั้นดินเผาและงานโลหะที่หลากหลาย โดยเฉพาะแอมโฟรา (ภาชนะขนาดใหญ่) และเข็มกลัดที่สมบูรณ์ ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับการค้า, งานฝีมือ และชีวิตประจำวันของชาวโรมันที่ป้อม Bremenium”

นอกจากป้อม Bremenium แล้ว ป้อมปราการโรมันโบราณอื่น ๆ ในอังกฤษตอนเหนือก็มีการค้นพบที่น่าสนใจเช่นกัน เช่น มีการขุดพบภาพเทพธิดาโรมันโบราณ และรองเท้าอายุ 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพดี

อ้างอิง : www.foxnews.com

 

