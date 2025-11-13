ข่าวกีฬาฟุตบอล

ฝรั่งเศส พบ ยูเครน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:49 น.
54

13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง ฝรั่งเศส พบ ยูเครน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 ฝรั่งเศส VS ยูเครน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : ฝรั่งเศส พบ ยูเครน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : พาร์ค เดส์ แพร็งซ์
  • ถ่ายทอดสด : Monomax
Credit : Équipe de France de Football

วิเคราะห์บอล ฝรั่งเศส – อาเซอร์ไบจาน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ฝรั่งเศส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพตราไก่ ภายใต้การคุมทีมของ ดิดิเยร์ เดส์ชองส์ จะไม่มีชื่อของ อุสมาน เดมเบเล่ กับ เดซิเร่ ดูเอ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ไมค์ เมญอง, ฌูลส์ คุนเด้, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, ลูก้าส์ ดีญ, เอดูอาร์โด้ คามาวิงก้า, มานู โกเน่, ฟลอรีย็อง โตแว็ง, ไมเคิล โอลิเซ่, คิลิยัน เอ็มบัปเป้ และ ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Équipe de France de Football

ยูเครน

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ เซร์ฮี เรบรอฟ จะไม่มีชื่อของ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย อนาโตลีย์ ทรูบิน, ยูคิม โคโนพลิยา, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, มิโคล่า มัตวิเยนโก้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้, โอเลห์ โอเชเร็ตโก้, เยโฮร์ ยาร์โมลุค, โอเล็กซี่ ฮัตซูเลียก, รุสลัน มาลินอฟสกี้, นาซาร์ โวโลชิน และ อาร์เต็ม ดอฟบีค

Credit : Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football

สถิติการพบกันของ ฝรั่งเศส – ยูเครน

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/09/25 ยูเครน 0-2 ฝรั่งเศส (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/21 ยูเครน 1-1 ฝรั่งเศส (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 24/03/21 ฝรั่งเศส 1-1 ยูเครน (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/10/20 ฝรั่งเศส 7-1 ยูเครน (กระชับมิตร)
  • 19/11/13 ฝรั่งเศส 3-0 ยูเครน (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ฝรั่งเศส

  • 13/10/25 เสมอ ไอซ์แลนด์ 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ อาเซอร์ไบจาน 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/09/25 ชนะ ไอซ์แลนด์ 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ ยูเครน 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 ชนะ เยอรมนี 2-0 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ยูเครน

  • 13/10/25 ชนะ อาเซอร์ไบจาน 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ ไอซ์แลนด์ 5-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/09/25 เสมอ อาเซอร์ไบจาน 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ นิวซีแลนด์ 2-1 (กระชับมิตร)
Credit : Équipe de France de Football

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฝรั่งเศส (4-2-3-1) : ไมค์ เมญอง (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, ลูก้าส์ ดีญ – เอดูอาร์โด้ คามาวิงก้า, มานู โกเน่ – ฟลอรีย็อง โตแว็ง, ไมเคิล โอลิเซ่, คิลิยัน เอ็มบัปเป้ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

ยูเครน (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – ยูคิม โคโนพลิยา, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, มิโคล่า มัตวิเยนโก้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – โอเลห์ โอเชเร็ตโก้, เยโฮร์ ยาร์โมลุค – โอเล็กซี่ ฮัตซูเลียก, รุสลัน มาลินอฟสกี้, นาซาร์ โวโลชิน – อาร์เต็ม ดอฟบีค

Credit : Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

ฝรั่งเศส 2-0 ฝรั่งเศส

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

