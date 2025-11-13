ข่าวกีฬาฟุตบอล

มอลโดวา พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 13:43 น.
67

13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง มอลโดวา พบ อิตาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 มอลโดวา VS อิตาลี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : มอลโดวา พบ อิตาลี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : ซิมบรู สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล มอลโดวา – อิตาลี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

มอลโดวา

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ ลิเลียน โปเปสคู จะไม่มีชื่อของ นิชิต้า ม็อตพาน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คริสเตียน อาฟราม, ดานิล่า โฟรอฟ, อาร์ตูร์ คราซิอุน, วลาดิสลาฟ บาบ็อกโล, มิฮาอิล เกราซิเมนคอฟ, โอเล็ก เรอับเซียค, มิฮาอิล ไคมาคอฟ, วาดิม ราต้า, วิกตอร์ โบกาเซียก, เซอร์กิอู เปอร์ซิอุน และ วีร์จิลิอู ปอสโตลาชี่

Credit : Federația Moldovenească de Fotbal

อิตาลี

ขณะที่ทีมเยือน ทัพอัซซูรี่ ของกุนซือ เจนนาโร่ กัตตูโซ่ จะไม่มีชื่อของ มอยส์คีน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จานลุยจิ ดอนนารุมม่า, โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้, นิโคโล่ บาเรลล่า, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่, ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่, มาเตโอ เรเตกี และ จาโคโม่ ราสปาโดรี่

Credit : Nazionale Italiana di Calcio

สถิติการพบกันของ มอลโดวา – อิตาลี

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 09/06/25 อิตาลี 2-0 มอลโดวา (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/10/20 อิตาลี 6-0 มอลโดวา (กระชับมิตร)
  • 12/10/02 อิตาลี 2-1 มอลโดวา (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/24 มอลโดวา 0-1 อิตาลี (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ มอลโดวา

  • 14/10/25 เสมอ เอสโตเนีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/10/25 แพ้ โรมาเนีย 1-2 (กระชับมิตร)
  • 09/09/25 แพ้ นอร์เวย์ 1-11 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 แพ้ อิสราเอล 0-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 แพ้ อิตาลี 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี

  • 14/10/25 ชนะ อิสราเอล 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/10/25 ชนะ เอสโตเนีย 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/25 ชนะ อิสราเอล 5-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ เอสโตเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 ชนะ มอลโดวา 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Federația Moldovenească de Fotbal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

มอลโดวา (5-3-2) : คริสเตียน อาฟราม (GK) – ดานิล่า โฟรอฟ, อาร์ตูร์ คราซิอุน, วลาดิสลาฟ บาบ็อกโล, มิฮาอิล เกราซิเมนคอฟ, โอเล็ก เรอับเซียค – มิฮาอิล ไคมาคอฟ, วาดิม ราต้า, วิกตอร์ โบกาเซียก – เซอร์กิอู เปอร์ซิอุน, วีร์จิลิอู ปอสโตลาชี่

อิตาลี (4-3-3) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – นิโคโล่ บาเรลล่า, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่ – ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่, มาเตโอ เรเตกี, จาโคโม่ ราสปาโดรี่

Credit : Nazionale Italiana di Calcio

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

มอลโดวา 0-3 อิตาลี

 

