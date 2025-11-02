ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 13:40 น.
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร
ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก วิฑูรย์ นามบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์-อดีตรมต.พัฒนาสังคมฯ เป็นเวลา 3 ปี คดีเรียกเงิน 30 ล้านบาท แลกงานก่อสร้างรัฐลงอีสาน-ใต้ สมัยนั่งเป็นกมธ.งบ 56-57

จากกรณีเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2568 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาในคดี อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้อง นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีต สส.อุบลราชธานี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จำเลยที่ 1 พร้อมพวกอีก 4 ราย เป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรณีระหว่างเดือน พ.ค. 2556 นายวิฑูรย์ เป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ถึง 2557 เรียกรับเงินจากผู้เสียหาย 30,000,000 บาท อ้างว่าเป็นการแบ่งโควตาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐมาลงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคใต้

เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจ่ายเงินให้แก่ นายวิฑูรย์กับพวก หลายครั้งตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2556 ถึง พ.ค. 2557 รวมเป็นเงิน 29,600,000 บาท อันเป็นการกระทำการใด ๆ โดยทุจริตในลักษณะใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เหตุเกิดที่ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี, ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ, จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ เกี่ยวพันกัน จำเลยทั้ง 5 ให้การปฏิเสธ

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่นายวิฑูรย์ จำเลยที่ 1 อาศัยโอกาสจากการที่มีอำนาจหน้าที่ไปเรียกรับเงินแล้วเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 29,600,000 บาท เป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของนายวิฑูรย์ จำเลยที่ 1 โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเป็นการกระทำโดยทุจริตแล้ว การกระทำของนายวิฑูรย์จำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ฐานกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ส่วนจำเลยที่ 2-5 แม้จะเป็นเครือญาติของนายวิฑูรย์จำเลยที่ 1 แต่ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ทำการติดต่อกับจำเลยที่ 2 ถึง 5 แต่อย่างใด จำเลยที่ 2-5 จึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนฯ

ทั้งนี้นายวิฑูรย์ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์.

