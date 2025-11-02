เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร
เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร ย้ำกินผักสดล้างน้ำใส่สะอาดทุกครั้ง ไข่พยาธิแฝงมากับผักดิบได้
เพจเฟซบุ๊ก Tensia ได้โพสต์เหตุการณ์เตือนภัยสำหรับผู้ชอบทานผักสด โดยระบุว่า “กินผักสดล้างให้สะอาดทุกครั้ง ไม่งั้นอาจได้พยาธิไปเลี้ยงโดยไม่รู้ตัว อย่างเคสนี้ได้พยาธิไส้เดือนตัวใหญ่หน่อย ดิ้นขึ้นมาคาในหลอดอาหาร
หญิง 70 ปี กลืนลำบากเป็นๆ หายๆ 4 ปี งวดนี้เป็นหนักเลยมา รพ. แพทย์ให้กลืนแร่ Barium แล้ว x-ray พบวัตถุปริศนาขดเป็นเกลียวในหลอดอาหาร สิ่งนั้นคือพยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides เคสจากจีน ปี 2012
คนไข้เล่าว่า อาการกลืนลำบากตลอด 4 ปีมานี้ มักเป็นตอนที่กินเร็วเกินไป ร่วมกับท้องอืด อาการดีขึ้นถ้าได้มีอาเจียนออกไป เลยไม่ได้มา รพ. เลย งวดนี้หลังกินขนมปังไส้ถั่วแดงกับบ๊วย อาการกลับมาอีกครั้ง คราวนี้พยายามล้วงคอให้อาเจียน ก็ไม่ดีขึ้น ยังกลืนลำบาก แน่นท้องตลอด 3 วัน สุดท้ายไม่ไหว จึงมา รพ. ที่ รพ. ตรวจทุกอย่างปกติ
แพทย์ส่งตรวจกลืนแร่ barium ซึ่งเป็นสารทึบแสง แล้ว x-ray ปรากฎว่าพบก้อนรููปเกลียวอยู่ตำแหน่งหลอดอาหาร เหมือนมันขวางทางอยู่ แต่สารทืบแสงก็ผ่านลงไปได้นะ แสดงว่ายังมีช่องให้ผ่านไปได้
แพทย์ได้ให้การรักษาเบื้องต้น และเตรียมคนไข้ส่องกล้อง (EGD)
ผลส่องกล้อง: ผิวหลอดอาหารบวมเล็กน้อยส่วนปลายๆ แต่ไม่เจออะไรขวาง ส่องไปถึงกระเพาะอาหารในที่สุดก็เจอผู้ร้าย เป็นพยาธิไส้เดือน ascaris lumbricoides ที่ยังกระดุ๊กกระดิ๊ก คาดว่ามันน่าจะหลุดออกจากหลอดอาหารกลับไปกระเพาะอีกครั้ง
ส่องกล้องผ่านไปยังลำไส้เล็กส่วนต้น เจออีก 2 ตัว พร้อมกับผิวกระเพาะและลำไส้มีการอักเสบ
ซักประวัติเพิ่ม จริงๆ คนไข้เองก็เคยถ่ายแล้วมีพยาธิออกมานะ และชอบกินผักดิบๆ น่าจะไม่ได้ล้างดีพอ
แพทย์ให้ยาถ่ายพยาธิ Mebendazole สุดท้าย ถ่ายพยาธิพี่น้องทั้งหมด 5-6 ตัว ออกมาทางอุจจาระ
พยาธิที่ผู้ป่วยรายนี้เจอคือกลุ่มพยาธิตัวกลมที่มีขนาดใหญ่ ไข่มักปนเปื้อนตามดินที่มีอุจจาระปนไข่นี้ ดังนั้นมันชอบแฝงมากับผักสดที่ล้างไม่ดี และน้ำที่ไม่สะอาด กินเข้ามาแล้ว ตัวอ่อนจะฟักที่ลำไส้ แล้วจะพยายามไชผนังออกมา แล้วเข้ากระแสเลือด เดินทางอันแสนไกลจากลำไส้ ผ่านตับ แล้วมาติดที่หลอดเลือดปอด เพราะมันแคบสุด จากนั้นตัวอ่อนจะไชทะลุถุงลม แล้วมาเจริญในไปถุงลมปอด ใช่คุณฟังไม่ผิด พยาธิตัวนี้ผ่านปอดมาแล้ว
สาเหตุที่มันชอบปอด เพราะเลี่ยงศูนย์ภูมิคุ้มกันตัวฉกาจของลำไส้ (GALT) และปอดมีออกซิเจนสูงค่ะ
พอโตเกือบเต็มวัยแล้ว มันจะกระดึ๊บๆๆ ขึ้นมาจากหลอดลม จนถึงจุดที่กระตุ้นผิวหนังได้รุนแรง คนไข้ก็จะไอ แค่กๆๆ มันก็จะพุ่งออกมาจากทางเดินหายใจ แล้ววกกลับเข้าหลอดอาหาร เข้าสู่ลำไส้ตามเดิม ในสภาพที่ตัวเต็มวัย พร้อมทนต่อภูมิคุ้มกันแล้ว
จากนั้นมันก็จะอยู่กินในร่างเราเรื่อยมา แล้วก็ชอบซน ไชไปนั่นไปนี่ เข้าทางเดินน้ำดีไปอุดตันบ้าง ไชขึ้นไปที่กระเพาะบ้าง ทนกรดได้ด้วยนะ
แต่ที่ขึ้นมาหลอดอาหารนี่พบยากมากนะคะ ส่วนใหญ่เคสที่เจอๆ คือบางทีมันออกมาทางปากเลย ไม่ค่อยคาหลอดอาหาร
เข้าใจว่าทุกครั้งที่กินอาหาร กระเพาะลำไส้มันบีบไง มันก็ดิ้นไปมา ดุ๊กดิ๊กๆๆ แล้วมาติดคาหลอดอาหารพักนึง ทำให้กลืนลำบาก ซึ่งรอบนี้โดนแพ็ตเกจขนมปังไส้ถั่วแดงกับบ๊วยเข้าไป ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบ มันหนีขึ้นหลอดอาหารมาติดนานจัด จนต้องมา รพ.
คิดจะกินผักดิบล้างให้ดีนะคะ ไข่พยาธิแฝงมากับผักดิบได้ค่ะ”
