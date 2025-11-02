ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 13:12 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 13:12 น.
52

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร ย้ำกินผักสดล้างน้ำใส่สะอาดทุกครั้ง ไข่พยาธิแฝงมากับผักดิบได้

เพจเฟซบุ๊ก Tensia ได้โพสต์เหตุการณ์เตือนภัยสำหรับผู้ชอบทานผักสด โดยระบุว่า “กินผักสดล้างให้สะอาดทุกครั้ง ไม่งั้นอาจได้พยาธิไปเลี้ยงโดยไม่รู้ตัว อย่างเคสนี้ได้พยาธิไส้เดือนตัวใหญ่หน่อย ดิ้นขึ้นมาคาในหลอดอาหาร

หญิง 70 ปี กลืนลำบากเป็นๆ หายๆ 4 ปี งวดนี้เป็นหนักเลยมา รพ. แพทย์ให้กลืนแร่ Barium แล้ว x-ray พบวัตถุปริศนาขดเป็นเกลียวในหลอดอาหาร สิ่งนั้นคือพยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides เคสจากจีน ปี 2012

คนไข้เล่าว่า อาการกลืนลำบากตลอด 4 ปีมานี้ มักเป็นตอนที่กินเร็วเกินไป ร่วมกับท้องอืด อาการดีขึ้นถ้าได้มีอาเจียนออกไป เลยไม่ได้มา รพ. เลย งวดนี้หลังกินขนมปังไส้ถั่วแดงกับบ๊วย อาการกลับมาอีกครั้ง คราวนี้พยายามล้วงคอให้อาเจียน ก็ไม่ดีขึ้น ยังกลืนลำบาก แน่นท้องตลอด 3 วัน สุดท้ายไม่ไหว จึงมา รพ. ที่ รพ. ตรวจทุกอย่างปกติ

แพทย์ส่งตรวจกลืนแร่ barium ซึ่งเป็นสารทึบแสง แล้ว x-ray ปรากฎว่าพบก้อนรููปเกลียวอยู่ตำแหน่งหลอดอาหาร เหมือนมันขวางทางอยู่ แต่สารทืบแสงก็ผ่านลงไปได้นะ แสดงว่ายังมีช่องให้ผ่านไปได้
แพทย์ได้ให้การรักษาเบื้องต้น และเตรียมคนไข้ส่องกล้อง (EGD)

ผลส่องกล้อง: ผิวหลอดอาหารบวมเล็กน้อยส่วนปลายๆ แต่ไม่เจออะไรขวาง ส่องไปถึงกระเพาะอาหารในที่สุดก็เจอผู้ร้าย เป็นพยาธิไส้เดือน ascaris lumbricoides ที่ยังกระดุ๊กกระดิ๊ก คาดว่ามันน่าจะหลุดออกจากหลอดอาหารกลับไปกระเพาะอีกครั้ง
ส่องกล้องผ่านไปยังลำไส้เล็กส่วนต้น เจออีก 2 ตัว พร้อมกับผิวกระเพาะและลำไส้มีการอักเสบ

ซักประวัติเพิ่ม จริงๆ คนไข้เองก็เคยถ่ายแล้วมีพยาธิออกมานะ และชอบกินผักดิบๆ น่าจะไม่ได้ล้างดีพอ

แพทย์ให้ยาถ่ายพยาธิ Mebendazole สุดท้าย ถ่ายพยาธิพี่น้องทั้งหมด 5-6 ตัว ออกมาทางอุจจาระ

พยาธิที่ผู้ป่วยรายนี้เจอคือกลุ่มพยาธิตัวกลมที่มีขนาดใหญ่ ไข่มักปนเปื้อนตามดินที่มีอุจจาระปนไข่นี้ ดังนั้นมันชอบแฝงมากับผักสดที่ล้างไม่ดี และน้ำที่ไม่สะอาด กินเข้ามาแล้ว ตัวอ่อนจะฟักที่ลำไส้ แล้วจะพยายามไชผนังออกมา แล้วเข้ากระแสเลือด เดินทางอันแสนไกลจากลำไส้ ผ่านตับ แล้วมาติดที่หลอดเลือดปอด เพราะมันแคบสุด จากนั้นตัวอ่อนจะไชทะลุถุงลม แล้วมาเจริญในไปถุงลมปอด ใช่คุณฟังไม่ผิด พยาธิตัวนี้ผ่านปอดมาแล้ว

สาเหตุที่มันชอบปอด เพราะเลี่ยงศูนย์ภูมิคุ้มกันตัวฉกาจของลำไส้ (GALT) และปอดมีออกซิเจนสูงค่ะ
พอโตเกือบเต็มวัยแล้ว มันจะกระดึ๊บๆๆ ขึ้นมาจากหลอดลม จนถึงจุดที่กระตุ้นผิวหนังได้รุนแรง คนไข้ก็จะไอ แค่กๆๆ มันก็จะพุ่งออกมาจากทางเดินหายใจ แล้ววกกลับเข้าหลอดอาหาร เข้าสู่ลำไส้ตามเดิม ในสภาพที่ตัวเต็มวัย พร้อมทนต่อภูมิคุ้มกันแล้ว

จากนั้นมันก็จะอยู่กินในร่างเราเรื่อยมา แล้วก็ชอบซน ไชไปนั่นไปนี่ เข้าทางเดินน้ำดีไปอุดตันบ้าง ไชขึ้นไปที่กระเพาะบ้าง ทนกรดได้ด้วยนะ

แต่ที่ขึ้นมาหลอดอาหารนี่พบยากมากนะคะ ส่วนใหญ่เคสที่เจอๆ คือบางทีมันออกมาทางปากเลย ไม่ค่อยคาหลอดอาหาร
เข้าใจว่าทุกครั้งที่กินอาหาร กระเพาะลำไส้มันบีบไง มันก็ดิ้นไปมา ดุ๊กดิ๊กๆๆ แล้วมาติดคาหลอดอาหารพักนึง ทำให้กลืนลำบาก ซึ่งรอบนี้โดนแพ็ตเกจขนมปังไส้ถั่วแดงกับบ๊วยเข้าไป ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบ มันหนีขึ้นหลอดอาหารมาติดนานจัด จนต้องมา รพ.

คิดจะกินผักดิบล้างให้ดีนะคะ ไข่พยาธิแฝงมากับผักดิบได้ค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

5 วินาที ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอโทษสื่อสารผิดพลาด ลั่นไม่มีทางไทยจะเสียดินแดน-อธิปไตย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 13:12 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 13:12 น.
52
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button