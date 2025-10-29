ข่าวกีฬาฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 11:56 น.
52

29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Arsenal

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – ไบรท์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ ไค ฮาแวร์ตซ์, กาเบรียล เชซุส, มาร์ติน โอเดการ์ด และ โนนี่ มาดูเอเก้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เดแคลน ไรซ์, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ วิลเลี่ยม ซาลิบา

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แดนกลางเป็น อีธาน วาเนรี่, คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แม็กซ์ ดาวแมน, วิคตอร์ โยเคเรส และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่

Credit : Arsenal

ไบรท์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ อดัม เว็บสเตอร์, ซอลลี่ มาร์ช, แจ็ค ฮิลเชลวู้ด และ บรายาน กรูด้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจสัน สตีล พร้อมกองหลัง 4 คน โยแอล เฟลต์มัน, ดิเอโก้ ค็อปโปล่า, โอลิวิเย่ร์ บอสกาญี่, เฟร์ดี้ คาดิโอกลู แดนกลางเป็น คาร์ลอส บาเลบา, เจมส์ มิลเนอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดิเอโก้ โกเมซ, แฮร์รี่ ฮาวเวลล์, ทอมวัตสิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เสตฟานอส ซิมาส

Credit : Brighton & Hove Albion FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/01/25 ไบรท์ตัน 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/08/24 อาร์เซนอล 1-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/04/24 ไบรท์ตัน 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/12/23 อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/05/23 อาร์เซนอล 0-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ไบรท์ตัน

  • 25/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 6-0 (คาราบาว คัพ)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-3-3) : เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า (GK) – เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – อีธาน วาเนรี่, คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ – แม็กซ์ ดาวแมน, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์

ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : เจสัน สตีล (GK) – โยแอล เฟลต์มัน, ดิเอโก้ ค็อปโปล่า, โอลิวิเย่ร์ บอสกาญี่, เฟร์ดี้ คาดิโอกลู – คาร์ลอส บาเลบา, เจมส์ มิลเนอร์ – ดิเอโก้ โกเมซ, แฮร์รี่ ฮาวเวลล์, ทอมวัตสิน – เสตฟานอส ซิมาส

Credit : Brighton & Hove Albion FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

อาร์เซนอล 3-1 ไบรท์ตัน

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

