อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน
ดูบอลสด คาราบาวคัพ อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – ไบรท์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ ไค ฮาแวร์ตซ์, กาเบรียล เชซุส, มาร์ติน โอเดการ์ด และ โนนี่ มาดูเอเก้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เดแคลน ไรซ์, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ วิลเลี่ยม ซาลิบา
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แดนกลางเป็น อีธาน วาเนรี่, คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แม็กซ์ ดาวแมน, วิคตอร์ โยเคเรส และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่
ไบรท์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ อดัม เว็บสเตอร์, ซอลลี่ มาร์ช, แจ็ค ฮิลเชลวู้ด และ บรายาน กรูด้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจสัน สตีล พร้อมกองหลัง 4 คน โยแอล เฟลต์มัน, ดิเอโก้ ค็อปโปล่า, โอลิวิเย่ร์ บอสกาญี่, เฟร์ดี้ คาดิโอกลู แดนกลางเป็น คาร์ลอส บาเลบา, เจมส์ มิลเนอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดิเอโก้ โกเมซ, แฮร์รี่ ฮาวเวลล์, ทอมวัตสิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เสตฟานอส ซิมาส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/01/25 ไบรท์ตัน 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 31/08/24 อาร์เซนอล 1-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 06/04/24 ไบรท์ตัน 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/23 อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 14/05/23 อาร์เซนอล 0-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ไบรท์ตัน
- 25/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 6-0 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-3-3) : เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า (GK) – เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – อีธาน วาเนรี่, คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ – แม็กซ์ ดาวแมน, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : เจสัน สตีล (GK) – โยแอล เฟลต์มัน, ดิเอโก้ ค็อปโปล่า, โอลิวิเย่ร์ บอสกาญี่, เฟร์ดี้ คาดิโอกลู – คาร์ลอส บาเลบา, เจมส์ มิลเนอร์ – ดิเอโก้ โกเมซ, แฮร์รี่ ฮาวเวลล์, ทอมวัตสิน – เสตฟานอส ซิมาส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
อาร์เซนอล 3-1 ไบรท์ตัน
