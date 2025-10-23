เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด
หวิดสิ้นชื่อสำหรับ ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ ที่ล่าสุดมีเพื่อนสนิทออกมาแฉว่าเจ้าพ่อแร็ปเปอร์สุดฉาวรายนี้ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ จนเกือบเอาชีวตไม่รอด
ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ (Sean “Diddy” Combs) นักธุรกิจเพลงและแร็ปเปอร์ชื่อดังที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีค้ามนุษย์ทางเพศ กำลังเผชิญกับเรื่องราวความรุนแรงในเรือนจำ เมื่อเพื่อนสนิทของเขาออกมาเปิดเผยว่า ดิดดี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังถูก นักโทษอื่นจี้คอด้วยมีด ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องขัง
ชาร์ลุชชี ฟินนีย์ เพื่อนสนิทที่รู้จักกับดิดดี้มานานกว่า 30 ปี กล่าวกับ Daily Mail เมื่อวันพุธว่า “ดิดดี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีดจ่ออยู่ที่ลำคอ” ในห้องขังที่เรือนจำ Metropolitan Detention Center ในบรูคลิน
“ผมไม่รู้ว่าเขาต่อสู้กับคนร้าย หรือยามมาช่วยไว้ได้ทัน” ฟินนีย์กล่าว โดยไม่ได้ระบุวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ แต่คาดเดาว่าการกระทำที่น่าหวาดกลัวนี้เป็นเพียงการข่มขู่ มากกว่าความพยายามที่จะทำร้ายดิดดี้จริงจัง
“ถ้าชายคนนี้ต้องการทำร้ายเขาจริงๆ ฌอนคงได้รับบาดเจ็บไปแล้ว” ฟินนีย์กล่าว “มันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีในการตัดคอเขาด้วยอาวุธและฆ่าเขาได้เลย”
ดิดดี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำบรูคลินตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 หลังจากถูกจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศ, องค์กรอาชญากรรม (Racketeering), และการค้าประเวณี โดยเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในเดือนกรกฎาคมของปีถัดมาในสองข้อหา คือ การขนส่งเพื่อจูงใจให้ค้าประเวณี
เมื่อเดือนที่แล้ว ดิดดี้ถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้เขาเข้าร่วมโครงการด้านสุขภาพจิตและการบำบัดสารเสพติด รวมถึงจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 16.4 ล้านบาท)
ทนายความของดิดดี้เคยพยายามเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาโดยเร็ว โดยอ้างว่าดิดดี้ “รับโทษมานานกว่าหนึ่งปีในเรือนจำที่ฉาวโฉ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา” และก่อนหน้านี้ดิดดี้ก็เคยถูกนักโทษอีกรายใช้มีดทำเองเข้าหา แต่เขาสามารถเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายสงบลงได้
ในระหว่างการพิจารณาคดี แคสซานดรา “แคสซี่” เวนทูรา อดีตแฟนสาวของเขาได้ยื่นจดหมายต่อศาล โดยขอให้พิจารณาโทษที่สาสมกับ “ทศวรรษอันน่าสยดสยองในชีวิตที่เปื้อนไปด้วยการทารุณกรรม, ความรุนแรง, การบังคับมีเพศสัมพันธ์ และการลดทอนศักดิ์ศรี”
แคสซี่กล่าวว่า “แม้ว่าฉันจะก้าวหน้าในการฟื้นตัวจากการทารุณกรรมของเขามากแค่ไหน แต่ฉันก็ยังกลัวอย่างมากต่อสิ่งที่เขาสามารถทำได้ และความอาฆาตมาดร้ายที่เขามีต่อฉันอย่างแน่นอน เพราะฉันมีความกล้าหาญที่จะพูดความจริงออกมา”
อ้างอิง : www.news.com.au
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: