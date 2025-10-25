วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ย้อนรำลึกเดือนตุลาคมเมื่อเก้าปีก่อน ปีนี้ 2568 ประชาชนคนไทยได้รับสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 วินทร์ เลียววาริณ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2556 และนักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ 2 สมัย อายุ 69 ปี เขียนข้อความแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเนื้อหาดังกล่าวระบุว่า เดือนตุลาคมเมื่อเก้าปีก่อน หัวใจคนไทยทั้งประเทศสัมผัสแรงสะเทือนของสัจธรรมแห่งความไม่ถาวรของชีวิต เดือนตุลาคมปีนี้ เราสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง เพราะตลอดเจ็ดสิบปีแห่งรัชกาลที่ 9 ทรงมีเงาร่างหนึ่งที่เคียงข้างตลอด คือสมเด็จพระราชินี ภาพพระราชินีทรงงานคู่กับพระราชา ท่องไปทั่วแผ่นดิน เป็นภาพที่ชาวไทยยุคก่อนคุ้นเคย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ยามนั้นชาวบ้านทั้งประเทศเห็นภาพข่าวพระราชกรณียกิจแทบทุกวัน บางคนอาจนึกแปลกใจว่าทำไมพระเจ้าแผ่นดินทรงไม่เลือกเสวยสุขในวัง แต่ท่องทำงานทั่วประเทศ ราวกับว่าวังของพระองค์คือท้องไร่ท้องนา สถานที่พักผ่อนคือหมู่บ้านห่างไกล ภาพที่ชื่นชมคือคูคลองตื้นเขิน เส้นทางที่รื่นรมย์คือหนทางทุรกันดาร ทั้งสองพระองค์ทรงเดินทางไปทุกหนแห่ง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกเมือง ทุกจังหวัด ไม่มีทางสายใดที่ทรงไปไม่ถึง ไม่มีทุกข์ราษฎร์ใดที่ไม่ทรงดูแล ทั้งสองพระองค์ก็คือหนึ่งพระองค์ จึงไม่แปลกที่ไม่ว่าอยู่ไกลเพียงใดจากจุดศูนย์กลางประเทศ เราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสองพระองค์บนกำแพงเรือนชาวบ้าน ความรักของราษฎรต่อทั้งสองพระองค์สะท้อนความรักของสองพระองค์ต่อราษฎร
ยุคสมัยผ่านไป หลายเรื่องดีๆ หลายภาพงดงาม หล่นหายไปในร่องหลืบของกาลเวลา มนุษย์เรามักจะลืมสิ่งดีๆ ของวันวาน เพราะดูเหมือนสิ่งไม่ดีมีมากมายในวันนี้ จนเราลืมไปว่า ครั้งหนึ่งเมืองไทยเราเคยมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น หากเราคนไทยจดจำเรื่องดีๆ เหล่านั้นได้ส่วนส่วนเสี้ยว เราก็อาจรู้สึกมีความหวังว่า ปัญหาของเมืองไทยแก้ไขได้ เช่นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเงาของพระองค์ทรงเชื่อ เราคนไทยทุกคนก็สามารถเป็นเงาอีกหนึ่งเงาของพระองค์ได้
เมื่อเก้าปีก่อนกษัตริย์จิกมีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงพระอักษรข้อความว่า “ขอพระองค์ประสูติเป็นธรรมราชาทุกชาติไป เพื่อประโยชน์แห่งชีวิตทั้งปวง” ประโยคนี้สะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งปวง ณ ห้วงยามนี้.
