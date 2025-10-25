ข่าว

วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 14:17 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 14:18 น.
61
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9
แฟ้มภาพ @Winlyovarin

วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ย้อนรำลึกเดือนตุลาคมเมื่อเก้าปีก่อน ปีนี้ 2568 ประชาชนคนไทยได้รับสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2568 วินทร์ เลียววาริณ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2556 และนักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ 2 สมัย อายุ 69 ปี เขียนข้อความแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเนื้อหาดังกล่าวระบุว่า เดือนตุลาคมเมื่อเก้าปีก่อน หัวใจคนไทยทั้งประเทศสัมผัสแรงสะเทือนของสัจธรรมแห่งความไม่ถาวรของชีวิต เดือนตุลาคมปีนี้ เราสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง เพราะตลอดเจ็ดสิบปีแห่งรัชกาลที่ 9 ทรงมีเงาร่างหนึ่งที่เคียงข้างตลอด คือสมเด็จพระราชินี ภาพพระราชินีทรงงานคู่กับพระราชา ท่องไปทั่วแผ่นดิน เป็นภาพที่ชาวไทยยุคก่อนคุ้นเคย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ยามนั้นชาวบ้านทั้งประเทศเห็นภาพข่าวพระราชกรณียกิจแทบทุกวัน บางคนอาจนึกแปลกใจว่าทำไมพระเจ้าแผ่นดินทรงไม่เลือกเสวยสุขในวัง แต่ท่องทำงานทั่วประเทศ ราวกับว่าวังของพระองค์คือท้องไร่ท้องนา สถานที่พักผ่อนคือหมู่บ้านห่างไกล ภาพที่ชื่นชมคือคูคลองตื้นเขิน เส้นทางที่รื่นรมย์คือหนทางทุรกันดาร ทั้งสองพระองค์ทรงเดินทางไปทุกหนแห่ง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกเมือง ทุกจังหวัด ไม่มีทางสายใดที่ทรงไปไม่ถึง ไม่มีทุกข์ราษฎร์ใดที่ไม่ทรงดูแล ทั้งสองพระองค์ก็คือหนึ่งพระองค์ จึงไม่แปลกที่ไม่ว่าอยู่ไกลเพียงใดจากจุดศูนย์กลางประเทศ เราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสองพระองค์บนกำแพงเรือนชาวบ้าน ความรักของราษฎรต่อทั้งสองพระองค์สะท้อนความรักของสองพระองค์ต่อราษฎร

ยุคสมัยผ่านไป หลายเรื่องดีๆ หลายภาพงดงาม หล่นหายไปในร่องหลืบของกาลเวลา มนุษย์เรามักจะลืมสิ่งดีๆ ของวันวาน เพราะดูเหมือนสิ่งไม่ดีมีมากมายในวันนี้ จนเราลืมไปว่า ครั้งหนึ่งเมืองไทยเราเคยมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น หากเราคนไทยจดจำเรื่องดีๆ เหล่านั้นได้ส่วนส่วนเสี้ยว เราก็อาจรู้สึกมีความหวังว่า ปัญหาของเมืองไทยแก้ไขได้ เช่นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเงาของพระองค์ทรงเชื่อ เราคนไทยทุกคนก็สามารถเป็นเงาอีกหนึ่งเงาของพระองค์ได้

เมื่อเก้าปีก่อนกษัตริย์จิกมีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงพระอักษรข้อความว่า “ขอพระองค์ประสูติเป็นธรรมราชาทุกชาติไป เพื่อประโยชน์แห่งชีวิตทั้งปวง” ประโยคนี้สะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งปวง ณ ห้วงยามนี้.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568 ข่าว

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

45 วินาที ที่แล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

13 นาที ที่แล้ว
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

34 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอุดมสุข 17 ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ข่าว

วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แบรสต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจในอดีตพระพันปีหลวง ข่าว

เรื่องเล่าจากแพทย์หลวง พระพันปีหลวงทรงตรัสกับชาวบ้าน “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ พระราชินีจะใช้หนี้ให้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองประกวดมิสเวิลด์ ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คำถวายอาลัยพระพันปีหลวง ข่าว

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดแนวทางใช้ถ้อยคำ “แสดงความอาลัยให้ถูกต้องเหมาะสม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยผู้อพยพกัมพูชา ข่าว

ภาพหายาก พระพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยม ชาวกัมพูชาหนีตายเขมรแดง น้ำพระทัยต่อชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส คุก 3 ปี ข่าวอาชญากรรม

“ขายสิทธิ คนละครึ่งพลัส” โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ข่าวจริงหรือเฟกนิสว์ ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไว้ทุกข์ งดงานรื่นเริง 30 วัน เพจดัง ขอความชัดเจนอะไรจัดได้-ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดให้ประชาชนเข้าถวาย น้ำสรงพระบรมศพ ข่าวการเมือง

รัฐบาลเปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 26 ต.ค.68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มึนเช่นกลัดบัค พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช บำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 14:17 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 14:18 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button