โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 07:33 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 07:34 น.
297

โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 โพสต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชี้ทรงเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ให้สตรีทั่วโลก ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อสุขภาพคนไทย ยกระดับผ้าไหมไทยสู่สากล

โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังสำนักพระราชวังประกาศ สวรรคต

โอปอลระบุว่า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของสตรีไทยกับคนทั้งโลก ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร โดยเฉพาะด้านสุขภาพของสตรีไทย ทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม

โอปอล ถวายอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต

นอกจากนี้ โอปอลยังยกย่องพระองค์ในฐานะผู้นำแห่งความงาม คุณค่าทางวัฒนธรรม ผู้ทรงยกระดับผ้าไหมไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก

มิสเวิลด์ 2025 ระบุว่า ด้วยพระปรีชาญาณ พระเมตตา พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของ “Soft Power” ที่แท้จริง เป็นสตรีผู้เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็ง สง่างามทั้งกาย วาจา จิตใจ

โอปอลกล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเธอเอง ดำเนินชีวิตด้วยความเสียสละ ความงามจากภายใน การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น โดยพระราชดำรัส พระจริยวัตรของพระองค์ จะคงอยู่เป็นแสงนำทางให้สตรีไทยทุกคนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งคุณค่าชีวิตอย่างงดงาม

โอปอล ยกย่อง พระพันปีหลวง ทรงเป็นต้นแบบ sofr power

“แม่ของแผ่นดิน ผู้สถิตเหนือกาลเวลา… และอยู่ในใจเราตลอดไป”

โอปอล สุชาตา ได้โพสต์ข้อความถวายอาลัยดังกล่าวเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารไปยังแฟนนางงามทั่วโลกด้วย ดังนี้

In loving remembrance of

Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, whose boundless grace and compassion have touched hearts across Thailand and the world.

Her Majesty is a timeless inspiration, a woman of strength, wisdom, and boundless kindness.

She devoted her life to improving the well-being of her people,

especially in advancing women’s health and raising awareness of breast cancer.

Her vision encouraged women to cherish their own worth

and to care for their health with dignity and strength.

Beyond health, Her Majesty championed the preservation of Thai arts, silk, and handicrafts,

transforming them into cultural treasures admired worldwide.

พระพันปีหลวง ทรงเป็นต้นแบบของแฟชั่น

With her elegance and insight, she became the embodiment of Thailand’s soft power, a true symbol of beauty with purpose.

Her Majesty remains the ideal role model of Thai womanhood: graceful, resilient, and compassionate. Her life and legacy continue to inspire me to live with purpose, to serve others, and to create beauty that begins from the heart.

Her royal wisdom will forever guide and illuminate the path for generations to come. 💙👑

“The Mother of the Nation, eternal and forever in our hearts.”

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

