ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”
เปิดประวัติ “กาญจนา สถาวร” หรือ “อี๊ฟ” คือใครหลัง “ทนายเนรเศรษฐ์” เปิดเอกสารพบชื่อเป็นประธานกรรมการ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”
ชื่อของ นางสาวกาญจนา สถาวร หรือ ‘อี๊ฟ’ กลายเป็นที่สนใจของสังคม หลังปรากฏชื่อเป็นประธานกรรมการมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา ขณะที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ ‘กัน จอมพลัง’ มีรายชื่อเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทำให้เกิดกระแสตั้งคำถามในสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทภายในมูลนิธิ
เรื่องราวนี้ถูกจุดชนวนขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อ ทนายเนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารข้อบังคับและราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งในเอกสารไม่ปรากฏชื่อของ “กัน จอมพลัง” เป็นประธานกรรมการ แต่ปรากฏชื่อของนางสาวกาญจนา สถาวร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงบทบาทและความรับผิดชอบทางกฎหมายของ “กัน จอมพลัง”
ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า นางสาวกาญจนา สถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเค แบรนด์ บาย พิมพ์ไลน์ ช้อป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเครื่องแต่งกาย นอกจากนั้น ข้อมูลสาธารณะระบุว่า นางสาวกาญจนา สถาวร เคยเข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชนในอดีต เช่น โครงการยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปี 2553 จังหวัดชลบุรี และในปี 2023 เคยปรากฏชื่อในเพจ TPNG Phra Nakhon Si Ayutthaya ว่าเป็น CD Contest Manager MUT Phra Nakhon Si Ayutthaya หรือผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
