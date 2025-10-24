“โรม” เผยมีลูกไม้พยายามสกัดกั้น ข้อเสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระด่วน
รังสิมันต์ โรม เผยมีลูกไม้พยายามสกัดกั้น ข้อเสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระด่วน แต่ไม่ย่อท้อ ทำสำเร็จในที่สุด เป็นวาระด่วนในการประชุมใหญ่ IPU
จากกรณีที่ประชุม IPU ลงคะแนนเสียงขอให้ “อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมไซเบอร์”ที่ตัวแทนรัฐสภาของไทยได้นำเสนอ เป็นวาระเร่งด่วนในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ของ IPU เพียงเรื่องเดียวในปีนี้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 850 เสียง และไม่เห็นด้วย 200 เสียง
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ในวงกว้าง จึงต้องการให้รัฐสภาทั่วโลกรับทราบ และแสดงบทบาทร่วมกัน ในการจัดการปัญหาภายใต้กรอบนิติบัญญัติ
ล่าสุดนาย รังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “ข้อมติในวาระเร่งด่วนของประเทศไทยในเรื่องสแกมเมอร์ได้รับการรับรองจากสหภาพรัฐสภาแล้ว ผมในฐานะที่เป็น 1 กรรมาธิการยกร่าง แม้จะเจอลูกไม้บางอย่างที่พยายามสกัดกั้นข้อเสนอของเรา แต่ไม่ย่อท้อ และทำสำเร็จในที่สุดครับ”
