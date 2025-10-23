ข่าวกีฬามวย/MMA

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:43 น.
65
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ
แฟ้มภาพ

94 วินาทีดับ! หลิน ยู่-ถิง นักชกเจ้าปัญหาคืนเวที ไล่น็อกมวยสาวรุ่นน้องขาดลอย ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่ง แม้สมาคมมวยโลกเพิ่งคุมเข้มตรวจเพศ

หลิน ยู่-ถิง (Lin Yu-ting) นักชกไต้หวันเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กำลังมีปัญหาเรื่องเพศ กลับคืนสู่สังเวียนอย่างร้อนแรงเมื่อคืนวันอังคาร เธอใช้เวลาเพียง 94 วินาที ไล่ถล่มคู่ชกนักศึกษาสาววัย 19 ปี จนคว้าชัยชนะไปได้ โดย “หลิน วัย 29 ปี” เพิ่งคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปารีส 2024 ที่ฝรั่งเศส เมื่อปีที่แล้ว ในรุ่นเฟเธอร์เวตหญิง ทั้งที่ก่อนหน้านั้นในปี 2023 เธอถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเพราะตรวจไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินักกีฬาหญิง

การชกเมื่อวันอังคาร (22 ต.ค.) จากรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศ ถือเป็นการกลับขึ้นสังเวียนระดับนานาชาติครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่คว้าเหรียญทองที่ปารีส ชัยชนะครั้งนั้นก่อให้เกิดข้อถกเถียงครั้งใหญ่เกี่ยวกับผลการทดสอบเพศ

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมมวยโลก (World Boxing) เพิ่งประกาศใช้กฎใหม่ บังคับให้นักมวยทุกคนที่อายุเกิน 18 ปี ต้องผ่านการทดสอบพันธุกรรม (genetic sex testing) เพื่อกำหนดคุณสมบัติการเข้าแข่งขันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กฎใหม่นี้ทำให้ทั้ง หลินและอิมาน เคลิฟ (Imane Khelif) นักชกอีกคนที่มีปัญหาเดียวกัน (เคลิฟ คว้าเหรียญทองรุ่นเวลเตอร์เวตที่ปารีส) ต้องหายหน้าไปจากสังเวียนพักใหญ่

อย่างไรก็ตาม กฎการแข่งขันภายในของกีฬาแห่งชาติไต้หวัน (Taiwan’s National Games) เปิดช่องให้ หลิน สามารถลงแข่งขันในรุ่น 60 กก. หญิงได้และเธอก็ผ่านรอบแรกไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรายงานข่าวในไต้หวันระบุ “หลิน” เอาชนะน็อก พาน เยี่ยน-เฟย คู่ชกวัย 19 ปี ในเวลาเพียง 94 วินาทีของยกแรก หลังจากที่นักชกรุ่นน้องโดนหมัดเข้าที่ศีรษะหลายครั้งและเริ่มมีอาการหายใจไม่ทัน

ผลการแข่งขันถูกบันทึกว่า “ยุติการแข่งขัน” หลังจากโค้ชของพานตัดสินใจโยนผ้าเช็ดตัวยอมแพ้ ทำให้กรรมการต้องสั่งยุติการชกทันที

ภาพ IG @boxing_ting
หลิน ยู่ถิง นักหมวยหญิงไต้หวัน ลงชกล่าสุด
ภาพ IG @boxing_ting
หลิน ยู่ถิง นักหมวยหญิงไต้หวัน
ภาพ IG @boxing_ting

สำหรับ พาน เธอเป็นนักมวยระดับเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทเปแห่งชาติ นี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอบนเวทีระดับซีเนียร์ ก่อนหน้านี้เธอเคยแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปีของไต้หวัน และยังเคยคว้าแชมป์ระดับมัธยมปลายแห่งชาติในปี 2023

หลังจากการพ่ายน็อกใน 94 วินาที มีรายงานว่าอาการของเธอยังทรงตัวและไม่มีแถลงการณ์ทางการแพทย์ใดๆ ออกมา

หลังการชก เจิง จื้อ-เฉียง โค้ชของหลิน กล่าวเพียงว่าไฟต์นี้เป็น “เรื่องปกติ” และเลือกที่จะไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วนตัวหลินเองก็ปัดคำถามเรื่องคุณสมบัติทางเพศ โดยบอกว่าเธอยังคงกำลังปรับตัวให้เข้ากับพิกัดน้ำหนัก 60 กก.

ในขณะที่ หลิน ใช้ประโยชน์จากกฎในไต้หวัน ทางด้าน อิมาน เคลิฟ กำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อต่อสู้กับกฎของสมาคมมวยโลก ซึ่งห้ามเธอลงแข่งขันจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หญิงโดยชีวภาพ

ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) ยืนยันว่า เคลิฟ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการบังคับตรวจเพศแล้วตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม

ทั้ง หลิน และ เคลิฟ ต่างวางแผนที่จะป้องกันเหรียญทองโอลิมปิกของตนเองใน ลอสแอนเจลิสเกมส์ 2028 แต่ทั้งคู่ก็พลาดการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ลิเวอร์พูลเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นรายการแรกที่สมาคมมวยโลกจัดขึ้น (หลังเข้ามาแทนที่ สมาคมมวยสากลนานาชาติ หรือ IBA)

หาก หลิน คว้าชัยชนะในศึกกีฬาแห่งชาติไต้หวันครั้งนี้ (ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี) เธอก็จะสร้างสถิติคว้าแชมป์มวยสากลหญิงในรายการนี้ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 7.

ภาพ Facebook @林郁婷 (Lin Yu-Ting)
ภาพ Facebook @林郁婷 (Lin Yu-Ting)
林郁婷 (Lin Yu-Ting)
ภาพ Facebook @林郁婷 (Lin Yu-Ting)
ภาพ Facebook @林郁婷 (Lin Yu-Ting)
boxingting
ภาพ Facebook @boxingting

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:43 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

