“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย
วรภัค ปะทะ สฤณี เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย ยืนยันว่าภรรยาของตนไม่เคยรับสกุลเงินคริปโตสกุล Tether
นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ (22 ต.ค. 68) หลังถูกโยงว่าเกี่ยวกับสแกมเมอร์กัมพูชา ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธ ได้แชร์ข้อความ น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ ที่โพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับ ภรรยาของ วรภัค และ ภรรยา เบน สมิธ
โดยนายวรภัค ระบุว่า “คุณสฤณีครับ ผมยินดีจะนั่งคุยต่อหน้ากันและ ถ้าคุณมีเอกสารหลักฐาน เอาเอกสารหลักฐานมาเปิดเผยให้เห็นกันเลยครับ ว่าภรรยาผมเคยรับเงินคริปโตสกุล Tether เพราะเราไม่เคยรับเงินอะไรที่ว่านี้เลย
การนำข่าวที่เขียนลอยๆมาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานของจริงมายืนยันทำให้ผมเสียหายครับ ผมชื่นชมและติดตามผลงานของคุณสฤณีมาตลอด แต่อยากให้เขียนโดยปราศจากอคติและให้เป็นบทความมีข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
ยินดีนั่งเล่าข้อเท็จจริงทุกอย่างฟังได้เลยครับเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง ถ้าสะดวกเรียนเชิญมาที่บ้านผม จะได้รู้ว่าพวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
ชื่นชมและติดตามผลงานของน้องมาตลอด ประทับใจตั้งแต่เคยไปทริปภูฐานด้วยกันแล้วเห็นน้องนั่งจดบันทึกข้อมูลที่ไกด์เล่าให้ฟังตลอดทริป แต่อยากมีโอกาสนั่งเล่าให้ฟังจริงๆครับว่าเรื่องราวมีอะไรยังไงบ้างเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง”
ขณะที่ทาง น.ส.สฤณี ก็ได้โพสต์ตอบกลับว่า “ขอบคุณที่มาเม้นในนี้นะคะ แต่อยากเสนอว่า เจอกันส่วนตัวสังคมน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไร คุณวรภัคน่าจะชี้แจงต่อสังคมและการสอบสวนของ ก.ล.ต. และ MAS จะตรงจุดกว่าค่ะ เพราะตัวเองก็ไม่ได้มี “เอกสารหลักฐาน” อะไรเลย แค่ติดตามการทำข่าวเจาะของคุณ Tom Wright และเรียบเรียงมานำเสนอเท่านั้นค่ะ”
ก่อนที่นายวรภัคจะเม้นตอบกลับว่า “การติดตามทำข่าว ที่นักข่าวฝรั่งเขียนข่าวหากินแล้วพยายามประโคมข่าวอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คนมาจ่ายเงิน ได้รับผลประโยชน์จากความเสียหายของผู้อื่นมันยุติธรรมแล้วเหรอครับ มาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานทำให้ผู้อื่นเสียหายแบบลอยๆเลยนะครับ เรื่องของ บุคคลอื่นผมไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ของผมและภรรยายินดีแจกแจงได้ทุกเรื่องทุกประการตรวจสอบเส้นทางเงินได้ทุกอย่าง ผมใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวใช้บัญชีแบงค์เดียวเป็นหลักใช้เครดิตการ์ดใบเดียวเป็นหลัก บ้านก็อยู่ที่เดิมมาร่วม 25 ปีแล้ว ไม่มีอะไรต้องปิดบังชีวิตผมตรงไปตรงมามาตลอด หลังเกษียณแล้วไปไหนเจอลูกน้องเก่า ลูกค้าเก่า ทุกคนยังเดินมาทักทายไม่มีใครเมินหน้าหนีหรือเดินหนีครับ”
