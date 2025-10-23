ข่าวการเมือง
“อนุทิน” โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม
อนุทิน โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม โดยวันนี้นายกฯได้นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ขณะเข้ากราบนมัสการ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ว่า “ยังโดนอาจารย์บิดหูเหมือนเดิม”
โดยในวันนี้นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2568 ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม.
วางพวงมาลา จำนวน 3 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน
- “หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.
- ไอซ์ รักชนก จี้ อนุทิน ชี้ ‘วรภัค’ แค่ลาออกไม่พอ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?
4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย
6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ
49 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“บก.ลายจุด” สงสัย “กัน จอมพลัง” ไม่มีชื่อในบอร์ดมูลนิธิ ชี้เป็นแค่ที่ปรึกษา แก้ระเบียบไม่ได้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
“รัน ทากาฮาชิ” ขอโทษแล้ว ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว