“อนุทิน” โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:33 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 11:33 น.
72

อนุทิน โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม โดยวันนี้นายกฯได้นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ขณะเข้ากราบนมัสการ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ว่า “ยังโดนอาจารย์บิดหูเหมือนเดิม”

โดยในวันนี้นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2568 ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม.

วางพวงมาลา จำนวน 3 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

