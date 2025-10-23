ข่าวกีฬาฟุตบอล

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:12 น.
62

23 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ที่สนาม เดอ อเดลาร์ชอร์สต์ เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก โก อเฮด อีเกิลส์ VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
  • สนาม : เดอ อเดลาร์ชอร์สต์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โก อเฮด อีเกิลส์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เมลวิน โบเอล จะยังไม่มีชื่อของ พิม ซาทฮอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ยารี่ เดอ บุสเซอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน มัตส์ ดีย์ล, เกอร์ริต นูเบอร์ , ยอริส คราเมอร์, ดีน เจมส์ แดนกลางเป็น เมลเล่ มูเลนสตีน, ยาค็อบ บรูม, เอเวอร์ท ลินฮอร์สท์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาธิส ซูราย, มิลาน สมิธ, ริโชเนลล์ มาร์กาเร็ต

Credit : Go Ahead Eagles

แอสตัน วิลล่า

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของ อูไน เมเรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ยูริ ตีเลอมันส์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ คามาร่า แนวรุกนำทัพมาโดย ดอนเยลล์ มาเล่น, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส โดยมี โอลลี่ วัตกิ้นส์ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Aston Villa FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โก อเฮด อีเกิลส์ – แอสตัน วิลล่า

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โก อเฮด อีเกิลส์

  • 18/10/25 แพ้ พีเอสวี 1-2 (เอเรอดีวีซี)
  • 05/10/25 เสมอ ไนย์เมเก้น 1-1 (เอเรอดีวีซี)
  • 02/10/25 ชนะ พานาธิไนกอส 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 28/09/25 แพ้ เทลสตาร์ 2-4 (เอเรอดีวีซี)
  • 25/09/25 แพ้ สเตอัว บูคาเรสต์ 0-1 (ยูโรป้า ลีก)

แอสตัน วิลล่า

  • 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 28/09/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/09/25 ชนะ โบโลญญ่า 1-0 (ยูโรป้า ลีก)
Credit : Go Ahead Eagles

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โก อเฮด อีเกิลส์ (4-3-3) : ยารี่ เดอ บุสเซอร์ (GK) – มัตส์ ดีย์ล, เกอร์ริต นูเบอร์ , ยอริส คราเมอร์, ดีน เจมส์ – เมลเล่ มูเลนสตีน, ยาค็อบ บรูม, เอเวอร์ท ลินฮอร์สท์ – มาธิส ซูราย, มิลาน สมิธ, ริโชเนลล์ มาร์กาเร็ต

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ดีญ – ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ คามาร่า – ดอนเยลล์ มาเล่น, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

Thaiger ทายผลบอล โก อเฮด อีเกิลส์ 0-1 แอสตัน วิลล่า

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

2 นาที ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม น้องวิน ภาสวิน ข่าว

ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง ข่าวกีฬา

ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:12 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button