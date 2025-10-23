โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

23 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ที่สนาม เดอ อเดลาร์ชอร์สต์ เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก โก อเฮด อีเกิลส์ VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
- สนาม : เดอ อเดลาร์ชอร์สต์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โก อเฮด อีเกิลส์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ เมลวิน โบเอล จะยังไม่มีชื่อของ พิม ซาทฮอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ยารี่ เดอ บุสเซอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน มัตส์ ดีย์ล, เกอร์ริต นูเบอร์ , ยอริส คราเมอร์, ดีน เจมส์ แดนกลางเป็น เมลเล่ มูเลนสตีน, ยาค็อบ บรูม, เอเวอร์ท ลินฮอร์สท์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาธิส ซูราย, มิลาน สมิธ, ริโชเนลล์ มาร์กาเร็ต
แอสตัน วิลล่า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของ อูไน เมเรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ยูริ ตีเลอมันส์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ คามาร่า แนวรุกนำทัพมาโดย ดอนเยลล์ มาเล่น, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส โดยมี โอลลี่ วัตกิ้นส์ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โก อเฮด อีเกิลส์ – แอสตัน วิลล่า
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โก อเฮด อีเกิลส์
- 18/10/25 แพ้ พีเอสวี 1-2 (เอเรอดีวีซี)
- 05/10/25 เสมอ ไนย์เมเก้น 1-1 (เอเรอดีวีซี)
- 02/10/25 ชนะ พานาธิไนกอส 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 28/09/25 แพ้ เทลสตาร์ 2-4 (เอเรอดีวีซี)
- 25/09/25 แพ้ สเตอัว บูคาเรสต์ 0-1 (ยูโรป้า ลีก)
แอสตัน วิลล่า
- 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 28/09/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/09/25 ชนะ โบโลญญ่า 1-0 (ยูโรป้า ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โก อเฮด อีเกิลส์ (4-3-3) : ยารี่ เดอ บุสเซอร์ (GK) – มัตส์ ดีย์ล, เกอร์ริต นูเบอร์ , ยอริส คราเมอร์, ดีน เจมส์ – เมลเล่ มูเลนสตีน, ยาค็อบ บรูม, เอเวอร์ท ลินฮอร์สท์ – มาธิส ซูราย, มิลาน สมิธ, ริโชเนลล์ มาร์กาเร็ต
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ดีญ – ลาแมร์ โบการ์ด, บูบาการ์ คามาร่า – ดอนเยลล์ มาเล่น, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์
Thaiger ทายผลบอล โก อเฮด อีเกิลส์ 0-1 แอสตัน วิลล่า
