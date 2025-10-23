ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 16:10 น.
68
สฤณีดีเบตวรภัค
ภาพ @TheThaiger

เอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ สฤณี จี้ก.ล.ต.ล่าหลักฐาน เจ้าตัวสวนกลับ “เชิญมาคุยถึงบ้าน

จากกรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมว.คลัง ตกเป็นข่าวพัวพันเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาทั้งฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมาย โดยก่อนที่จะออกมาตอบโต้ด้วยการตั้งโต๊ะแถลงยืนยัน ตัวเองทำงานด้านการเงินการธนาคารมา 30 ปี ไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือกลุ่มทุนผิดกฎหมาย

ขระเดียวกันเจ้าตัวยังเปิดเผยถึงเรื่องซื้อหุ้นฟินันเซีย ไซรัส เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่บิดเบือนข้อมูลทำลายชื่อเสียง พร้อมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ดีล่าสุด สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัววันนี้ (23 ต.ค.) โดยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงนายวรภัค พร้อมกับข้อความว่า “โอ้โห โพสล่าสุดบนบล็อก Whale Hunting นี่ถ้าเป็นหนังตำรวจต้องเรียกว่า เจอ Smoking Gun แล้วนะคะ คุณแบรดลีย์ โฮป (Bradley Hope) คู่หู ทอม (Tom) เปิดเอกสารสิงคโปร์ 84 หน้าที่ชี้ชัดมากเรื่องการโอนเครดิต ฟันด์ (Credit Fund) ไปให้ Beteverse (KuCoin) และการจ่ายเงินเป็นคริปโตสกุล Tether ให้กับภรรยาคุณวรภัคและภรรยาของเบน สมิธ (Ben Smith)”

“แสบมากๆ ปล่อยเอกสารไม่ถึง 1 วัน หลังจากที่ รมช. ประกาศลาออกและปฏิเสธการมีอยู่ของมัน :> เห็นที สำนักงาน กลต. ต้องเร่งประสานความร่วมมือกับ MAS สิงคโปร์ ขอเอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะ เพราะข่าวนี้น่าจะทำให้ MAS เร่งมือสอบสวนเช่นกันในฝั่งสิงคโปร์”

สฤณ๊ วรภัค
แฟ้มภาพ

“วรภัค” ไม่รอช้า เคลื่นอไวหโต้เดือดผ่านโซเชียลทันควัน !

เกี่ยวกับประเด็นนี้ ต่อมาเวลาประมาณ 09.30 น. นายวรภัค รมช.คลัง ออกมาโต้ตอบฝั่งของนางสาวสฤณี โดยระบุ “คุณสฤณีครับ ผมยินดีจะนั่งคุยต่อหน้ากันและ ถ้าคุณมีเอกสารหลักฐาน เอาเอกสารหลักฐานมาเปิดเผยให้เห็นกันเลยครับ ว่าภรรยาผมเคยรับเงินคริปโตสกุล Tether เพราะเราไม่เคยรับเงินอะไรที่ว่านี้เลย”

“การนำข่าวที่เขียนลอยๆมาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานของจริงมายืนยันทำให้ผมเสียหายครับ ผมชื่นชมและติดตามผลงานของคุณสฤณีมาตลอด แต่อยากให้เขียนโดยปราศจากอคติและให้เป็นบทความมีข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
ยินดีนั่งเล่าข้อเท็จจริงทุกอย่างฟังได้เลยครับเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง ถ้าสะดวกเรียนเชิญมาที่บ้านผม จะได้รู้ว่าพวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร”

“ชื่นชมและติดตามผลงานของน้องมาตลอด ประทับใจตั้งแต่เคยไปทริปภูฐานด้วยกันแล้วเห็นน้องนั่งจดบันทึกข้อมูลที่ไกด์เล่าให้ฟังตลอดทริป แต่อยากมีโอกาสนั่งเล่าให้ฟังจริงๆครับว่าเรื่องราวมีอะไรยังไงบ้างเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง”

นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
แฟ้มภาพ

อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงตรงนี้ !

หลังฝั่งของคนกระทรวงการคลังออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมกับแตะเบรกให้อีกฝ่ายวางอคติลงเสียก่อนนั้น เวลาไม่นาน น.ส.สฤณี โผล่เข้าไปเขียนตอบข้อสงสัยของ รมช.วรภัคด้วยว่า “ขอก๊อปเม้นท์ตัวเองมาตอบในนี้นะคะ Vorapak Tanyawong ขอบคุณที่มาเม้นในนี้นะคะ แต่อยากเสนอว่า เจอกันส่วนตัวสังคมน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไร คุณวรภัคน่าจะชี้แจงต่อสังคมและการสอบสวนของ ก.ล.ต. และ MAS จะตรงจุดกว่าค่ะ เพราะตัวเองก็ไม่ได้มี “เอกสารหลักฐาน” อะไรเลย แค่ติดตามการทำข่าวเจาะของคุณ Tom Wright และเรียบเรียงมานำเสนอเท่านั้นค่ะ”

เมื่อเจอโพสต์สวนกลับดังกล่าว นายวรภัค ยังคงทัดทานการนำเสนอข้อมูลโจมตีหนสดๆ ร้อนๆ นี้ กลับไปทันที โดยขอให้มุมของนักวิชารการด้านการเงินช่วยตามข่าวสารให้รอบด้าน มิใช่ยึดแต่ฝรั่งตาน้ำข้าวที่หวังแต่เขียนบทความหากินกับการประโคมข่าวเลื่อนลอย !

“การติดตามทำข่าว ที่นักข่าวฝรั่งเขียนข่าวหากินแล้วพยายามประโคมข่าวอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คนมาจ่ายเงินได้รับผลประโยชน์จากความเสียหายของผู้อื่นมันยุติธรรมแล้วเหรอครับ มาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานทำให้ผู้อื่นเสียหายแบบลอยๆ เลยนะครับ”

“เรื่องของบุคคลอื่นผมไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่ของผมและภรรยายินดีแจกแจงได้ทุกเรื่องทุกประการตรวจสอบเส้นทางเงินได้ทุกอย่าง ผมใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวใช้บัญชีแบงค์เดียวเป็นหลักใช้เครดิตการ์ดใบเดียวเป็นหลัก บ้านก็อยู่ที่เดิมมาร่วม 25 ปีแล้ว ไม่มีอะไรต้องปิดบังชีวิตผมตรงไปตรงมามาตลอด หลังเกษียณแล้วไปไหนเจอลูกน้องเก่า ลูกค้าเก่า ทุกคนยังเดินมาทักทายไม่มีใครเมินหน้าหนีหรือเดินหนีครับ”

นอกจากนี้เมื่อสรำรวจในโพสต์ดังกล่าวที่ รมช.วรภัค เปิดหน้าไทม์ไลน์ปะทะ อ.สฤณี ปรากฏมีแอคเคาต์ของ “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน เข้ามาแสดงความเห็นด้วย โดยระบุว่า ทำไมถึงต้องนั่งคุยกับคุณสฤณีคะ ทำไมไม่ไปคุยกับ กลต หรือ ปปง

รักชนก สฤณี ช่วยตรวจสอบรมช วรภัค กระทรวงการคลัง
ภาพ Facebook @SarineeA
การประชุมมอบนโยบาย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง โดยมีนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุม
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ ความหมายของสโมคกิ้ง กัน (Smoking Gun) อ้างอิงจากเฟซบุ๊กแฟนเพจนิวส์ฟอร์ฟัน (News For Fun) เป็นการเปรียบเทียบเหมือน “ควัน” ที่ออกจากปากกระบอกปืนเพื่อแสดงให้เห็นว่า กระสุนเพิ่งจะถูกยิงออกไปสด ๆ ร้อน ๆ (ถ้าจะให้เห็นภาพก็ให้นึกถึงฉากไตเติ้ลหนังเรื่องเจมส์บอนด์ ที่พระเอกเป่าควันจากปากกระบอกปืนที่เพิ่งยิงออกไป) โดยในที่นี้จะหมายถึง “indisputable evidence” หรือหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้ เพราะเพิ่งเกิดยังมีร่องรอยให้เห็นชัดเจน ถือเป็นสำนวนที่เหมาะเจาะกับข่าวอื้อฉาวทางการเมืองในมาเลเซียเวลานี้.

