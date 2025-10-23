เจ๊เอ๋ โพสต์ให้กำลังใจ กัน จอมพลัง มีผลงานรูปธรรม ไม่มีใครดี 100%
เจ๊เอ๋ โพสต์ให้กำลังใจ กัน จอมพลัง บอกมีผลงานรูปธรรม ไม่มีใครดี 100% ขอให้ตรวจสอบทุกองค์กร ถามทำไมต้องขวางช่วยทหารไทย
น.ส.ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กให้กำลังใจ กัน จอมพลัง หลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับมูลนิธิเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา
โดย เจ๊เอ๋ ระบุว่า “ขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้ ….“กัน จอมพลัง ” ในฐานะคนลงพื้นที่ ทำงานช่วยประชาชนเหมือนกัน
เรื่องอื่นๆพี่ไม่รู้…รู้แค่หน้างานตีหนึ่งตีสองยังลงยางทำบังเกอร์กันอยู่เลย ทหารและพี่น้องประชาชนชายแดนรู้สึกอุ่นใจที่มี ” กัน จอมพลัง “
เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นชื่อ “ กัน จอมพลัง ” ทำได้ดีและเห็นรูปธรรมเสมอ วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น “ กัน จอมพลัง ” ทำเพื่อประชาชนคนไทย ทหารไทยชายแดน มากกว่าใครหลายๆคน ถ้าไม่ได้ “ กัน จอมพลัง ” ในวันนี้ พี่น้องชายแดนไทยเดือดร้อนมากกว่านี้แน่นอน
ถ้าไม่มีกันในวันนี้จะมีใครทำได้อย่างกัน ตรวจสอบกันแล้วกรุณาตรวจสอบทุกองค์กร ไม่มีใครดี100% ทำไมต้องขัดขวางการช่วยเหลือทหารไทย ทำไมต้องขัดขวางการช่วยเหลือชาวบ้าน
