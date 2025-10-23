เช็กเลยเตือน 15 จังหวัดฝนหนัก 23-26 ต.ค.นี้ ผลกระทบอิทธิพลพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน”
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน 15 จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนัก ผลกระทบอิทธิพลพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” เตรียมพร้อมรับมือ 23-26 ตุลาคมนี้
วันนี้ (23 ต.ค.68) เมื่อเวลา 04.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน 15 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” (FENGSHEN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 75 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 16.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.7 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 23 ต.ค. 68 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ในวันที่ 23 ต.ค. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 23-26 ต.ค. 68 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง.
