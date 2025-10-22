โมนาโก พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง โมนาโก พบ สเปอร์ส ที่สนาม สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : โมนาโก พบ สเปอร์ส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สต๊าด หลุยส์ เดอซ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โมนาโก
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อาดีร์ ฮุตเตอร์ จะยังไม่มีชื่อของ วานเดอร์ซอน, ลูคัส ฮาร์เด็คกี้, คริสเตียน มาวิสซ่า, เอริค ไดเออร์, เดนิส ซากาเรีย และ ลามีน กามาร่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมกองหลัง 4 คน เครแป็ง ดิอัตต้า, ธิโล เคห์เรอร์, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, คาสซุม อ็อตตาร่า แดนกลางเป็น มามาดู คูลิบาลี่, ชอร์ด็อง เตเซ่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาแยส อากลิอุช, อันซู ฟาติ, ทาคูมิ มินามิโนะ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิก้า บีเร็ธ
สเปอร์ส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เจมส์ แมดดิสัน, โคตะ ทาคาอิ และ ราดู ดรากูชิน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โดมินิค โซลันกี้, รังดัล โคโล่ มูอานี่ และ เบน เดวีส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโม่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โมนาโก – สเปอร์ส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 22/11/16 โมนาโก 2-1 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/16 สเปอร์ส 1-2 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 10/12/15 สเปอร์ส 4-1 โมนาโก (ยูโรป้า ลีก)
- 01/10/15 โมนาโก 1-1 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
- 03/08/13 โมนาโก 5-2 สเปอร์ส (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โมนาโก
- 18/10/25 เสมอ อองเช่ร์ 1-1 (ลีกเอิง)
- 05/10/25 เสมอ นีซ 2-2 (ลีกเอิง)
- 01/10/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ลอริยองต์ 1-3 (ลีกเอิง)
- 21/09/25 ชนะ เม็ตซ์ 5-2 (ลีกเอิง)
สเปอร์ส
- 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนพ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โมนาโก (4-2-3-1) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – เครแป็ง ดิอัตต้า, ธิโล เคห์เรอร์, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, คาสซุม อ็อตตาร่า – มามาดู คูลิบาลี่, ชอร์ด็อง เตเซ่ – มาแยส อากลิอุช, อันซู ฟาติ, ทาคูมิ มินามิโนะ – มิก้า บีเร็ธ
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโม่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ทายผลบอล โมนาโก 1-1 สเปอร์ส
