โมนาโก พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง โมนาโก พบ สเปอร์ส ที่สนาม สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โมนาโก VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : โมนาโก พบ สเปอร์ส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สต๊าด หลุยส์ เดอซ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : AS MONACO

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โมนาโก

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อาดีร์ ฮุตเตอร์ จะยังไม่มีชื่อของ วานเดอร์ซอน, ลูคัส ฮาร์เด็คกี้, คริสเตียน มาวิสซ่า, เอริค ไดเออร์, เดนิส ซากาเรีย และ ลามีน กามาร่า ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมกองหลัง 4 คน เครแป็ง ดิอัตต้า, ธิโล เคห์เรอร์, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, คาสซุม อ็อตตาร่า แดนกลางเป็น มามาดู คูลิบาลี่, ชอร์ด็อง เตเซ่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาแยส อากลิอุช, อันซู ฟาติ, ทาคูมิ มินามิโนะ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิก้า บีเร็ธ

Credit : AS MONACO

สเปอร์ส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เจมส์ แมดดิสัน, โคตะ ทาคาอิ และ ราดู ดรากูชิน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โดมินิค โซลันกี้, รังดัล โคโล่ มูอานี่ และ เบน เดวีส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโม่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โมนาโก – สเปอร์ส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 22/11/16 โมนาโก 2-1 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/16 สเปอร์ส 1-2 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 10/12/15 สเปอร์ส 4-1 โมนาโก (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/10/15 โมนาโก 1-1 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
  • 03/08/13 โมนาโก 5-2 สเปอร์ส (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โมนาโก

  • 18/10/25 เสมอ อองเช่ร์ 1-1 (ลีกเอิง)
  • 05/10/25 เสมอ นีซ 2-2 (ลีกเอิง)
  • 01/10/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ ลอริยองต์ 1-3 (ลีกเอิง)
  • 21/09/25 ชนะ เม็ตซ์ 5-2 (ลีกเอิง)

สเปอร์ส

  • 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนพ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : AS MONACO

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โมนาโก (4-2-3-1) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – เครแป็ง ดิอัตต้า, ธิโล เคห์เรอร์, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, คาสซุม อ็อตตาร่า – มามาดู คูลิบาลี่, ชอร์ด็อง เตเซ่ – มาแยส อากลิอุช, อันซู ฟาติ, ทาคูมิ มินามิโนะ – มิก้า บีเร็ธ

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโม่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ทายผลบอล โมนาโก 1-1 สเปอร์ส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

