ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 13:20 น.
54

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง รัชกาลที่ 4 ภายในพระราชวังฟงแตนโบลในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 58 จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คืน

นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ และอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กย้อนเหตุการณ์เมื่อปี 2558 หลังจากที่กลุ่มโจร 4 คน ที่ก่อเหตุบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กวาดอัญมณีมูลค่า 3 พันล้านบาท (88 ล้านยูโร) จนกลายเป็นกระแสฮือฮาไปก่อนหน้านี้นั้น

โดยนายธนกฤต ให้ความรู้ว่า “มองโจรกรรมลูฟวร์ เดฌา-วูว์ ย้อนรอยเหตุปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร. 4 ในฝรั่งเศส

เหตุการณ์เครื่องเพชรจำนวน 8 ชิ้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และจักรพรรดินียูเจนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ ถูกโจรกรรมไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลาเช้า สร้างความตกตะลึงและตระหนกตกใจแก่ผู้คนไปทั่วโลก

ทำให้หวนนึกถึงเหตุการณ์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงถวายพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ที่พระราชวังฟงแตนโบล (Fontainebleau) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2404 ในโอกาสที่คณะทูตไทยซึ่งมีพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา (แพ บุนนาค) เป็นราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศที่หลักแหลมของรัชกาลที่ 4 ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจทั้งประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในขณะนั้น เพราะพระมหาพิชัยมงกุฎถือเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งแทนองค์รัชกาลที่ 4 พระมหากษัตริย์แห่งสยาม

พระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนี้เป็นทองคำทั้งองค์ ประดับด้วยทับทิม 2,298 เม็ด เพชรเหลี่ยมกุหลาบ 233 เม็ด มรกต 46 เม็ด และไข่มุก 9 เม็ด ถูกจัดเก็บไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์จีน ภายในพระราชวังฟงแตนโบล ซึ่งจักรพรรดินียูเจนีทรงเป็นผู้เลือกการตบแต่งห้อง เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของล้ำค่าที่นำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องนี้ด้วยพระองค์เอง โดยพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองได้รับการประเมินว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาของมีค่าที่อยู่ในพระราชวังฟงแตนโบล

แต่ต่อมาได้เกิดเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่สะท้านสะเทือนโลก เมื่อพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังฟงแตนโบล ถูกโจรกรรมไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 พร้อมกับของมีค่าอื่น ๆ รวม 15 ชิ้น ซึ่งเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยมีของล้ำค่าจากประเทศจีนและทิเบตรวมอยู่ด้วย จนถึงปัจจุบันนี้ของล้ำค่าทั้ง 15 ชิ้นที่ถูกโจรกรรมไปจากพระราชวังฟงแตนโบล ได้รับกลับคืนมาบางส่วน แต่ยังคงไร้ร่องรอยของพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง

สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการโจรกรรมในพระราชวังฟงแตนโบลและพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ คือ ก่อเหตุโจรกรรมในวันอาทิตย์ตอนเช้า ใช้เวลาโจรกรรม 7 นาที และของมีค่าที่ถูกโจรกรรม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 และจักรพรรดินียูเจนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3

ปัจจุบันยังมีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองอีกองค์หนึ่งที่รัชกาลที่ 4 ทรงถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2400 จัดแสดงอยู่ใน Royal Collection Trust ประเทศอังกฤษ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

42 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิ “ช่วยสู้”

51 นาที ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

52 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เทศบาลปากเกร็ดแจงแล้ว ปมปรับพ่อค้าไก่ปิ้งมหาโหด 1.5 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามแป้งอิชิอิ ข่าวกีฬา

หลุดสัมฯ “นักเตะทีมชาติไทยยุคอิชิอิ” ทำไมเสียดายโค้ชญี่ปุ่น เพจดังถามสมาคมใช้อะไรคิด!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

รัน ทาคาฮาชิ โดนแฉ แอบซุ่มคบแฟน อินฟลูฯ สาวคนดัง อึ้งซ้ำ นอกใจแฟน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 13:20 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button