จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025
เปิดโผ นักแสดงหนังผู้ใหญ่ ยอดนิยมติดลมบน ประจำเดือนตุลาคม 2025
วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่มีการแข่งขันสูง นักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย ขณะที่รุ่นเก๋ายังคงรักษามาตรฐานและฐานแฟนคลับได้อย่างเหนียวแน่น สำหรับเดือนตุลาคมนี้ มีทั้งดาวรุ่ง ดาวค้างฟ้าหลายคนที่ยังคงถูกค้นหา ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
แองเจลา ไวต์ (Angela White)
- สัญชาติ: ออสเตรเลีย เกิดที่ซิดนีย์ ในปี 1985 อายุ 40 ปี
- การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านเพศสถานะศึกษา จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น คนฮือฮามาก เพราะความฉลาดแตกต่างจากนักแสดงคนอื่นในวงการ
- เข้าสู่วงการ: เริ่มต้นอาชีพในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2003
- ผลงานความสำเร็จ: แองเจลา ไวต์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถทางการแสดงและเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เธอเคยได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี (Female Performer of the Year) จากเวที AVN Awards ซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ของวงการนี้ ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อนเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์
- เกียรติยศ: ชื่อของเธอได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ของทั้ง AVN และ XRCO
- บทบาทอื่น: ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ สร้างผลงานภายใต้บริษัทของตัวเอง
เอวา เอลฟี่ (Eva Elfie)
- สัญชาติ: รัสเซีย (เกิดที่เมืองออมสค์) อายุ 25 ปี
- เข้าสู่วงการ: เริ่มต้นอาชีพในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ประมาณปี 2018 สร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็ว
- จุดเด่น: เอวาเป็นที่รู้จักจากรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ เป็นธรรมชาติสไตล์ “สาวข้างบ้าน” (Girl next door) ซึ่งทำให้เธอได้รับความนิยมอย่างสูงในแพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ชั้นนำของโลก มักจะติดอันดับต้นๆ ของนักแสดงที่มียอดการค้นหาสูงสุด
- รางวัลและการยอมรับ: ได้รับรางวัลจากเวทีสำคัญของวงการ เช่น รางวัล AVN Award สาขา “Best New Foreign Starlet” (ดาวรุ่งหน้าใหม่ชาวต่างชาติยอดเยี่ยม) ในปี 2021
- บทบาทอื่นๆ: เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ยูทูบเบอร์ ทำวิดีโอบล็อก (Vlog) เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้เธอมีแฟนคลับที่ติดตามเป็นจำนวนมากนอกวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ด้วย
- IG: theevaelfie
อเบลลา เดนเจอร์ (Abella Danger)
- สัญชาติ: อเมริกัน (เกิดที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในปี 1995) อายุ 30 ปี
- พื้นฐาน: ก่อนเข้าสู่วงการ เคยเป็นนักเต้นบัลเลต์ตั้งแต่เด็ก
- เข้าสู่วงการ: เริ่มอาชีพในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ประมาณปี 2014
- จุดเด่น: เป็นที่รู้จักจากสไตล์การแสดงที่มีพลังงานล้นเหลือ มีความเป็นธรรมชาติ มักจะได้รับคำชมในเรื่องความกระตือรือร้นในการแสดง ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ จำนวนมาก
- รางวัลและความสำเร็จ: อเบลลาได้รับรางวัลใหญ่จากเวทีสำคัญของวงการมาแล้วมากมาย เช่น รางวัลจากเวที AVN Awards และ XBIZ Awards
- ความนิยม: มักจะติดอันดับต้นๆ ของนักแสดงที่มียอดการค้นหาและเข้าชมสูงที่สุดในแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่หลายแห่ง ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน
- IG: dangershewrote
เอมิลี่ วิลลิส (Emily Willis)
- สัญชาติ: อเมริกัน (เกิดที่รัฐยูทาห์ ในปี 1998) อายุ 27 ปี
- เข้าสู่วงการ: เริ่มต้นอาชีพประมาณปี 2017 และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
- ความสำเร็จ: หนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ได้รับรางวัลใหญ่ในวงการมากมาย เช่น รางวัล AVN Award หลายสาขา รวมถึงรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
- IG: emilywillisx3
ปัญหาสุขภาพ
ในช่วงต้นปี 2024 (พ.ศ. 2567) เอมิลี่ วิลลิส ตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อเธอถูกพบหมดสติและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เธอมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและต้องอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลานาน
แม้ว่าต่อมาจะมีรายงานว่าเอมิลี่ฟื้นคืนสติแล้ว แต่ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือสื่อสารได้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เหตุให้เส้นทางอาชีพที่กำลังรุ่งโรจน์ต้องหยุดชะงักลง
ไวโอเลต ไมเยอร์ส (Violet Myers)
- สัญชาติ: อเมริกัน
- เข้าสู่วงการ: เริ่มต้นอาชีพในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ประมาณปี 2020
- จุดเด่น: ลักษณ์และสไตล์แบบ “E-girl” หรือ “Alt-girl” (สาวทางเลือก) ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การแต่งกาย, ทรงผม และรอยสัก ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่
- เส้นทางอาชีพ: ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ ไวโอเลตได้สร้างฐานแฟนคลับจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok และ Instagram มาก่อน
- รางวัลความสำเร็จ: รางวัลจากเวทีสำคัญ เช่น รางวัล AVN Award สาขา “Hottest Newcomer” (ดาวรุ่งหน้าใหม่ที่ร้อนแรงที่สุด)
- IG: waifuviolet
จอห์นนี่ ซินส์ (Johnny Sins)
- ชื่อจริง: สตีเวน วูลฟ์ (Steven Wolfe)
- สัญชาติ: อเมริกัน (เกิดที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ในปี 1978)
- เข้าสู่วงการ: เริ่มอาชีพในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ประมาณปี 2006
- เอกลักษณ์: เป็นที่จดจำจากภาพลักษณ์ศีรษะโล้น ร่างกายกำยำ
- IG: mosttalentedbaldman
สาเหตุหลักที่ทำให้ จอห์นนี่ ซินส์ มีชื่อเสียงในวงกว้าง มาจากการที่เขารับบทบาทในภาพยนตร์เป็นอาชีพต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วน เช่น หมอ, ตำรวจ, ครู, นักดับเพลิง, ทหาร, นักบินอวกาศ, ช่างประปา ฯลฯ
อายุน้อยร้อยบทนี่เองที่กลายเป็นมุกตลกและมีมในโลกออนไลน์ในลักษณะที่ว่า “ชายผู้ทำทุกอาชีพ” ผู้คนมักจะนำภาพของเขาในบทบาทต่างๆ มาล้อเลียนในสถานการณ์ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน จนทำให้คนที่ไม่เคยดูผลงานของเขาก็ยังรู้จักเขาในฐานะบุคคลในมีม
นอกจากผลงานการแสดง จอห์นนี่ ซินส์ ยังเป็นยูทูบเบอร์ (YouTuber) ร่วมกับภรรยา คิสซ่า ซินส์ ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ซึ่งยิ่งเพิ่มฐานแฟนคลับให้กว้างขวางขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้ จอห์นนี่ ซินส์ จึงเป็นมากกว่านักแสดงในวงการ แต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมป็อป (Pop Culture) ของโลกยุคใหม่
อเล็กซ์ อดัมส์ (Alex Adams)
- ดาวรุ่งพุ่งแรง: อเล็กซ์ อดัมส์ เข้าสู่วงการประมาณปี 2020 ใช้เวลาไม่นานในการสร้างชื่อเสียง กลายเป็นนักแสดงชายที่มีสถิติยอดการเข้าชมวิดีโอสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ในแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ชั้นนำของโลก แซงหน้านักแสดงรุ่นพี่หลายคน
- ได้รับความนิยมจากยอดวิว: ความสำเร็จของเขาวัดผลได้ชัดเจนจากสถิติออนไลน์ ทำให้เขากลายเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตและนักแสดงหญิงระดับแถวหน้า
- ภาพลักษณ์: ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์และรูปร่างที่ดี ทำให้เขาได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย
- IG: alexadamsmedia
คลื่นลูกใหม่จากฝั่งญี่ปุ่น (AV)
นอกเหนือจากฝั่งตะวันตก วงการ AV ของญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน โดยมีนักแสดงที่น่าจับตามองหลายคน เช่น เรมุ ซูสุโมริ (Remu Suzumori) และ คาวาคิตะ ไซกะ (Saika Kawakita) ที่ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในประเทศ แต่ยังเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
เรมุ ซูสุโมริ
- สัญชาติ: ญี่ปุ่น เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 1997 อายุ 28 ปี
- เข้าสู่วงการ: เดบิวต์หรือเริ่มต้นอาชีพนักแสดง AV อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2019
- จุดเด่น: เรมุเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากภาพลักษณ์ที่ดูน่ารัก สดใส และไร้เดียงสา ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นและทำให้เธอมีแฟนคลับจำนวนมาก
- ความสำเร็จ: หลังจากเข้าวงการได้ไม่นาน ก็ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าได้อย่างรวดเร็ว มักจะถูกกล่าวถึงในฐานะหนึ่งในนักแสดง AV ที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน
- เรมุเคยเดินทางมาจัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับ (Meet & Greet) ในประเทศไทย
คาวาคิตะ ไซกะ
- สัญชาติ: ญี่ปุ่น
- เข้าสู่วงการ: เดบิวต์ทางการในปี 2021
- จุดเด่น: รูปร่างหน้าตาสวยงาม ดูสง่างาม ประกอบกับความสามารถในการแสดงที่ยอดเยี่ยม ทำให้เธอสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงระดับแนวหน้าของวงการได้อย่างรวดเร็ว
- ความสำเร็จ: คาวาคิตะ ไซกะ ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายทันทีที่เดบิวต์ ผลงานของเธอทำยอดขายได้สูงมาก ได้รับรางวัลการันตีความสามารถ เช่น รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Best New Actress) จากเวที Fanza Adult Award ในปี 2022 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวงการ AV ญี่ปุ่น
- ความนิยม: ด้วยความสำเร็จและชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด ถูกยกให้เป็น “เอซ (Ace)” หรือตัวท็อปของวงการเคียงข้างนักแสดงชื่อดังคนอื่นๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: