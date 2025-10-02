วิธีเดินทางไป รพ.วชิรพยาบาล มีบริการรถรับ-ส่ง เชื่อมรถไฟฟ้า เช็กจุดจอดรถที่นี่
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ หลังถนนสามเสนยุบตัว แนะวิธีเดินทางใช้บริการ พร้อมจัดรถรับ-ส่ง เชื่อมสถานีรถไฟ เช็กเวลาที่นี่
จากกรณีที่ถนนสามเสนยุบตัวเป็นหลุมใหญ่เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการและการจราจร ล่าสุด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศว่าโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการแก่ประชาชนตามปกติ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการและการเดินทางกลับ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมายังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สามารถเลือกวิธีการเดินทางได้ 2 ทางเลือก ดังนี้
1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ท่านสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หรือที่ ลานจอดรถในซอยสามเสน 13 ได้ตามปกติ
2. การเดินทางโดยรถสาธารณะ (รพ. มีรถอำนวยความสะดวก)
ทางโรงพยาบาลได้จัด รถบริการรับ-ส่ง ไปยังจุดเชื่อมต่อรถสาธารณะนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) จำนวนสายรถ 3 สาย ได้แก่
- สายที่ 1 : วชิรพยาบาล – สถานีรถไฟฟ้าสิรินธร
- สายที่ 2 : วชิรพยาบาล – ศรีย่าน
- สายที่ 3 : วชิรพยาบาล – หน้า รร.เซนต์คาเบรียล, ม.สวนดุสิต และที่จอดรถซอยสามเสน 13
โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจัดจุดพักคอยบริเวณหน้าศูนย์อาหาร ข้างอาคารทีปังกรฯ
นอกจากรถบริการรับ-ส่งแล้ว ทางโรงพยาบาลยังได้จัด บริการช่วยเรียกรถแท็กซี่ ให้มารับผู้ป่วยโดยเฉพาะ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ และอาคารเพชรรัตน์ สำหรับผู้ป่วย (ทั้งแบบรถนั่งและรถนอน), ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และเด็กอ่อน
ทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และยังคงมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กเส้นทางไป รพ.วชิรพยาบาล หลังกลับมาเปิดบริการตามปกติ แนะใช้ MRT-BTS
- ประกาศถึง ผู้ป่วย รพ.วชิรพยาบาล ยาหมด-ป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษา รพ.สังกัด กทม. ได้ทุกแห่ง
- จดด่วน! คนแห่ถามหา ทะเบียนรถตำรวจ-เลขหมวก ร่วงหลุมยักษ์หน้า รพ.วชิระ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: