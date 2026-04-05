ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 17:15 น.
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน
เกิดเหตุระทึกขวัญในเทศมณฑลฮัวเหลียน เมื่อแรงงานไทยบุกชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก่อนหนีไปตามถนนสายหลัก บุกเข้าบ้านประชาชนและทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าจับกุม

เกิดเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงเช้ามืดวันนี้ (5 เม.ย.) ในพื้นที่ตำบลซินเฉิง เทศมณฑลฮัวเหลียน ประเทศไต้หวัน รายงานของสื่อต่างประเทศระบุ ผู้ก่อเหตุเป็นแรงงานชายสัญชาติไทยวัย 46 ปี บุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพื่อขโมยฮอทดอก 2 ชิ้น ก่อนจะหลบหนีไป

ขณะเดียวกันระหว่างทางผู้ก่อเหตุยังได้ใช้มีดไล่ทำร้ายผู้สัญจรไปมา บุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน และเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรง จนกระทั่งถูกล้อมจับได้ในที่สุด เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีพลเรือนบาดเจ็บ 3 ราย และตำรวจบาดเจ็บ 4 ราย

ทางตำรวจระบุว่า เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ผู้ก่อเหตุพกมีดปอกผลไม้บุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อย่านซินเฉิงคังเล่อ ชิงฮอทดอก 2 ชิ้นแล้วหลบหนีไป จากนั้นไปเคาะประตูร้านซักผ้าและทำท่าทางไล่ตามหญิงคนหนึ่ง ซึ่งโชคดีที่เธอหนีออกมาได้ทัน

ผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีไปตามทางหลวงหมายเลข 9 สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้พบเห็น จนคนขับรถแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งตำรวจ

หลังได้รับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจเทศมณฑลฮัวเหลียนส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 10 นาย ออกติดตามจับกุม โดยผู้ก่อเหตุหนีไปไกลกว่า 2.7 กิโลเมตร ระหว่างทางเขาปีนขึ้นไปบนรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางและใช้มีดเผชิญหน้ากับตำรวจ ก่อนจะบุกเข้าไปในร้านตัดผมฝั่งตรงข้ามและปะทะกับผู้อยู่อาศัยด้านใน ทำให้เจ้าของบ้านถูกแทงที่หน้าอก ภรรยาของเขามีรอยถลอกที่ข้อศอก ส่วนลูกสาวได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกบาดขณะพยายามหนี

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าสยบคลั่งและจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไป.

ที่มา : 鏡新聞

แรงงานไทยคลั่งที่ไต้หวัน
ภาพ @鏡新聞

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

