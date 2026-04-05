ข่าว

ร้อนทะลุ 40 องศาฯ! กรมอุตุฯ เตือนฝุ่นพิษพุ่งเกินมาตรฐาน 3 ภาค

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 09:47 น.
79
ภาพ @Pixabey / geralt

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนภาคเหนือ อีสาน และกลางตอนบน รับมืออากาศร้อนจัดพ่วงวิกฤตฝุ่นละอองสะสมหนาเกินค่ามาตรฐาน สั่งเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันสุขภาพ

วันที่ 5 เมษายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้ มีอากาศร้อน เนื่องจากความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย ขอให้ประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เมษายน
ภาพ @กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06.00 น. วันนี้ (5 เม.ย.) ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค

  • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส
  • ลมตะวันตก ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค

  • อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส
  • ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

  • อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่ง

  • อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส
  • ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะลา และนราธิวาส

  • อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
  • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา และกระบี่

  • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
  • ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

  • อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส
  • ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 09:47 น.
79
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button