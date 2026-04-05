เชียงใหม่ อากาศยังแย่พุ่งที่ 1 รวบมือรับจ้างเผาเสพยาบ้า อ้างทำแนวกันไฟ
เชียงใหม่เช้านี้คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกแซงหน้าคูเวตและอิรัก ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวรวบชายวัย 36 ปี ลอบเผาป่าอุทยานผาแดง พบสารเสพติดในร่างกาย สารภาพจุดจริงแต่อ้างทำแนวกันไฟ
เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ออกลาดตระเวนภายในเขตอุทยานผาแดง พบไฟไหม้ในพื้นที่และพบชายต้องสงสัยอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ สอบสวนทราบชื่อ นายพงษ์พัฒน์ อายุ 36 ปี เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้จุดไฟเผาหญ้าแห้งจริง โดยอ้างว่าต้องการนำแนวสกัดไฟป่าที่กำลังลุกลามไม่ให้เข้ามายังแปลงมันสำปะหลังที่ตนรับจ้างทำงานอยู่
โดยเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวเนื่องจากตรวจสอบพบว่า จุดไฟป่าที่ลุกลามอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร อีกทั้งบริเวณดังกล่าวไม่มีพืชผลหลงเหลือ เนื่องจากเก็บเกี่ยวไปแล้วจึงคาดว่า เป็นการจงใจเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่ โดยอาศัยสถานการณ์ไฟป่ามาเป็นข้ออ้าง
นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังรับสารภาพว่าได้เสพสารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ก่อนลงมือก่อเหตุ เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกข้อหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาหวาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้จากรายงานดัชนีคุณภาพอากาศโลก (AQI) แบบเรียลไทม์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 เมษายน 2569 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกที่ 231 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง (สีม่วง).
