สาวจีนอัดคลิปโฮ! ทำงานร้านสะดวกซื้อวันละ 12 ชม. ลั่นชีวิตเหนื่อยกว่าวัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 17:51 น.
ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์แชร์คลิปสาวจีนระบายความอัดอั้นหลังหางานในเมืองกว่างโจว เธอต้องทำงานวันละ 12 ชั่วโมงแบบสลับกะ ได้หยุดเพียงเดือนละ 2 วัน พร้อมเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เงินเดือนลำบากยิ่งกว่าสัตว์ใช้งาน

วันที่ 15 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) บัญชี @kiss486 เผยแพร่คลิปวิดีโอของหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่ง หญิงสาวคนนี้อัดคลิประบายความยากลำบากในการทำงานหาเลี้ยงชีพ คลิปดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพการทำงานที่หนักหน่วงและกดดันในมหานครระดับแนวหน้าของจีน

หญิงสาวตั้งคำถามถึงคุณภาพชีวิตในเมืองกว่างโจว เธอทำงานในฐานะพนักงานร้านสะดวกซื้อและต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำงานดังนี้

  • ชั่วโมงงานโหด: เธอต้องทำงานยาวนานถึงวันละ 12 ชั่วโมง

  • ระบบสลับกะ: นายจ้างบังคับทำงานสลับกะ ครึ่งเดือนแรกพนักงานต้องเข้ากะกลางวัน 15 วันติดต่อกัน และครึ่งเดือนหลังต้องสลับไปเข้ากะดึกอีก 15 วัน

  • รายได้และสวัสดิการต่ำ: เธอได้รับเงินเดือนเพียง 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท) นายจ้างไม่มีสวัสดิการอาหารและที่พักให้ มีเพียงเงินอุดหนุนค่าที่พัก 300 หยวนเท่านั้น

  • แทบไม่มีวันพักผ่อน: พนักงานได้รับวันหยุดเพียงเดือนละ 2 วัน

ช่วงหนึ่งของคลิป หญิงสาวเปรียบเทียบชีวิตการทำงานของตนเองกับสัตว์ใช้งาน เธอตัดพ้อด้วยความอัดอั้นว่ามนุษย์ในยุคนี้ทำงานหนักยิ่งกว่าวัวหรือม้า วัวในชนบทบ้านเกิดของเธอยังได้เลิกงานพักผ่อนในเวลา 18.00 น. หรือ 19.00 น. แต่เธอกลับต้องทนทำงานยาวนานถึง 12 ชั่วโมงต่อวันเพื่อแลกกับค่าแรงขั้นต่ำ

  • บัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X): @kiss486

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 17:51 น.
59
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

