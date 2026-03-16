สาวจีนอัดคลิปโฮ! ทำงานร้านสะดวกซื้อวันละ 12 ชม. ลั่นชีวิตเหนื่อยกว่าวัว
ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์แชร์คลิปสาวจีนระบายความอัดอั้นหลังหางานในเมืองกว่างโจว เธอต้องทำงานวันละ 12 ชั่วโมงแบบสลับกะ ได้หยุดเพียงเดือนละ 2 วัน พร้อมเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เงินเดือนลำบากยิ่งกว่าสัตว์ใช้งาน
วันที่ 15 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) บัญชี @kiss486 เผยแพร่คลิปวิดีโอของหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่ง หญิงสาวคนนี้อัดคลิประบายความยากลำบากในการทำงานหาเลี้ยงชีพ คลิปดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพการทำงานที่หนักหน่วงและกดดันในมหานครระดับแนวหน้าของจีน
หญิงสาวตั้งคำถามถึงคุณภาพชีวิตในเมืองกว่างโจว เธอทำงานในฐานะพนักงานร้านสะดวกซื้อและต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำงานดังนี้
-
ชั่วโมงงานโหด: เธอต้องทำงานยาวนานถึงวันละ 12 ชั่วโมง
-
ระบบสลับกะ: นายจ้างบังคับทำงานสลับกะ ครึ่งเดือนแรกพนักงานต้องเข้ากะกลางวัน 15 วันติดต่อกัน และครึ่งเดือนหลังต้องสลับไปเข้ากะดึกอีก 15 วัน
-
รายได้และสวัสดิการต่ำ: เธอได้รับเงินเดือนเพียง 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท) นายจ้างไม่มีสวัสดิการอาหารและที่พักให้ มีเพียงเงินอุดหนุนค่าที่พัก 300 หยวนเท่านั้น
-
แทบไม่มีวันพักผ่อน: พนักงานได้รับวันหยุดเพียงเดือนละ 2 วัน
ช่วงหนึ่งของคลิป หญิงสาวเปรียบเทียบชีวิตการทำงานของตนเองกับสัตว์ใช้งาน เธอตัดพ้อด้วยความอัดอั้นว่ามนุษย์ในยุคนี้ทำงานหนักยิ่งกว่าวัวหรือม้า วัวในชนบทบ้านเกิดของเธอยังได้เลิกงานพักผ่อนในเวลา 18.00 น. หรือ 19.00 น. แต่เธอกลับต้องทนทำงานยาวนานถึง 12 ชั่วโมงต่อวันเพื่อแลกกับค่าแรงขั้นต่ำ
中國經濟崩潰。廣州便利商店一個月工資4000人民幣，每天做12小時。
韓國隨便一家餃子店，每天弓做8小時一個月休8天，月薪人民幣15000元。 pic.twitter.com/S9NX7iWyv5
— MR.486 (@kiss486) March 15, 2026
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
-
บัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X): @kiss486
