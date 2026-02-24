คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

แข้งตุรกีสวมบทฮีโร่ช่วยชีวิตนกนางนวลที่ถูกลูกฟุตบอลอัดร่วงลงจากฟ้าด้วยการทำ CPR จนฟื้นคืนชีพกลางสนาม
กลายเป็นภาพความประทับใจที่ถูกส่งต่อกันไปทั่วโลกในเกมฟุตบอลระดับสมัครเล่นของตุรกี ระหว่างทีม อิสตันบูล ยูร์ดุม (Istanbul Yurdum) และ เมฟลานาคาปิ กูเซลฮิซาร์ (Mevlanakapi Guzelhisar) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22 ก.พ.) ซึ่งเป็นเกมนัดชี้ชะตาการเลื่อนชั้นที่มีเดิมพันสูงลิ่ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงต้นเกม จังหวะที่ มูฮัมหมัด อูยานิก ผู้รักษาประตูทีมอิสตันบูล ยูร์ดุม เตะลูกเปิดเกมจากหน้าปากประตูออกไปอย่างแรง แต่ลูกบอลเจ้ากรรมดันพุ่งไปปะทะกับอะไรสักอย่างจนลูกกลมๆ ที่มีลมอยู่ข้างในเปลี่ยนทิศทางแบบงงๆ
ต่อมาทราบเฉลยยิ่งแปลกใจหนัก ! เพราะบอลไปอัดโดน “เจ้านกนางนวล” ที่กำลังบินอยู่เหนือสนามพอดี ส่งผลให้วิหคเคราะห์ร้ายร่วงดิ่งลงพื้นนิ่งสนิททันที
อูยานิกเผยในภายหลังว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะตอนเตะออกไปไม่ทันสังเกตเห็นนก และไม่คิดว่าลูกบอลจะพุ่งไปโดนสิ่งมีชีวิตเข้าอย่างจัง
กัปตันสู้สุดใจ CPR ชุบชีวิตนกนางนวล
ในจังหวะที่ทุกคนกำลังตกตะลึง กานี คาตัน (Gani Catan) กัปตันทีมอิสตันบูล ยูร์ดุม เป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปดูอาการ เขาตัดสินใจอุ้มร่างที่ไร้สติของนกขึ้นมาจัดท่าทาง และเริ่มทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ด้วยนิ้วมืออย่างระมัดระวังตามสัญชาตญาณ ทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยผ่านการฝึกปฐมพยาบาลมาก่อน
หลังจากพยายามอยู่นานกว่า 2 นาที ปาฏิหาริย์ก็บังเกิด เมื่อนกนางนวลเริ่มขยับขาและลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนที่กัปตันทีมใจหล่อจะประคองมันไปดูแลต่อที่ข้างสนาม รายงานระบุว่า หลังจากพักฟื้นเพียงไม่นาน เจ้านกตัวนี้สามารถกลับมายืนและเดินได้ตามปกติ
“แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้”
แม้ในบทสรุปของเกมนี้ ทีมของคาตันจะพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษจนพลาดแชมป์และตั๋วเลื่อนชั้นไปอย่างน่าเสียดาย แต่กัปตันใจหล่อคนนี้กลับมองว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคุ้มค่าเกินกว่าถ้วยรางวัลใดๆ
“เราพลาดแชมป์ แต่การได้ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตไว้เป็นเรื่องที่ดี นี่สำคัญกว่าตำแหน่งแชมป์เสียอีก” คาตัน กล่าวทิ้งท้าย
เหตุการณ์นี้ทำเอาแฟนบอลทั่วโลกซึ้งไปตามๆ กัน โดยหลายคนคอมเมนต์ชื่นชมว่าหัวใจของนักเตะตุรกีนั้นช่างงดงาม และยกย่องให้เป็นฮีโร่ตัวจริงที่แสดงให้เห็นว่า ความเมตตามีค่ามากกว่าผลของการแข่งขันใน 90 นาทีเสียอีก (ดูคลิป).
ที่มา : Turkiye Today
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต ฮันตาไวรัส หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน
- เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0
- อิซาโบ เลวิโต ไวรัลสาวไอซ์สเก็ตลีลา เปิดใจแอบปลื้มสตาร์หนุ่มเกาหลี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: