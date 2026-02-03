วัยรุ่นออสเตรเลียแกร่ง ว่ายน้ำ 4 ชั่วโมง ขึ้นฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ชื่นชม วัยรุ่นออสเตรเลียแกร่ง ว่ายน้ำ 4 ชั่วโมง ขึ้นฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ หลังจากที่กระดานแพดเดิลบอร์ดถูกลมพัดออกนอกเส้นทาง
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการออสเตรเลีย ชื่นชมวัยรุ่น 13 ปี หลังจากที่เขาว่ายน้ำหลายชั่วโมง เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือแม่และน้องของเขา หลังจากที่กระดานแพดเดิลบอร์ดของพวกเขาถูกลมพัดออกนอกเส้นทาง ขณะที่ไปพายเรือเล่นที่อ่าวจีโอกราฟ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า เด็กชายคนดังกล่าวเมื่อเห็นแพดเดิลบอร์ดของครอบครัวเขาออกนอกเส้นทาง เขารีบพายเรือของเขาเองกลับฝั่ง ทว่าเรือคายัคของเขาน้ำเริ่มเข้า ทำให้ใช้ต่อไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจ ว่ายเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเรือของครอบครัวเขาถูกลมพัด
หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครนักธรรมชาติวิทยาเพื่อการกู้ภัยทางทะเล กล่าวชื่นชม วัยรุ่นคนดังกล่าวว่ามีความกล้าหาญ แข็งแรง ยกย่องว่าเป็นยอดมนุษย์ พร้อมบอกอีกด้วยว่าช่วงสองชั่วโมงแรก เขาใส่แจ็คเก็ตชูชีพ แต่เขาเริ่มกลัวว่าเขาจะไม่ถึงฝั่งหากมีชูชีพ จึงทิ้งชูชีพและว่ายเข้าฝั่งสู้กับคลื่นใน 2 ชั่วโมงที่เหลือ
วัยรุ่นคนดังกล่าวถึงฝั่งในเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือครอบครัวได้สำเร็จ ในเวลา 20.30 น. โดยพบแม่วัย 47 ปี น้องชายวัย 12 ปี และ น้องสาววัย 8 ขวบ เกาะอยู่กับกระดานแพดเดิลบอร์ด ห่างออกจากชายฝั่งไป 14 กิโลเมตร โดยทั้งสองสวมเสื้อชูชีพซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้
ซึ่งหลังจากช่วยเหลือสำเร็จ เจ้าหน้าที่นำทั้งสามส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- ใจมันได้! นร.เทพศิรินทร์ งัดสกิลว่ายน้ำ โดดคลอง ช่วยลูกแมวจมน้ำจนปลอดภัย
- ระทึก! ฝูงจิงโจ้ตัดหน้า นักปั่นจักรยาน ขณะแข่งขัน ที่ออสเตรเลีย ทำเจ็บหนักหลายราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: