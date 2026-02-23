หาพลิกแผ่นดิน แม่หายตัวปริศนา 24 ปี ล่าสุดพบยังไม่ตาย แต่เหตุผลทำลูกๆ ใจสลาย
ช็อกความรู้สึก แม่ลูก 3 ชาวอเมริกัน หายตัวปริศนา 24 ปี ล่าสุดพบยังมีชีวิตอยู่ เริ่มต้นชีวิตใหม่ สาเหตุที่จู่ๆ หายไป
ข่าวสร้างความตกตะลึง เต็มไปด้วยคำถามมากมาย หลังมีการค้นพบว่าคุณแม่ลูก 3 ชาวอเมริกันที่หายตัวไปอย่างลึกลับนานกว่าสองทศวรรษ แท้จริงแล้วยังมีชีวิตอยู่ แอบไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทิ้งให้ครอบครัวต้องจมอยู่กับความหวังและความเจ็บปวดมานานถึง 24 ปี เธอทำไปเพราะอะไร
ย้อนกลับไป มิเชล ลินน์ ฮันด์ลีย์ สมิธ หายตัวไปในเดือนธันวาคม ปี 2001 ขณะนั้นเธอมีอายุ 38 ปี หลังจากออกจากบ้านในเมืองอีเดน รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อไปซื้อของขวัญคริสต์มาสที่ห้าง Kmart ในรัฐเวอร์จิเนีย การหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง รวมถึง FBI ต้องระดมกำลังและใช้เวลาค้นหานับไม่ถ้วนในการตามสืบเบาะแส โดยใบประกาศคนหายในเวลานั้นระบุว่าเธอตกอยู่ในสถานะ “บุคคลสูญหายที่อาจเป็นอันตราย” และย้ำว่า “เธอจะไม่มีวันทิ้งลูกๆ ไปด้วยความเต็มใจ”
ผ่านไปประมาณ 24 ปี ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 กุมภาพันธ์ 2026) เจ้าหน้าที่ตำรวจร็อกกิงแฮมเคาน์ตีเปิดเผยว่า พบตัวมิเชลแล้ว ซึ่งเธอยังคง “มีชีวิตอยู่และสบายดี”
ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยแห่งหนึ่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเดิมที่เธอหายตัวไป ทางการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยที่อยู่ปัจจุบันของเธอตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว แต่ได้แจ้งให้ทางครอบครัวรับทราบเรื่องการค้นพบนี้เรียบร้อยแล้ว แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจในการหลบหนีก็ตาม
ความรู้สึกของครอบครัว ดีใจ โกรธ และแตกสลาย
บาร์บารา เบิร์ด ลูกพี่ลูกน้องของมิเชล ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธออยากจะออกไปตะโกนให้ลั่นว่ามิเชลยังมีชีวิตอยู่ เพราะส่วนตัวเธอเชื่อมาตลอดว่ามิเชลยังไม่ตาย แต่คำถามที่คาใจที่สุดที่อยากถามคือ “เกิดอะไรขึ้นในเดือนธันวาคมปีนั้น? ทำไมถึงตัดสินใจทิ้งครอบครัวไป?”
ด้านลูกสาวคนหนึ่งของมิเชล ได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกบนเฟซบุ๊กเพจที่ตั้งขึ้นเพื่อตามหาแม่ของเธอ ระบายถึงอารมณ์ที่ตีรวนผสมปนเปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่า “ถ้าถามถึงความรู้สึกที่มีต่อแม่… ฉันทั้งดีใจสุดขีด โกรธจัด และหัวใจสลาย มันปนเปไปหมด!”
“ฉันจะได้กลับมามีความสัมพันธ์กับแม่เหมือนเดิมไหม? บอกตามตรงว่าฉันเองก็ตอบไม่ได้ เพราะฉันยังคิดถึงความเจ็บปวดทั้งหมดที่ผ่านมา”
อย่างไรก็ตาม ลูกสาวของเธอกล่าวทิ้งท้ายด้วยความพยายามที่จะเข้าใจว่า แม่ก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง สิ่งที่เธอเลือกที่จะจดจำในตอนนี้คือรอยยิ้ม ความสุข และความรักที่แม่เคยมีให้เมื่อครั้งที่ยังอยู่ด้วยกัน
คดีการหายตัวไปของ Michele Hundley Smith วิดีโอนี้มีการสรุปไทม์ไลน์และข้อมูลรายละเอียดการสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของมิเชล ลินน์ ฮันด์ลีย์ สมิธ ในอดีต ก่อนหน้าที่จะมีข่าวการค้นพบตัวเธอในปัจจุบัน
