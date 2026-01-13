แฉธุรกิจมืด “นายหน้าขายศพ” ในสหรัฐฯ เผยราคาชิ้นส่วนมนุษย์สุดช็อก ร่างทั้งร่างมีมูลค่าพุ่งแตะ 4 แสน
เปิดโปงธุรกิจ “ขายหน้าขายศพ” ในสหรัฐอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลจากร่างผู้เสียชีวิตไปแยกส่วนขาย อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย พร้อมเปิดราคาอวัยวะแต่ละส่วน
อุตสาหกรรมการค้าศพเพื่อแสวงหากำไรกำลังกลายเป็นประเด็นฉาวในสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเปิดเผยว่ามีบริษัทนายหน้ากว่า 25 แห่งทำรายได้รวมกว่า 392 ล้านบาท (9.3 ล้านปอนด์) ภายในเวลาเพียง 3 ปี จากการนำร่างที่ได้รับบริจาคเพื่อการกุศลมาแยกส่วนและส่งขายไปทั่วโลก รวมถึงในสหราชอาณาจักรและอีกกว่า 50 ประเทศ
เรื่องราวที่น่าตกใจถูกเปิดเผยผ่านประสบการณ์จริงของญาติผู้เสียชีวิต เคสแรกเป็นของ ฟาร์ราห์ ฟาโซลด์ ที่เธอตั้งใจบริจาคร่างของพ่อที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพื่อการศึกษา แต่ภายหลังกลับพบว่า “แขน” ของพ่อเธอถูกยัดอยู่ในถังขยะร่วมกับเศษซากมนุษย์อื่นๆ
อีกหนึ่งเคสเป็นของ คิม เอริก ที่เธอได้รับแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย แต่ต่อมาเธอกลับไปพบศพลูกชายตัวเองถูกนำมาจัดแสดงในท่า “The Thinker” (คนนั่งใช้ความคิด) ในนิทรรศการที่ลาสเวกัสโดยที่เธอไม่เคยอนุญาต
แม้กฎหมายสหรัฐฯ จะห้ามขายเนื้อเยื่อมนุษย์โดยตรง แต่กลับอนุญาตให้เรียกเก็บ “ค่าดำเนินการ” ในจำนวนที่เหมาะสมได้ ซึ่งกลายเป็นช่องโหว่ให้นายหน้าเหล่านี้นำศพมาทำกำไร โดยราคาซื้อขายชิ้นส่วนต่างๆ มีการประเมินไว้ดังนี้
- ร่างกายทั้งหมด 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 422,000 บาท)
- ลำตัว 2,360 ปอนด์ (ประมาณ 100,000 บาท)
- ตับ 450 ปอนด์ (ประมาณ 19,000 บาท)
- ศีรษะ 370 ปอนด์ (ประมาณ 15,600 บาท)
- เท้า 260 ปอนด์ (ประมาณ 11,000 บาท)
- ขาท่อนบ่าง 260 ปอนด์ (ประมาณ 11,000 บาท)
- กระดูกสันหลัง 220 ปอนด์ (ประมาณ 9,300 บาท)
- เส้นเลือดแดง 48 ปอนด์ (ประมาณ 2,000 บาท)
- เล็บมือ 5 ปอนด์ (ประมาณ 200 บาท)
บริษัทนายหน้าเหล่านี้เรียกตัวเองว่า “ธนาคารเนื้อเยื่อเพื่อการศึกษา” (non-transplant tissue banks) โดยกลุ่มลูกค้าหลักประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ ที่ใช้ในการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์, บริษัทวิศวกรรมการแพทย์ ที่ต้องการร่างกายมนุษย์มาใช้ทดสอบอุปกรณ์ฝังตัวและเครื่อมมือผ่าตัดใหม่ๆ รวมไปถึงกองทัพสหรัฐฯ ที่ใช้ในโครงการวิจับทางการทหาร
ในสหราชอาณาจักร การค้าชิ้นส่วนศพเพื่อกำไรถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงภายใต้พระราชบัญญัติเนื้อเยื่อมนุษย์ แต่ในสหรัฐฯ ธุรกิจนี้ยังคงเติบโตเพราะขาดการควบคุมที่เข้มงวด ทำให้คนบางกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยสามารถเข้ามาตั้งบริษัทค้าศพเพื่อโกยกำไรได้ครับ
อ้างอิง : www.ladbible.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: