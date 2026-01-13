ข่าวต่างประเทศ

แฉธุรกิจมืด “นายหน้าขายศพ” ในสหรัฐฯ เผยราคาชิ้นส่วนมนุษย์สุดช็อก ร่างทั้งร่างมีมูลค่าพุ่งแตะ 4 แสน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 15:04 น.
57

เปิดโปงธุรกิจ “ขายหน้าขายศพ” ในสหรัฐอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลจากร่างผู้เสียชีวิตไปแยกส่วนขาย อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย พร้อมเปิดราคาอวัยวะแต่ละส่วน

อุตสาหกรรมการค้าศพเพื่อแสวงหากำไรกำลังกลายเป็นประเด็นฉาวในสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเปิดเผยว่ามีบริษัทนายหน้ากว่า 25 แห่งทำรายได้รวมกว่า 392 ล้านบาท (9.3 ล้านปอนด์) ภายในเวลาเพียง 3 ปี จากการนำร่างที่ได้รับบริจาคเพื่อการกุศลมาแยกส่วนและส่งขายไปทั่วโลก รวมถึงในสหราชอาณาจักรและอีกกว่า 50 ประเทศ

เรื่องราวที่น่าตกใจถูกเปิดเผยผ่านประสบการณ์จริงของญาติผู้เสียชีวิต เคสแรกเป็นของ ฟาร์ราห์ ฟาโซลด์ ที่เธอตั้งใจบริจาคร่างของพ่อที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพื่อการศึกษา แต่ภายหลังกลับพบว่า “แขน” ของพ่อเธอถูกยัดอยู่ในถังขยะร่วมกับเศษซากมนุษย์อื่นๆ

อีกหนึ่งเคสเป็นของ คิม เอริก ที่เธอได้รับแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย แต่ต่อมาเธอกลับไปพบศพลูกชายตัวเองถูกนำมาจัดแสดงในท่า “The Thinker” (คนนั่งใช้ความคิด) ในนิทรรศการที่ลาสเวกัสโดยที่เธอไม่เคยอนุญาต

แม้กฎหมายสหรัฐฯ จะห้ามขายเนื้อเยื่อมนุษย์โดยตรง แต่กลับอนุญาตให้เรียกเก็บ “ค่าดำเนินการ” ในจำนวนที่เหมาะสมได้ ซึ่งกลายเป็นช่องโหว่ให้นายหน้าเหล่านี้นำศพมาทำกำไร โดยราคาซื้อขายชิ้นส่วนต่างๆ มีการประเมินไว้ดังนี้

  • ร่างกายทั้งหมด 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 422,000 บาท)
  • ลำตัว 2,360 ปอนด์ (ประมาณ 100,000 บาท)
  • ตับ 450 ปอนด์ (ประมาณ 19,000 บาท)
  • ศีรษะ 370 ปอนด์ (ประมาณ 15,600 บาท)
  • เท้า 260 ปอนด์ (ประมาณ 11,000 บาท)
  • ขาท่อนบ่าง 260 ปอนด์ (ประมาณ 11,000 บาท)
  • กระดูกสันหลัง 220 ปอนด์ (ประมาณ 9,300 บาท)
  • เส้นเลือดแดง 48 ปอนด์ (ประมาณ 2,000 บาท)
  • เล็บมือ 5 ปอนด์ (ประมาณ 200 บาท)

บริษัทนายหน้าเหล่านี้เรียกตัวเองว่า “ธนาคารเนื้อเยื่อเพื่อการศึกษา” (non-transplant tissue banks) โดยกลุ่มลูกค้าหลักประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ ที่ใช้ในการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์, บริษัทวิศวกรรมการแพทย์ ที่ต้องการร่างกายมนุษย์มาใช้ทดสอบอุปกรณ์ฝังตัวและเครื่อมมือผ่าตัดใหม่ๆ รวมไปถึงกองทัพสหรัฐฯ ที่ใช้ในโครงการวิจับทางการทหาร

ในสหราชอาณาจักร การค้าชิ้นส่วนศพเพื่อกำไรถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงภายใต้พระราชบัญญัติเนื้อเยื่อมนุษย์ แต่ในสหรัฐฯ ธุรกิจนี้ยังคงเติบโตเพราะขาดการควบคุมที่เข้มงวด ทำให้คนบางกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยสามารถเข้ามาตั้งบริษัทค้าศพเพื่อโกยกำไรได้ครับ

อ้างอิง : www.ladbible.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

แฉธุรกิจมืด “นายหน้าขายศพ” ในสหรัฐฯ เผยราคาชิ้นส่วนมนุษย์สุดช็อก ร่างทั้งร่างมีมูลค่าพุ่งแตะ 4 แสน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง สาวดวงเฮงถูกหวย 23 ล้าน ปัดรับเงินก้อน ขอรับรายสัปดาห์ตลอดชีพ หวังความมั่นคง

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงอเมริกันถูกฉลามขย้ำริบหาดเสียชีวิต ทางการชี้เป็นเหตุหาดูยากในรอบ 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสกีอังกฤษวัย 50 ถูกหิมะฝัง 2.5 เมตรเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำ นักสกีเจอหิมะถล่มฝังร่างลึก 2.5 เมตร กู้ภัย 50 คนเร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหารมื้อสุดท้าย สาววัย 30 ดับสลด หลังกินบุฟเฟต์ร้านดัง แพทย์ตรวจพบชนวนเหตุที่แท้จริง ข่าว

อาหารมื้อสุดท้าย สาววัย 30 ดับสลด หลังกินบุฟเฟต์ร้านดัง แพทย์ตรวจพบชนวนเหตุที่แท้จริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2 ข่าวดารา

เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย บันเทิง

ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. หลอกหญิงหลายคนจนถูกอดีตภรรยาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น ข่าว

เมียหลวงแฉ พ.ต.ท. ทิ้งลูก-ข่มขู่-บังคับทำแท้ง หลอกหญิงมาแล้ว 5 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตอบให้ ทำไมคนมะกันนับพันรวมตัวรับ คณะพระธุดงค์ “Walk for Peace” แน่นบันไดรัฐสภา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระภิกษุเดินข้ามสหรัฐในเส้นทาง 2,300 ไมล์เพื่อสื่อสารความสงบ ข่าวต่างประเทศ

ย้อนร้อยจาริก พระภิกษุ เดินข้ามสหรัฐฯ 2.3 พันไมล์ ยื่นขอรับรอง “วันวิสาขบูชา”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามแต้ๆ เปิดภาพแรก &quot;ลิซ่า&quot; ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด บันเทิง

งามแต้ๆ เปิดภาพแรก “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 17 มกราคม 2569 เลขเด็ด

ตามด่วน! เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวดหวยวันครู 17 1 69 เข้าเกือบทุกงวดไม่หลุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยวันครู เดือนมกราคม 2569 แสดงเลขที่ออกบ่อยที่สุดใน 36 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยวันครู เดือนมกราคม 2569 ย้อนหลัง 36 ปี จับตาเลขมงคล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ บันเทิง

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทย รื้อราบ &quot;อนุสาวรีย์ตาอม&quot; ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่ ข่าว

รื้อราบ อนุสาวรีย์ตาอม ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 15:04 น.
57
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2

เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย

ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button