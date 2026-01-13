การเงินเศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:26 น.
70
รูปจาก : TISCO WEALTH

ประวัติ คิม พรประภา ไม้ต่อธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ รุ่น 4 พร้อมแนวคิดบริหารคนแบบใช้ใจ และมาตรฐานงานที่ต้อง รู้ลึก ทำจริง

หากกล่าวถึง คิม พรประภา ภาพจำแรกที่หลายคนนึกถึงคือหนุ่มมาดเท่ที่แวดล้อมไปด้วยยนตรกรรมระดับโลก แต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ของ เจ้าพ่อไฮเปอร์คาร์ เขาคือ เอกภัทร พรประภา ทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลดังแห่งวงการยานยนต์ไทย ผู้เข้ามารับไม้ต่อในการบริหารอาณาจักรธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์ของครอบครัวอย่างเต็มตัว

รู้จัก คิม พรประภา คือใคร?

ตระกูลพรประภาคือชื่อที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยมายาวนาน โดยเฉพาะบทบาทในการบุกเบิกอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเครือ สยามกลการ และ เอ.พี. ฮอนด้า สำหรับ คิม เอกภัทร คือทายาทของ ดร.อรรณพ พรประภา และ คุณอรพินธุ์ พรประภา โดยมีพี่ชายหนึ่งคนคือ คุณอธิภัทร พรประภา

เส้นทางความรักในเรื่องรถของคิมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนเป็นผู้บริหาร แต่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่สมัยเรียน โดยเขาจบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก London Metropolitan University ประเทศอังกฤษ ซึ่งในช่วงที่ใช้ชีวิตในต่างแดน เขาได้เริ่มคลุกคลีกับการ “โมดิฟายด์รถ” จนกลายเป็นความรู้ลึกติดตัว

เมื่อถึงเวลาต้องกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว คิมยึดคติประจำใจว่าถ้าไม่รู้ลึกพอก็ไม่ทำ ทำให้ในช่วงเริ่มต้นทำงาน เขาเลือกที่จะลงพื้นที่จริง ทั้งโรงงาน สำนักงานใหญ่ และพูดคุยกับคู่ค้า เพื่อเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดให้ถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจเรื่องสำคัญ

ในบทบาทผู้บริหาร คิมมองว่าจุดแข็งที่สุดขององค์กรคือประสบการณ์และความเก๋าเกมของคุณพ่อ (ดร.อรรณพ) เป้าหมายหลักของเขาจึงเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวมั่นใจว่าเขาสามารถดูแลงานแทนได้ โดยเน้นศิลปะการบริหารคน การอ่านใจทีมงาน และการบริหารทรัพยากรทั้งเวลาและงบประมาณ มากกว่าการยึดติดกับทฤษฎีบนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว

อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือการเป็นนักสะสมรถระดับ Ultra-Rare ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์รุ่นลิมิเต็ดที่หายากระดับโลก คอลเลกชันของคิมไม่ได้มีไว้แค่โชว์ความหรูหรา แต่สะท้อนถึงความหลงใหลอย่างแท้จริง เพราะเขารู้ลึกถึงประวัติศาสตร์ สเปก และความพิเศษของรถแต่ละคัน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นคนเล่นรถตัวจริงเสียงจริงของเมืองไทย

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

5 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

14 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” มอบคำขวัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 5 ฉบับ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 17 ม.ค. 69 มัดรวม 5 ฉบับ เจอเลขชน 4 ตัวมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รับเคสคดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียนที่เสียชีวิต 3 ราย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี ข่าว

แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปมหากาพย์ดราม่า ผัวทหารอากาศ สร้างโลก 10 ใบ ไล่เมียท้องไปนอนนอกบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ต้องยุ่ง! ผู้นำเม็กซิโกย้ำชัด จัดการแก๊งค้ายาเองได้ เผยคุยกับทรัมป์แล้ว ไม่ต้องส่งทหารมาแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เฉลยทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนน้อย ข่าวการเมือง

ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี บันเทิง

โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มโพสต์เตือนภัย นักวิ่งควรเลี่ยงถนนใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า &quot;สังคมสูงวัยสุดยอด&quot; ข่าว

วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า “สังคมสูงวัยสุดยอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:26 น.
70
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button