ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

ประวัติ คิม พรประภา ไม้ต่อธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ รุ่น 4 พร้อมแนวคิดบริหารคนแบบใช้ใจ และมาตรฐานงานที่ต้อง รู้ลึก ทำจริง
หากกล่าวถึง คิม พรประภา ภาพจำแรกที่หลายคนนึกถึงคือหนุ่มมาดเท่ที่แวดล้อมไปด้วยยนตรกรรมระดับโลก แต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ของ เจ้าพ่อไฮเปอร์คาร์ เขาคือ เอกภัทร พรประภา ทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลดังแห่งวงการยานยนต์ไทย ผู้เข้ามารับไม้ต่อในการบริหารอาณาจักรธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์ของครอบครัวอย่างเต็มตัว
รู้จัก คิม พรประภา คือใคร?
ตระกูลพรประภาคือชื่อที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยมายาวนาน โดยเฉพาะบทบาทในการบุกเบิกอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเครือ สยามกลการ และ เอ.พี. ฮอนด้า สำหรับ คิม เอกภัทร คือทายาทของ ดร.อรรณพ พรประภา และ คุณอรพินธุ์ พรประภา โดยมีพี่ชายหนึ่งคนคือ คุณอธิภัทร พรประภา
เส้นทางความรักในเรื่องรถของคิมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนเป็นผู้บริหาร แต่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่สมัยเรียน โดยเขาจบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก London Metropolitan University ประเทศอังกฤษ ซึ่งในช่วงที่ใช้ชีวิตในต่างแดน เขาได้เริ่มคลุกคลีกับการ “โมดิฟายด์รถ” จนกลายเป็นความรู้ลึกติดตัว
เมื่อถึงเวลาต้องกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว คิมยึดคติประจำใจว่าถ้าไม่รู้ลึกพอก็ไม่ทำ ทำให้ในช่วงเริ่มต้นทำงาน เขาเลือกที่จะลงพื้นที่จริง ทั้งโรงงาน สำนักงานใหญ่ และพูดคุยกับคู่ค้า เพื่อเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดให้ถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจเรื่องสำคัญ
ในบทบาทผู้บริหาร คิมมองว่าจุดแข็งที่สุดขององค์กรคือประสบการณ์และความเก๋าเกมของคุณพ่อ (ดร.อรรณพ) เป้าหมายหลักของเขาจึงเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวมั่นใจว่าเขาสามารถดูแลงานแทนได้ โดยเน้นศิลปะการบริหารคน การอ่านใจทีมงาน และการบริหารทรัพยากรทั้งเวลาและงบประมาณ มากกว่าการยึดติดกับทฤษฎีบนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว
อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือการเป็นนักสะสมรถระดับ Ultra-Rare ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์รุ่นลิมิเต็ดที่หายากระดับโลก คอลเลกชันของคิมไม่ได้มีไว้แค่โชว์ความหรูหรา แต่สะท้อนถึงความหลงใหลอย่างแท้จริง เพราะเขารู้ลึกถึงประวัติศาสตร์ สเปก และความพิเศษของรถแต่ละคัน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นคนเล่นรถตัวจริงเสียงจริงของเมืองไทย
