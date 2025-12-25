ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้
ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ JKN ของ “แอน จักรพงษ์” ระบุชัดบริษัทเติบโตจากการก่อหนี้ บริหารงานขาดธรรมาภิบาล
ศาลล้มละลายกลาง อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย ในคดีที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โดย นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีบริษัท นอร์ธ เฮเวน ไทย ไพรเวท เอดวิตี้ เจ็มมิไน คอมพานี (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด เป็นผู้คัดค้าน
โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับ “ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ” และให้จำหน่ายคดีในส่วนคำสั่งตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรและไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ตามกฎหมาย
ศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักในการยกคำร้อง โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างการบริหารงานและการเงินของ JKN อย่างชัดเจนว่างบการเงินระบุชัดเจนว่ากิจการเติบโตจากการออกหุ้นกู้หมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ ไม่ได้มาจากความสามารถในการทำกำไร โดยมีการออกหุ้นกู้ต่อเนื่องถึง 17 ครั้ง จนกระทั่งผิดนัดชำระหนี้รวมกว่า 3,212 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ JKN อ้างว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตหุ้น STARK จนนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นนั้น ศาลมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง และไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่ผิดพลาดของ JKN แต่อย่างใด
ประเด็นสำคัญที่ศาลเน้นย้ำคือปัญหาธรรมาภิบาล โดยพบว่า JKN นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้กู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท ให้แก่ “กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร” ของลูกหนี้เอง ก่อนที่จะชำระให้เจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งแสดงถึงความไม่โปร่งใส อีกทั้งการบริหารงานของ นายจักรพงษ์ และทีมผู้บริหาร เป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดปัญหา และบริษัทไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจะมีช่องทางนำเงินมาชำระหนี้ หรือบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ได้มากน้อยเพียงใด
คำวินิจฉัยระบุว่า แม้จะมีการอ้างเรื่องการขายธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้รับเงินมาเพียงบางส่วนเท่านั้น และยังมีเงินค้างชำระอยู่อีกจำนวนมาก ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 90/3 จึงมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว
