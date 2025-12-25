ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 15:53 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:53 น.
66
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ JKN ของ “แอน จักรพงษ์” ระบุชัดบริษัทเติบโตจากการก่อหนี้ บริหารงานขาดธรรมาภิบาล

ศาลล้มละลายกลาง อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย ในคดีที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โดย นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีบริษัท นอร์ธ เฮเวน ไทย ไพรเวท เอดวิตี้ เจ็มมิไน คอมพานี (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด เป็นผู้คัดค้าน

โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับ “ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ” และให้จำหน่ายคดีในส่วนคำสั่งตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรและไม่มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ตามกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักในการยกคำร้อง โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างการบริหารงานและการเงินของ JKN อย่างชัดเจนว่างบการเงินระบุชัดเจนว่ากิจการเติบโตจากการออกหุ้นกู้หมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ ไม่ได้มาจากความสามารถในการทำกำไร โดยมีการออกหุ้นกู้ต่อเนื่องถึง 17 ครั้ง จนกระทั่งผิดนัดชำระหนี้รวมกว่า 3,212 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ JKN อ้างว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตหุ้น STARK จนนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นนั้น ศาลมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง และไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่ผิดพลาดของ JKN แต่อย่างใด

แอน จักรพงษ์ มิสยูนิเวิร์ส รวย

ประเด็นสำคัญที่ศาลเน้นย้ำคือปัญหาธรรมาภิบาล โดยพบว่า JKN นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้กู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท ให้แก่ “กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร” ของลูกหนี้เอง ก่อนที่จะชำระให้เจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งแสดงถึงความไม่โปร่งใส อีกทั้งการบริหารงานของ นายจักรพงษ์ และทีมผู้บริหาร เป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดปัญหา และบริษัทไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจะมีช่องทางนำเงินมาชำระหนี้ หรือบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ได้มากน้อยเพียงใด

คำวินิจฉัยระบุว่า แม้จะมีการอ้างเรื่องการขายธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้รับเงินมาเพียงบางส่วนเท่านั้น และยังมีเงินค้างชำระอยู่อีกจำนวนมาก ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 90/3 จึงมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ บันเทิง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

7 นาที ที่แล้ว
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

21 นาที ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้ ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

29 นาที ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปปง.-ซีไอบี ยึดเรือยอชท์ ATLAS ของเมีย เบน สมิธ แฉเส้นทางเงินสีเทาโยงสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เดือดจัดซัดแฟนคลับ ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ฟาดไม่ยั้ง แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้สุดเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย บันเทิง

เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ &quot;คดีพ่นสีกำแพง&quot; ข่าว

หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ “คดีพ่นสีกำแพง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า ข่าว

วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน เวลไฟร์ ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นเหตุพลั้งมือในคดีที่เกาะช้าง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ อ้าง แค่พลั้งมือ ย้อนนาทีจนมุมใต้สะพาน เกาะช้าง หลัง ตร.ปูพรมล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าวการเมือง

ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

อาลัย “Epic Gamer Grandma” คุณยายเกมเมอร์คนดังใน TikTok เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-เต๊นท์ หลุดใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า บันเทิง

วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจซึ้งถึง “โอม Cocktail” หลังจบคอนเสิร์ตทัวร์ 77 จังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย ขอโทษ ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี ไม่ทราบสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1 ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025 ไลฟ์สไตล์

ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมสนอง? เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ ตายคาคุก หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีพบกล่องดำ เหตุเครื่องบินผู้บัญชาการทหารลิเบียตก เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตีกันยับ! “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ แฟนคลับป้อง หล่อตามวัย คนไม่ใช่แวมไพร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โตโน่ ภาคิน เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ภาพคู่คนนี้ อวยพรซึ้ง รับวันคริสต์มาส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 15:53 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:53 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568

5 ของแต่งรถที่เปลี่ยนแล้วหล่อทันที สำหรับคนอยากเริ่มแต่งรถ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button