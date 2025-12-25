ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ
“ครูพี่แอน” ติวเตอร์ดัง เจอฝรั่งตะโกนล้อเลียน “หนีห่าว” ใส่หน้ากลางสนามบิน เจ้าตัวสวนกลับถามว่าพูดแบบนั้นใส่หรอ จนเดินหนีไปเลย
“ครูพี่แอน” วรินธร เอื้อวศินธร ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินไปหยิบรถเข็นเพื่อใส่กระเป๋าเดินทางในบริเวณสนามบินต่างประเทศแห่งหนึ่ง ทันใดนั้น มีชายแปลกหน้าได้ตะโกนขึ้นมาว่า “หนีห่าว” ซึ่งเป็นภาษาจีน แปลว่าสวัสดี ก่อนที่ครูพี่แอนได้ถามว่า คุณพูดหนีห่าวใส่ฉันหรือเปล่า ชายคนดังกล่าวได้พยายามจะขออธิบาย และกล่าวว่าแบบนั้นมันเป็นการเสียมารยาท
ครูพี่แอนก็ได้ถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์นั้นด้วย และหลังจากนั้นครูพี่แอนได้อัดคลิป ระบุว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ เมื่อสักครูนี้เลยนักเรียน ก็คือพี่แอนเดินไปหยิบรถเข็น (Cart) สำหรับใส่กระเป๋าใช่ไหมคะ อยู่ ๆ พี่แอนก็โดนตะโกนใส่หน้าว่า “หนีห่าว หนีห่าว หนีห่าว” อย่างงี้ ซึ่งพี่แอนก็รู้สึกว่า เฮ้ย อันนี้มันคือเหยียด แล้วไม่ให้เกียรติกันแล้วนะ
ถ้าสมมติว่าเป็นทักแบบ Hi, ni hao! เข้าใจว่าเราเป็นคนจีน นี่พี่แอนโอเคมาก พี่แอนก็มีเพื่อนเป็นคนจีนเยอะมาก แต่เพียงแค่ว่า ถ้าเป็นการตะโกนใส่หน้า แล้วทำหน้าล้อเลียนใส่ แล้วพูดว่า “หนีห่าว” พี่แอนก็ไม่โอเค คือถ้าอยากทักทาย ทักทายกันดีๆ
พี่แอนก็เลยถามเขาไปว่า “Did you say Ni Hao to me?” (คุณพูดหนีห่าวใส่ฉันหรือเปล่า?) แล้วเขาก็บอกว่า “No” (ไม่ใช่เลย) แต่คือเขานั่นแหละคือคนที่พูดนะคะ อ่า แต่พอเราไม่ยอมเนอะ ก็กลายเป็นว่าเขาก็อึ้งไปเลย คือเขาทำหน้าอึ้ง ตกใจมาก ปกติเขาน่าจะล้อคนมาเยอะ แล้วก็อาจจะไม่โดนอะไร แต่พอพี่แอนพูด “Did you say that to me?” เขาก็อึ้งเลย เดินหนีเลย
แต่เอาเป็นว่า ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วนักเรียนรู้สึกอยากจะอธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่ใช่คนจีนนะคะ เราเป็นคนไทยนะ หนูพูดแบบ nicely (สุภาพ) ก็ได้ว่า “I’m not Chinese, I’m Thai. And we don’t say Ni Hao, we say Sawasdee.” (ฉันไม่ใช่คนจีน ฉันเป็นคนไทย และพวกเราไม่ได้พูดว่าหนีห่าว เราพูดว่าสวัสดี)
คือจริง ๆ ถ้าไม่ได้พูดด้วยการล้อเลียน พี่แอนโอเคมากๆ นะนักเรียน เพราะอย่างที่พี่แอนบอกว่า พี่แอนเคารพคนจีน แล้วก็รู้สึกว่าคนจีนคือเขาเก่งมาก ๆ ประเทศเขาเจริญมาก ๆ พี่แอนก็ทำธุรกิจกับคนจีน แล้วก็รู้สึก Respect (เคารพ) ในความเจริญเติบโตที่เร็วมาก ๆ ของพวกเขา แต่แค่แบบ การที่คุณมาตะโกนใส่หน้า ทำหน้าล้อเลียนใส่เราแบบนี้ มันไม่โอเคจริง ๆ นะคะ”
