ตุรกีพบกล่องดำ เหตุเครื่องบินผู้บัญชาการทหารลิเบียตก เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ
ทางการตุรกีประกาศเก็บกู้กล่องดำและเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินได้แล้ว หลังเกิดเหตุเครื่องบินของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของลิเบีย และคณะตก เสียชีวิตยกลำ
ความคืบหน้ากรณีโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่ส่งผลให้ พลเอก โมฮัมเหม็ด อัล-ฮัดดัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของลิเบีย พร้อมคณะนายทหารรวม 5 รายเสียชีวิต ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตุรกีสามารถกู้เครื่องบันทึกข้อมูลการบิน (กล่องดำ) และเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินได้สำเร็จ
นายอับดุลกาดีร์ อูราโลกลู รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของตุรกี ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสที่สุด ข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้งสองจะถูกส่งไปวิเคราะห์ใน “ประเทศที่สามที่เป็นกลาง” โดยจะเปิดเผยผลการตรวจสอบให้ชาวโลกได้รับทราบอย่างชัดเจนต่อไป
จากข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตุรกีระบุว่า เครื่องบินแบบ Falcon 50 ลำนี้บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม 8 คน โดยหลังทะยานขึ้นจากกรุงอังการาได้เพียงไม่กี่นาที นักบินได้แจ้งขอลงจอดฉุกเฉินเนื่องจาก “ระบบไฟฟ้าขัดข้อง” ก่อนที่การติดต่อจะขาดหายไป
ทั้งนี้ ซากเครื่องบินกระจายเป็นวงกว้างประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ในเขตไฮมานา ขณะนี้เจ้าหน้าที่กว่า 400 นายพร้อมโดรนกำลังเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิต
ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการบินจากมหาวิทยาลัยบาห์เซเซฮีร์ ให้ความเห็นว่า ลำพังเพียงระบบไฟฟ้าขัดข้องจุดเดียวไม่น่าจะทำให้เครื่องบินดับวูบจนตกได้ แต่อาจมีปัจจัยอื่น เช่น สภาพอากาศ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการวิเคราะห์กล่องดำอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะทราบข้อเท็จจริง
พลเอกฮัดดัด ถือเป็นบุคคลสำคัญของกองทัพลิเบียภายใต้รัฐบาลที่สหประชาชาติรับรอง เขาเดินทางมาตุรกีเพื่อหารือความร่วมมือทางทหารก่อนจะประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับ โดยประธานาธิบดีเออร์โดกันแห่งตุรกี ได้โทรศัพท์สายตรงถึงนายกรัฐมนตรีลิเบียเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ปัจจุบันลิเบียยังคงแบ่งแยกอำนาจระหว่างรัฐบาลในกรุงตริโปลี (ที่ตุรกีสนับสนุน) และขั้วอำนาจทางตะวันออกของนายพลคาลิฟา ฮัฟตาร์ ซึ่งความสูญเสียผู้นำทหารครั้งนี้อาจส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาค ขณะนี้คณะตัวแทนจากลิเบีย 22 คน พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางถึงกรุงอังการาเพื่อติดตามการสืบสวนและประสานงานเรื่องศพของผู้ล่วงลับแล้ว
อ้างอิง : www.france24.com
