ฮือฮา นักโบราณคดีพบโลงศพหินในโบสถ์ตุรกี คาดอาจเป็นต้นกำเนิด “ซานตาคลอส”

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:44 น.
ทีมนักวิจัยขุดพบโลงศพหินอายุกว่าพันปี ใต้โบสถ์เก่าในตุรกี คาดเป็นที่ฝังศพของนักบุญนิโคลัส ผู้เป็นแรงบันดาลใจของตำนาน “ซานตาคลอส”

ทีมนักโบราณคดีภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกี ค้นพบโลงศพหินที่เชื่อว่าอาจเป็นของ นักบุญนิโคลัส (Saint Nicholas) นักบุญผู้ใจดีที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานซานตาคลอสที่ผู้คนทั่วโลกรู้จัก

โลงศพหินปูนนี้มีความยาวประมาณ 6 ฟุต ลึก 5 ฟุต มีฝาทรงจั่ว ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 6 ฟุต บริเวณใจกลางโบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญนิโคลัส ในเมืองไมรา (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอันทัลยา) ซึ่งเป็นเมืองที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นบิชอปในช่วงศตวรรษที่ 4

เอ็บรู ฟัตมา ฟินดิก จากมหาวิทยาลัย Hatay Mustafa Kemal เปิดเผยว่า “ความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการพบจารึกบนโลงศพ ซึ่งจะช่วยระบุเนื้อหาภายในและช่วงเวลาที่แน่นอนของโลงศพใบนี้ได้”

ตามประวัติศาสตร์ นักบุญนิโคลัสถูกฝังไว้ที่โบสถ์ในเมืองไมราซึ่งท่านเคยรับใช้อยู่ แต่หลายร้อยปีต่อมา อัฐิของท่านถูกเข้าใจว่าถูกเคลื่อนย้ายไปยังเมืองบารี ประเทศอิตาลี และบางส่วนอยู่ที่เมืองเวนิส หลังช่วงสงครามครูเสดครั้งที่ 1

แม้การตรวจสอบอัฐิในอิตาลีเมื่อปี 1953 จะยืนยันว่ากระดูกจากทั้งสองเมืองเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าบุคคลนั้นคือนักบุญนิโคลัสตัวจริงหรือไม่ การค้นพบโลงศพใหม่ในจุดที่เป็นโบสถ์ดั้งเดิมของท่านจึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมาก

นักบุญนิโคลัสเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ใจดีที่ชอบมอบของขวัญ และเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเด็กๆ พ่อค้า รวมถึงหัวขโมยที่กลับใจ เรื่องราวความเมตตาของท่านได้ถูกบอกเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละคร “ซานตาคลอส” ผู้นำของขวัญมามอบให้เด็กๆ ในวันคริสต์มาส

ขณะนี้การขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่พำนักสุดท้ายของนักบุญนิโคลัสได้อย่างสิ้นเชิง

