อดีตนางเอกดัง เสี่ยงคุกยาว! หลักฐานใหม่โผล่ ซิ่งรถเร็ว 185 กม./ชม. ชนท้ายรถพ่วงยับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 22:30 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 17:13 น.
77
ไร้แววหวนคืนวงการ “เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ” ถูกสั่งฟ้องแบบย่อ คดีขับรถชนท้ายรถพ่วง ทำชายที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัส พร้อมเปิดหลักฐานใหม่ ขับรถเร็ว 185กม./ชม. เสี่ยงนอนคุกยาว

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางกฎหมายฝั่งแดนปลาดิบ เมื่อมีรายงานว่า สำนักงานอัยการเขตคาเคงาวะ มีคำสั่งยื่นฟ้องแบบย่อต่อ เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ (Ryoko Hirosue) นางเอกชื่อดังในข้อหา ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส จากอุบัติเหตุระทึกขวัญบนทางด่วนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 19.00 น. เกิดเหตุรถยนต์ซึ่งมี เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ เป็นคนขับ พุ่งชนท้ายรถพ่วงภายในอุโมงค์อาวากาทาเกะ บนทางด่วนชินโทเมอิอย่างรุนแรง ส่งผลให้ชายที่นั่งโดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส ถึงขั้นกระดูกหัก

โดยผลการจำลองเหตุการณ์ของตำรวจจังหวัดชิซูโอกะพบข้อมูลว่า เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ (Ryoko Hirosue) นางเอกดัง ใช้ความเร็วสูงถึง 185 กม./ชม. ขณะเกิดเหตุ ขณะที่ตัวดาราสาวอ้างว่าจำรายละเอียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ค่อยได้

หลังเกิดเหตุเพียงวันเดียว ฮิโรสุเอะ ยังถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายพยาบาลสาวภายในโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา จนถูกส่งสำนวนฟ้องและได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา ซึ่งทางต้นสังกัดระบุว่า นางเอกดังมีอาการป่วยทางจิตเวช ทั้ง โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) และ ภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism) จนต้องประกาศพักงานในวงการทั้งหมดเพื่อรักษาตัว

ล่าสุดผลทางคดีในส่วนของการทำร้ายพยาบาล ปรากฏว่า อัยการสั่งไม่ฟ้อง ส่วนคดีอุบัติเหตุถูกดำเนินการแบบ “ฟ้องย่อ” ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีลับหลังโดยไม่ต้องเปิดศาล และมักจบลงเพียงการเสียค่าปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน (ประมาณ 2.4 แสนบาท) ทำให้ในโลกโซเชียลเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าบทลงโทษนี้เบาเกินไปสำหรับพฤติกรรมซิ่งรถเกือบ 200 กม./ชม. จนมีคนเจ็บหนักหรือไม่

ด้านทีมทนายความทั้ง 3 คนของ เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ ออกแถลงการณ์ขอโทษผู้เกี่ยวข้องและยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเร็วที่สุด ขณะที่ในเว็บไซต์ทางการของนางเอกดัง เผยเพียงว่า จะขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะรักษาสภาพร่างกายและจิตใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับกำหนดการกลับมารันวงการบันเทิงอีกครั้งของ เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ (Ryoko Hirosue) นั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด

อ้างอิงจาก : smart-flash.jp

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

