บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:36 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:38 น.
97

“แนน” น้องสาว “นานา ไรบีนา” หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นศาลอาญาขอประกันตัวพี่สาวคดีฉ้อโกง ลุ้นศาลพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่

4 ธันวาคม 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่ปักหลักรอติดตามความคืบหน้ากรณี นานา ไรบีนา ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงทรัพย์และความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังจากที่พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ได้คุมตัวมาขออำนาจศาลฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ล่าสุดมีรายงานว่า แนน น้องสาวของนานา ได้เดินทางมายังศาลอาญา พร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัวพี่สาวเป็นการชั่วคราวในชั้นฝากขัง ซึ่งขณะนี้คำร้องขอประกันตัวดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่

แนน น้องสาวนานา ไรบีนา
แนน น้องสาวของ นานา ไรบีนา / แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ผู้ต้องหาสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันนี้ หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว หรือไม่มีการยื่นประกันเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการนำตัว นานา ไรบีนา ไปควบคุมต่อที่ทัณฑสถานหญิงกลางในช่วงเย็นทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

25 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

30 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

31 นาที ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

45 นาที ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

54 นาที ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

56 นาที ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน บันเทิง

วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นร.ญี่ปุ่นวัย 15 ใช้มีดแทงชายแปลกหน้าเจ็บสาหัส สารภาพเป็นคนทำแต่ไม่พูดถึงแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คาดเหตุ ตำรวจค้านประกันตัว นานา ยอดเสียหายพุ่ง 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันพ่อ 2567 รวมประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นวันพ่อ 2568 ประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี คำคมซึ้ง ๆ ในวันพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#039;น้าตุ๊ก อรุณี&#039; ตำนานนักพากย์ &#039;โคนัน-ซึเนโอะ&#039; ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

อาลัย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์ ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเผยพฤติกรรมของนานา ปลอมสลิปเพื่อยื้อหนี้ 195 ล้าน ข่าว

ทนายเหยื่อ แฉ “นานา” ปลอมสลิป กุเรื่อง ปปง. แช่แข็งเงิน ยื้อหนี้ 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ส่ง “ธรรมนัส-อรรถกร” ดูดราม่าซีเกมส์ ย้ำยังไม่แย่กว่ากัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่มีคนยื่นประกัน “นานา ไรบีนา” ขีดเส้นยื่นได้ถึง 4 โมง ก่อนส่งทัณฑสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นข่าวดี! กฟภ. เร่งเคาะมาตรการ ช่วยค่าไฟ เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ คาดใช้งบกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2568 ขายเหล้าไหม ไลฟ์สไตล์

วันพ่อขายเหล้าได้ไหม 5 ธันวาคม 2568 เปิดกฎใหม่ปลดล็อกจำหน่ายแอลกอฮอล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม &quot;ธีร์&quot; ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน บันเทิง

เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:36 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:38 น.
97
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
รูขุมขว้างกว้างเกิดจากอะไร

ปัญหารูขุมขนกว้างเกิดจากอะไร ต้องดูแลรักษาอย่างไร

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button