‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว
“แนน” น้องสาว “นานา ไรบีนา” หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นศาลอาญาขอประกันตัวพี่สาวคดีฉ้อโกง ลุ้นศาลพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
4 ธันวาคม 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่ปักหลักรอติดตามความคืบหน้ากรณี นานา ไรบีนา ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงทรัพย์และความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังจากที่พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ได้คุมตัวมาขออำนาจศาลฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ล่าสุดมีรายงานว่า แนน น้องสาวของนานา ได้เดินทางมายังศาลอาญา พร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัวพี่สาวเป็นการชั่วคราวในชั้นฝากขัง ซึ่งขณะนี้คำร้องขอประกันตัวดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ผู้ต้องหาสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันนี้ หากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว หรือไม่มีการยื่นประกันเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการนำตัว นานา ไรบีนา ไปควบคุมต่อที่ทัณฑสถานหญิงกลางในช่วงเย็นทันที
