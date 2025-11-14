ญี่ปุ่น พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.20 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง ญี่ปุ่น พบ กานา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร ญี่ปุ่น VS กานา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : ญี่ปุ่น พบ กานา
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.20 น.
- สนาม : โตโยต้า สเตเดี้ยม
วิเคราะห์บอล ญี่ปุ่น – กานา
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ญี่ปุ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพซามูไรบลู ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ฮาจิเมะ โมริยาสึ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โทโมกิ ฮายากาวะ, อายูมุ เซโกะ, สึโยชิ วาตานาเบะ, จุนโนะสึเกะ ซูซูกิ, ริตสึ โดอัน,ไคชู ซาโนะ, ไดจิ คามาดะ, เคโตะ นากามูระ, ทาเคฟูสะ คุโบะ, ทาคูมิ มินามิโนะ และ โคกิ โอกาวะ
กานา
ขณะที่ทีมเยือน ทัพดาวดำ ของกุนซือ อ็อตโต้ อัดโด เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ลอว์เรนซ์ อาติ ซิกิ, กีเดียน เมนซาห์, อาลิดู เซดู, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, คาเลบ ยิเรนคยี, ควาซี ซิโบ, คามัลดีน ซูเลมาน่า, เอเบเนเซอร์ อันนาน, คริสโตเฟอร์ บาห์, อองตวน เซเมนโย่ และ เคลวิน เอ็นกรูมาห์
สถิติการพบกันของ ญี่ปุ่น – กานา
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 10/06/22 ญี่ปุ่น 4-1 กานา (กระชับมิตร)
- 30/05/18 ญี่ปุ่น 0-2 กานา (กระชับมิตร)
- 10/09/13 ญี่ปุ่น 3-1 กานา (กระชับมิตร)
- 09/09/09 ญี่ปุ่น 4-3 กานา (กระชับมิตร)
- 04/10/06 ญี่ปุ่น 0-1 กานา (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ญี่ปุ่น
- 14/10/25 ชนะ บราซิล 3-2 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 เสมอ ปารากวัย 2-2 (กระชับมิตร)
- 09/10/25 แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-2 (กระชับมิตร)
- 07/09/25 เสมอ เม็กซิโก 0-0 (กระชับมิตร)
- 15/06/25 ชนะ เกาหลีใต้ 1-0 (ชิงแชมป์เอเชีย)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ กานา
- 13/10/25 ชนะ โคโมรอส 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/10/25 ชนะ แอฟริกากลาง 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 ชนะ มาลี 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ ชาด 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 31/05/25 ชนะ ตรินิแดด แอนด์ โทเบโก 4-0 (กระชับมิตร)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ญี่ปุ่น (3-4-2-1) : โทโมกิ ฮายากาวะ (GK) – อายูมุ เซโกะ, สึโยชิ วาตานาเบะ, จุนโนะสึเกะ ซูซูกิ – ริตสึ โดอัน,ไคชู ซาโนะ, ไดจิ คามาดะ, เคโตะ นากามูระ – ทาเคฟูสะ คุโบะ, ทาคูมิ มินามิโนะ – โคกิ โอกาวะ
กานา (4-2-3-1) : ลอว์เรนซ์ อาติ ซิกิ (GK) – กีเดียน เมนซาห์, อาลิดู เซดู, โมฮาเหม็ด ซาลิซู, คาเลบ ยิเรนคยี – ควาซี ซิโบ, คามัลดีน ซูเลมาน่า – เอเบเนเซอร์ อันนาน, คริสโตเฟอร์ บาห์, อองตวน เซเมนโย่ – เคลวิน เอ็นกรูมาห์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
ญี่ปุ่น 2-1 กานา
