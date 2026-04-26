สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง “อ.ปานเทพ-แม่” ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคดี “แตงโม”
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกแถลงชี้แจงเรื่อง : ชี้แจงกรณีการขอรับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม)
ตามที่มีการนำเสนอข่าวกรณีตัวแทนภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ร้องขอไฟล์ภาพและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาทางคดีนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้
1. การส่งมอบพยานหลักฐานตามกระบวนการกฎหมาย ที่ผ่านมาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยได้ส่งมอบรายงานการตรวจชันสูตรศพ พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและพนักงานอัยการ เพื่อประกอบสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงรายงานการผ่าชันสูตรศพครั้งที่สอง ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ร้องขอตามสิทธิทางกฎหมายไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว
2. กรณีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินการอื่นของผู้ร้องขอ
ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการโดยยึดถือระเบียบ ความถูกต้อง และความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลทางคดีดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอชี้แจงว่า ได้มีการเสนอเรื่องการขอคัดถ่ายเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย และแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการถ่ายภาพ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมและนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหนังสือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องขอ และได้รับหนังสือตอบกลับจากผู้ร้องขอเพิ่มเติมแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคม ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาและสามารถแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบได้ในเร็ววัน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอยืนยันว่า เรายึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่บนหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและตรวจสอบได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้
- “เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่
