สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง “อ.ปานเทพ-แม่” ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคดี “แตงโม”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 08:13 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 08:13 น.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง อ.ปานเทพ และ แม่ ยืนเอกสารคดีแตงโม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกแถลงชี้แจงเรื่อง : ชี้แจงกรณีการขอรับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม)

ตามที่มีการนำเสนอข่าวกรณีตัวแทนภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ร้องขอไฟล์ภาพและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาทางคดีนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

1. การส่งมอบพยานหลักฐานตามกระบวนการกฎหมาย ที่ผ่านมาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยได้ส่งมอบรายงานการตรวจชันสูตรศพ พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและพนักงานอัยการ เพื่อประกอบสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงรายงานการผ่าชันสูตรศพครั้งที่สอง ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ร้องขอตามสิทธิทางกฎหมายไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว

2. กรณีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินการอื่นของผู้ร้องขอ

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการโดยยึดถือระเบียบ ความถูกต้อง และความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลทางคดีดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอชี้แจงว่า ได้มีการเสนอเรื่องการขอคัดถ่ายเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย และแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการถ่ายภาพ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมและนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหนังสือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องขอ และได้รับหนังสือตอบกลับจากผู้ร้องขอเพิ่มเติมแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคม ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาและสามารถแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบได้ในเร็ววัน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอยืนยันว่า เรายึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่บนหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและตรวจสอบได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน”

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงหลัง “อ.ปานเทพ-แม่” ยื่นเอกสารเพิ่มเติมคดี “แตงโม”

16 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีน ขับรถหรูพุ่งชน KFC ซอยสุขุมวิท 62 บาดเจ็บ 6 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 26 4 69 ดูดวง

ดูดวงรายวัน 12 ราศี พลังบวกดึงดูดโชค คิดดีทำดีเห็นผลทันตา โอกาสมาถึงหน้าบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกคนยังสูญหาย ข่าว

นักศึกษา ป.เอก ถูกฆ่าหั่นศพ ตร.บุกรวบ รูมเมตหนุ่ม สอบเครียด เหยื่ออีกรายยังสูญหาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม. ข่าวต่างประเทศ

เชื้อดุมาก! หนุ่มนศ. เรียนต่อเมืองนอก เยื่อหุ้มสมองอักเสบพันธุ์ใหม่ ดับใน 24 ชม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม ฝรั่งรัสเซีย ราดนมกลางร้านสะดวกซื้อ สุดสกปรก ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ &quot;ม้า อรนภา&quot; เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่ ข่าว

เลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า แจงดรามาเชิญ “ม้า อรนภา” เป็นกรรมการคัดเลือกผู้นํายุคใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเพลงลูกทุ่งเศร้า นักร้องสาว วัย 49 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตกแห่ขอพิกัด ข่าว

ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตก แห่ขอพิกัดร้านเด็ด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือ! แยม ฐปณีย์ ถูกช่อง 3 เลิกจ้าง เจ้าตัวแจงสถานะ กิตติ สิงหาปัด ช่วยยืนยันอีกเสียง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย! ลูกชาย &quot;โรสแมรี่&quot; ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี บันเทิง

ใจสลาย! ลูกชาย โรสแมรี่ ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ &quot;ฉี่ม่วง&quot; ข่าว

แจ้ง 3 ข้อหา คนขับสิบล้อ อ้างเบรกแตก-ถนนลื่น ชนระนาวดับ 1 เจ็บเพียบ ตรวจเจอ “ฉี่ม่วง”

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา ม้า อรนภา พลิกบทบาท นั่งแท่นกรรมการสถาบันพระปกเกล้า เฟ้นหาสุดยอดผู้นำ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรอันตัน ร่ำไห้สูญเสียคุณพ่อ &quot;ตัน อาบาห์&quot; จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี บันเทิง

ไบรอันตัน ร่ำไห้สูญเสียคุณพ่อ “ตัน อาบาห์” จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ขนลุก! งูเข้าบ้าน แม่แก้ว แม่ของณเดชน์ ในวันพระ แฟนคลับแห่ถามหาบ้านเลขที่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หลวงพ่อพง&quot; วอนอย่าดรามา แม่ครัวไม่อยู่ ต้องทำกับข้าวเลี้ยงเด็กกว่าร้อยชีวิตเอง ข่าว

“หลวงพ่อพง” วอนอย่าดรามา แม่ครัวไม่อยู่ ต้องทำกับข้าวเลี้ยงเด็กกว่าร้อยชีวิตเอง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tony Cesay อดีตแชมป์ระดับชาติชาวอังกฤษเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อดีตแชมป์มวย ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลายปี เสียชีวิตวัย 58 ปิดตำนานยอดนักสู้

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขบีเกิล K9 สหรัฐฯ โชว์สกิลจมูกไวสกัดสินค้าเกษตรและเครื่องปรุงรสไทย ข่าวต่างประเทศ

รวมผลงาน K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไว สกัดความอร่อยจากไทย ของเด็ดทั้งนั้น

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหลังวันแรงงานแห่งชาติ 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 2 พ.ค. 69 ชุดเลขท้ายหนุนดวงเศรษฐีใหม่

1 วัน ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 วัน ที่แล้ว
ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ เศรษฐกิจ

ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 08:13 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 08:13 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569

ระทึก! เครื่องเล่นเชือกขาดกลางอากาศ กลางงานแฟร์สเปน บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
ดวงวันนี้ 26 4 69

ดูดวงรายวัน 12 ราศี พลังบวกดึงดูดโชค คิดดีทำดีเห็นผลทันตา โอกาสมาถึงหน้าบ้าน

เผยแพร่: 26 เมษายน 2569
