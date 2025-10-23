“บอส ณวัฒน์” เซ็งโอน 5 หมื่น คิดว่าเป็นมูลนิธิของกัน สรุปเป็นของคนอื่น
บอส ณวัฒน์ โพสต์เซ็งโอน 5 หมื่น คิดว่าเป็นมูลนิธิของกัน สรุปเป็นของคนอื่น ชี้ควรบอกก่อน ตั้งคำถามแบบนี้ถือเป็นการหลอกลวงมั้ย
บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หัวเรือใหญ่ MGI และ เจ้าของตำแหน่ง Executive Director ของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กจากดราม่าเกี่ยวกับมูลนิธิของกัน จอมพลัง โดยระบุว่า “ผมโอนช่วยกัน 50,000 เพราะ คิดว่าเป็นของกันสรุปมูลนิธิเป็นของคนอื่น ควรบอกก่อนให้คนโอน”
จากนั้นโพสต์อีกข้อความว่า “ข้อมูลชักจูงให้บริจาคเพราะเชื่อว่าเป็นของกันแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้ ถือเป็นการหลอกลวงมั้ยครับ” อย่างไรก็ตามโพสต์ที่สองนี้ถูกลบไปแล้ว
ทั้งนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง บอกว่า “ผมเป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อก็เป็นคนคิด และการที่มูลนิธิจะใช้ชื่อผมได้ การที่ผมไม่ได้เป็นชื่่อเป็นประธานหรือกรรมการ ไม่ได้ผิดกฎหมายนะ ถ้าวันนี้ กัน จอมพลัง ยังอยู่ตรงนี้ สมมุติผมตุยไป คนที่มารับเป็นประธานกรรมการคือไม่โปร่งใสเลยหรอ วันนึงที่ผมไม่มีผมอยู่แล้ว ก็ยังช่วยคนได้ต่อไป ความตั้งใจคือเป็นแบบนี้ องค์กรต้องใช้ระบบเป็นควบคุม ต้องเป็นคนชำนาญบริหารองค์กรให้เดินหน้าได้ แค่ผมลงพื้นที่ก็หมดเวลาแล้ว อย่างตอนนี้
พร้อมยืนยันกับนักข่าวว่าเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิจริง แต่ไม่ได้เป็นประธาน ถ้าสมมุติว่าไม่อยู่แล้ว จะมีคนเข้ามาอยู่ในรอยต่อตรงนี้ได้ และจะโปร่งใสมากกว่าเดิม พร้อมย้ำว่าชื่อ “กัน จอมพลัง” เป็นชื่อของการช่วยเหลือ ถ้าชื่อ กันจอมพลัง ยังช่วยเหลือคนได้ ก็ให้ทำต่อไปได้
