ข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว กรมอุตุฯ คอนเฟิร์ม 24-26 ต.ค.นี้ เย็นลงแน่

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 09:28 น.
53
กรมอุตุแจ้งข่าวอากาศหนาวมาแล้ว มวลอากาศเย็นระลอกแรกถึงไทย 24-26 ต.ค. นี้

เตรียมตัวให้พร้อม! กรมอุตุฯ แจ้งข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว 24-26 ต.ค. นี้ ภาคเหนือ-อีสาน อากาศเย็นลงชัดเจน ส่วนภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) อัปเดตผลการพยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 ระบุข่าวดีว่า มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยแล้วทำให้อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน

คาดการณ์ว่าวันที่ 24-26 ตุลาคม นี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง โดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอากาศจะเริ่มเย็นลงชัดเจน ส่วนยอดดอยและยอดภูอาจมีอากาศเย็นถึงหนาว

นอกจากนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ลมหนาวจะพัดปกคลุมในช่วง 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะภาคอีสานต้องระวังลมแรง

อย่างไรก็ดี ย้ำว่า มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอก ๆ และในบางช่วงที่กำลังอ่อนลง อุณหภูมิก็จะกลับสูงขึ้นและอาจมีฝนตกลงมาบางแห่งได้ ในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูเช่นนี้อากาศจะมีความแปรปรวนสูง ขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ในทางกลับกัน เมื่อลมหนาวทางตอนบนพัดแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ลมหนาวจะปะทะกับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่าน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ขณะที่คลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมอุตุฯ คาดการณ์ว่าในช่วงปลายเดือน มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจะเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมแทน ส่งผลให้ประเทศไทยอาจมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งข่าวดีอากาศหนาวมาแล้ว
ภาพจาก Facebook : กรมอุตุนิยมวิทยา

เช็กพยากรณ์อากาศรายภาค วันนี้ 24 ต.ค. 68

ภาคเหนือ

  • สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส / สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
  • ยอดดอย : อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส / สูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส
  • ยอดภู : อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

  • สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้า
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส / สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก

  • สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่ง
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส / สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
  • คลื่นลม : ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

  • สภาพอากาศ : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
  • พื้นที่เสี่ยง : สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส / สูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส
  • คลื่นลม : คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

  • สภาพอากาศ : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
  • พื้นที่เสี่ยง : พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส / สูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส
  • คลื่นลม : คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

  • สภาพอากาศ : เมฆเป็นส่วนมาก
  • อุณหภูมิ : ต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส / สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 09:28 น.
53
