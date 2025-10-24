ข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว กรมอุตุฯ คอนเฟิร์ม 24-26 ต.ค.นี้ เย็นลงแน่
เตรียมตัวให้พร้อม! กรมอุตุฯ แจ้งข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว 24-26 ต.ค. นี้ ภาคเหนือ-อีสาน อากาศเย็นลงชัดเจน ส่วนภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) อัปเดตผลการพยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 ระบุข่าวดีว่า มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยแล้วทำให้อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน
คาดการณ์ว่าวันที่ 24-26 ตุลาคม นี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง โดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอากาศจะเริ่มเย็นลงชัดเจน ส่วนยอดดอยและยอดภูอาจมีอากาศเย็นถึงหนาว
นอกจากนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ลมหนาวจะพัดปกคลุมในช่วง 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะภาคอีสานต้องระวังลมแรง
อย่างไรก็ดี ย้ำว่า มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอก ๆ และในบางช่วงที่กำลังอ่อนลง อุณหภูมิก็จะกลับสูงขึ้นและอาจมีฝนตกลงมาบางแห่งได้ ในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูเช่นนี้อากาศจะมีความแปรปรวนสูง ขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ในทางกลับกัน เมื่อลมหนาวทางตอนบนพัดแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ลมหนาวจะปะทะกับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่าน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ขณะที่คลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กรมอุตุฯ คาดการณ์ว่าในช่วงปลายเดือน มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจะเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมแทน ส่งผลให้ประเทศไทยอาจมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก
เช็กพยากรณ์อากาศรายภาค วันนี้ 24 ต.ค. 68
ภาคเหนือ
- สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส / สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
- ยอดดอย : อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส / สูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส
- ยอดภู : อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง
- สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้า
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส / สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก
- สภาพอากาศ : อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่ง
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส / สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
- คลื่นลม : ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
- สภาพอากาศ : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- พื้นที่เสี่ยง : สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส / สูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส
- คลื่นลม : คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
- สภาพอากาศ : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
- พื้นที่เสี่ยง : พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส / สูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส
- คลื่นลม : คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพและปริมณฑล
- สภาพอากาศ : เมฆเป็นส่วนมาก
- อุณหภูมิ : ต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส / สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
