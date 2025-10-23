ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

ข่าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:05 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:58 น.
59
ย้อนรำลึก ประวัติ น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินผู้ล่วงลับ จากผู้ป่วยมะเร็งปอด สู่การเป็นเจ้าของแนวคิด Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ เด็กชายวัย 14 ปี นักวางแผนการเงินรุ่นเยาว์ ที่เพิ่งจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 05.18 น.ของวันที่ 23 ตุลาคม 2568 สร้างความโศกเศร้าให้แก่คนใกล้ชิดและชาวโซเชียลที่ชื่นชมและยกย่องในความคิดของน้องวินเป็นอย่างมาก

สำหรับวันนี้ทีมข่าวขอใช้โอกาสนี้ในการย้อนเล่าเรื่องราวประวัติของ น้องวิน ภาสวิน KOL ตัวน้อยผู้ล่วงลับ ให้ทุกคนได้รู้จักกับหนุ่มน้อยมหัศจรรย์คนนี้กันให้มากขึ้นกันค่ะ

ใครจะเชื่อว่าเด็กชายวัยเพียง 14 ปี ที่ชีวิตต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมะเร็งปอดมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ จะสามารถพลิกผันความเจ็บปวดให้กลายเป็นแรงผลักดัน สู่การเป็นนักวางแผนการเงินรุ่นเยาว์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย เขาคือ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ เด็กชายหัวใจแกร่งผู้มองเห็นโอกาสจากปัญหาสุขภาพของตัวเอง

ภาพจาก : IG win_phassawin

จุดเริ่มต้น…จากเตียงผู้ป่วยสู่เป้าหมายทางการเงิน

เรื่องราวอันน่าทึ่งของน้องวินเริ่มต้นขึ้นบนเตียงผู้ป่วย การต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งและการรักษาที่หนักหน่วง ทำให้เขาตระหนักถึง “ระเบิดเวลา” ในร่างกายและความไม่แน่นอนของชีวิต เขาจึงเปลี่ยนมุมมองในชีวิตตัวเองว่า “เวลาที่เขามีเร็วกว่าคนอื่นคือต้นทุน”

จากค่าใช้จ่ายในการเดินและการรักษาอาการป่วยเป็นประจำ ทำให้น้องวินเกิดเป้าหมายทางการเงินแรกในชีวิต คือการ เก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้ 60,000 บาท ภายใน 1 ปี

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL รุ่นเยาว์ กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ-3

สร้างรายได้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือ

แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้น้องวินเริ่มมองหาช่องทางสร้างรายได้ด้วยตนเอง เขาเริ่มต้นจากการนำขนมไปขายที่โรงเรียน ก่อนจะต่อยอดสู่โลกออนไลน์ เปิดช่อง TikTok @win_phassawin ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 59,000 คน เขาสร้างรายได้จากการรีวิวสินค้า ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความรู้ด้านการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่

นอกจากการหารายได้เสริมแล้ว น้องวินยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างจริงจัง เช่น การห่อข้าวไปกินเองที่โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

@win_phassawin

ลดรายจ่ายฉบับนักเรียน#ลดรายจ่าย #การเงิน #เก็บเงิน #นักเรียน #tiktokmoney

♬ เสียงต้นฉบับ – win_phassawin – win_phassawin

ออมเงิน พร้อมต่อยอดการลงทุนด้วย “ทองคำ”

น้องวินมีหลักการออมที่ชัดเจน คือจะ ออมเงินอย่างน้อย 20% ของรายได้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือนำไปลงทุนต่อยอด โดยเน้นที่ “การซื้อทองคำ” พร้อมตั้งเป้าหมายที่สองคือ “ต้องซื้อทองคำเพิ่มให้ได้ปีละ 1 บาท”

เรื่องราวของ “น้องวิน ภาสวิน” จึงไม่ใช่แค่เรื่อง นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เพียงเท่านั้น แต่เขายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนในรุ่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลาย ๆ คนต่างก็ยอมรับในแนวความคิดของเด็กอัจฉริยะคนนี้ และแม้ว่า น้องวิน จะเดินทางจากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา (23 ต.ค. 68 เวลา 05.18 น.) แต่แนวคิดและแรงบันดาลใจเรื่องการเงินของเขาจะยังคงสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่อไปได้

น้องมาวินก่อนเสียชีวิต
ภาพ Youtube @Manoottangwai

อ้างอิงจาก : รายการ มนุษย์ต่างวัย Talk, TikTok @win_phassawin, IG win_phassawin

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

