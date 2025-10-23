ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ
ย้อนรำลึก ประวัติ น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินผู้ล่วงลับ จากผู้ป่วยมะเร็งปอด สู่การเป็นเจ้าของแนวคิด Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ เด็กชายวัย 14 ปี นักวางแผนการเงินรุ่นเยาว์ ที่เพิ่งจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 05.18 น.ของวันที่ 23 ตุลาคม 2568 สร้างความโศกเศร้าให้แก่คนใกล้ชิดและชาวโซเชียลที่ชื่นชมและยกย่องในความคิดของน้องวินเป็นอย่างมาก
สำหรับวันนี้ทีมข่าวขอใช้โอกาสนี้ในการย้อนเล่าเรื่องราวประวัติของ น้องวิน ภาสวิน KOL ตัวน้อยผู้ล่วงลับ ให้ทุกคนได้รู้จักกับหนุ่มน้อยมหัศจรรย์คนนี้กันให้มากขึ้นกันค่ะ
ใครจะเชื่อว่าเด็กชายวัยเพียง 14 ปี ที่ชีวิตต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมะเร็งปอดมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ จะสามารถพลิกผันความเจ็บปวดให้กลายเป็นแรงผลักดัน สู่การเป็นนักวางแผนการเงินรุ่นเยาว์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย เขาคือ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ เด็กชายหัวใจแกร่งผู้มองเห็นโอกาสจากปัญหาสุขภาพของตัวเอง
จุดเริ่มต้น…จากเตียงผู้ป่วยสู่เป้าหมายทางการเงิน
เรื่องราวอันน่าทึ่งของน้องวินเริ่มต้นขึ้นบนเตียงผู้ป่วย การต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งและการรักษาที่หนักหน่วง ทำให้เขาตระหนักถึง “ระเบิดเวลา” ในร่างกายและความไม่แน่นอนของชีวิต เขาจึงเปลี่ยนมุมมองในชีวิตตัวเองว่า “เวลาที่เขามีเร็วกว่าคนอื่นคือต้นทุน”
จากค่าใช้จ่ายในการเดินและการรักษาอาการป่วยเป็นประจำ ทำให้น้องวินเกิดเป้าหมายทางการเงินแรกในชีวิต คือการ เก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้ 60,000 บาท ภายใน 1 ปี
สร้างรายได้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือ
แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้น้องวินเริ่มมองหาช่องทางสร้างรายได้ด้วยตนเอง เขาเริ่มต้นจากการนำขนมไปขายที่โรงเรียน ก่อนจะต่อยอดสู่โลกออนไลน์ เปิดช่อง TikTok @win_phassawin ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 59,000 คน เขาสร้างรายได้จากการรีวิวสินค้า ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความรู้ด้านการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่
นอกจากการหารายได้เสริมแล้ว น้องวินยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างจริงจัง เช่น การห่อข้าวไปกินเองที่โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ออมเงิน พร้อมต่อยอดการลงทุนด้วย “ทองคำ”
น้องวินมีหลักการออมที่ชัดเจน คือจะ ออมเงินอย่างน้อย 20% ของรายได้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือนำไปลงทุนต่อยอด โดยเน้นที่ “การซื้อทองคำ” พร้อมตั้งเป้าหมายที่สองคือ “ต้องซื้อทองคำเพิ่มให้ได้ปีละ 1 บาท”
เรื่องราวของ “น้องวิน ภาสวิน” จึงไม่ใช่แค่เรื่อง นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เพียงเท่านั้น แต่เขายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนในรุ่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลาย ๆ คนต่างก็ยอมรับในแนวความคิดของเด็กอัจฉริยะคนนี้ และแม้ว่า น้องวิน จะเดินทางจากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา (23 ต.ค. 68 เวลา 05.18 น.) แต่แนวคิดและแรงบันดาลใจเรื่องการเงินของเขาจะยังคงสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่อไปได้
