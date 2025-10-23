ข่าว

คลิปสุดท้าย น้องวิน อัจฉริยะการเงิน วัย 14 ปี สู้มะเร็งตั้งแต่เล็ก เพิ่งรักษาตัวที่รพ.

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:14 น.
138
คลิปสุดท้ายก่อน น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี เสียชีวิต

เปิดคลิปสุดท้าย ‘น้องวิน ภาสวิน’ นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี สิ้นใจสงบหลังสู้มะเร็ง เพิ่งแจ้งข่าวรักษาตัวที่โรงพยาบาล และ โปรโมทรายการจะออนแอร์ พ.ย. นี้

จากกรณีที่ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี เสียชีวิตลง เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่วัย 3 ขวบ ทางเพจ Win Phassawin ระบุข้อความว่า “นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ 5.18 รักสุดใจ” ด้านแฟนคลับและคนใกล้ชิดของน้องวินออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้

ย้อนกลับไปในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางเพจได้โพสต์ภาพของน้องวิน พร้อมแจ้งว่า “รอดูรายการ….ได้เลย พย.เนี้ยยย” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่น้องวินไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี ออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว win_phassawin เผยว่า ต้องหยุดลงคลิปไปสักพักเนื่องจากต้องเข้าโรงพยาบาล “หยุดลงคลิปสักพักนะคับ เข้าอีกแย้วว”

ในวันเดียวกันนั้นเอง วิน ภาสวิน ได้โพสต์คลิปพูดถึงสกินแคร์ ระบุแคปชั่นว่า “ทําไมผมถึงมาสนใจสกินแคร์ของamt?#amt #พี่ฝุ่งสอนดูแลผิว #สกินแคร์” พร้อมอธิบายในคลิปว่า “ทุกคนอาจจะงงว่าผมใช้มอยซ์เจอร์ไรเซอร์อยู่ แล้วอยู่ ๆ มาติดตามแบรนด์ AMT คือพี่ฝุ่งเขาเป็นนักวิจัยสกินแคร์ที่ได้รางวัลมาเยอะมากเลย เขาอธิบายทุกอย่างเข้าใจง่ายมาก ไม่ใช้ศัพท์ให้มันยุ่งยาก สินค้าทุกตัวของเขาออกแบบสำหรับผิวที่ต่างกันมาก ผมชอบเซรั่มของเขามาก เพราะว่าใช้แค่ 1 – 2 ปั๊ม อย่างผมหน้าเล็กก็ใช้แค่ปั๊มนิด ๆ ก็ใช้ได้แล้ว ส่วนมอยซ์เจอร์ไรเซอร์มีหลายสูตรให้เลือกตามสภาพผิว”

คลิปสุดท้ายน้องวิน
ภาพจาก Facebook : Win Phassawin
น้องวิน ออกรายการก่อนเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : Win Phassawin
น้องวิน นักวางแฟนการเงินวัย 14 ปี เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : win_phassawin
น้องวิน วัย 14 ปีเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก Facebook : Win Phassawin

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 10:14 น.
138
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

