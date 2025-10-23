คลิปสุดท้าย น้องวิน อัจฉริยะการเงิน วัย 14 ปี สู้มะเร็งตั้งแต่เล็ก เพิ่งรักษาตัวที่รพ.
เปิดคลิปสุดท้าย ‘น้องวิน ภาสวิน’ นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี สิ้นใจสงบหลังสู้มะเร็ง เพิ่งแจ้งข่าวรักษาตัวที่โรงพยาบาล และ โปรโมทรายการจะออนแอร์ พ.ย. นี้
จากกรณีที่ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี เสียชีวิตลง เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่วัย 3 ขวบ ทางเพจ Win Phassawin ระบุข้อความว่า “นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ 5.18 รักสุดใจ” ด้านแฟนคลับและคนใกล้ชิดของน้องวินออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้
ย้อนกลับไปในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางเพจได้โพสต์ภาพของน้องวิน พร้อมแจ้งว่า “รอดูรายการ….ได้เลย พย.เนี้ยยย” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่น้องวินไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี ออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว win_phassawin เผยว่า ต้องหยุดลงคลิปไปสักพักเนื่องจากต้องเข้าโรงพยาบาล “หยุดลงคลิปสักพักนะคับ เข้าอีกแย้วว”
ในวันเดียวกันนั้นเอง วิน ภาสวิน ได้โพสต์คลิปพูดถึงสกินแคร์ ระบุแคปชั่นว่า “ทําไมผมถึงมาสนใจสกินแคร์ของamt?#amt #พี่ฝุ่งสอนดูแลผิว #สกินแคร์” พร้อมอธิบายในคลิปว่า “ทุกคนอาจจะงงว่าผมใช้มอยซ์เจอร์ไรเซอร์อยู่ แล้วอยู่ ๆ มาติดตามแบรนด์ AMT คือพี่ฝุ่งเขาเป็นนักวิจัยสกินแคร์ที่ได้รางวัลมาเยอะมากเลย เขาอธิบายทุกอย่างเข้าใจง่ายมาก ไม่ใช้ศัพท์ให้มันยุ่งยาก สินค้าทุกตัวของเขาออกแบบสำหรับผิวที่ต่างกันมาก ผมชอบเซรั่มของเขามาก เพราะว่าใช้แค่ 1 – 2 ปั๊ม อย่างผมหน้าเล็กก็ใช้แค่ปั๊มนิด ๆ ก็ใช้ได้แล้ว ส่วนมอยซ์เจอร์ไรเซอร์มีหลายสูตรให้เลือกตามสภาพผิว”
