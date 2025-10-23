“ทรัมป์” คว่ำบาตรสองบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่รัสเซีย เจรจายุติสงครามไม่คืบ
โดนัลด์ ทรัมป์ คว่ำบาตรสองบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่รัสเซีย เจรจายุติสงครามไม่คืบ หลังจากที่แผนการหารือกับปูติน ถูกเลื่อนไม่มีกำหนด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าทางการสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียสองเจ้าได้แก่ Rosneft และ Lukoil เพื่อเป็นการกดดันทางรัสเซีย หลังจากที่การเจรจาสันติภาพสงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่คืบหน้า
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวว่าทุกครั้งที่เขาคุยกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย พวกเขามีบทสนทนาที่ดี แต่ไม่มีความคืบหน้าไปไหน
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งวัน หลังจากที่ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่าแผนการพูดคุยกับผู้นำรัสเซียที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
ซึ่งนายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่า นายปูตินไม่มีความจริงใจในการสร้างสันติภาพ แล้วเขาหวังว่าการคว่ำบาตรครั้งนี้จะทำให้เกิดความคืบหน้าได้ พร้อมบอกด้วยว่ามาตรการคว่ำบาตรนี้อาจยกเลิกได้อย่างรวดเร็ว หากทางรัสเซียตกลงที่จะยุติสงคราม
